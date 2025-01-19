【餐桌上的產地】大湖草莓王國：湖畔之鄉的甜酸美味

文字 何立翔／攝影 吳尚鴻

「大湖地區最早種植的是『馬歇爾』，也就是俗稱『阿美利加』的美國品種草莓。據說和現在盛行的『香水』一樣，特色都是帶有一定的酸度。」曾深入爬梳過各農史資料、剪報，大湖地區農會休閒旅遊部主任傅國峯說：「早期大湖種植草莓，是為了與稻米輪作，當作米糧採收後維持、調節地力之用。」隨時間推移，大湖地區陸續引進不同的草莓品種，各類草莓品系紛紛在大湖落地生根，正式轉作草莓的農民也越來越多。

每年十一月起，快樂迎接臺灣草莓季節來臨之際，你知道嗎？苗栗縣大湖地區從一九五八年種下第一顆草莓起算，至今歷時六十七年，在地曾被大規模栽種過的品種，除了馬歇爾、香水，還有「福羽」、「愛利收」、「春香」、「豐香」等美、日品系。

根據前桃園區農業改良場場長李窓明撰寫的〈台灣草莓產業演進四十年〉（一九九三年）與大湖地區農會的資料，草莓最早於一九三四年，由日人引進臺灣，嘗試在臺北陽明山區種植九款品種，但因氣候適應與耐病能力等問題，無法達到一定經濟規模，未能大量推廣。一九五二年，臺北蘆洲的李安章託人帶回馬歇爾草莓，經細心培育繁殖成功，但產量依然受限環境條件。一九五八年，大湖鄉民賴雲添來到親戚李安章家，對草莓非常有興趣，便與陳世源、吳士金農友一同購入種苗，回到大湖種下零點四公頃的草莓，寫就大湖日後成為「草莓王國」的序章。

農會集貨場等待運往果菜市場的最新鮮草莓。

大湖周邊盡是草莓園，可體驗採果樂趣。本圖為「灣潭玫瑰草莓園」。

從賴雲添帶回第一株阿美利加起，大湖陸續引進福羽、愛利收、春香，到接近八○年代全面推廣觀光採果前，歷時約二十年，種植面積從無到有，僅逐漸發展至七十五公頃。在「前休閒農業時期」，大湖農友的草莓，主要供應給食品工廠作為加工原料之用，而非以鮮果為主，「包括大家耳熟能詳、小時候可能吃過的冰淇淋，品牌名兩個字，有主題曲的那家。」傅國峯幽默分享。

想吃酸甜交織、天然可口的草莓霜淇淋，來大湖就對了。

草莓切片後埋入其中的枝仔冰，是農會推出的厲害產品。

農會鮮食區的草莓奶酪，光暈間散發著粉嫩誘人的氣息。

好山好水好酸甜

提起大湖草莓，無論產量和品質都享譽全臺，其中有什麼祕密？「氣溫是重點。舉個例子，每當我從苗栗市回到大湖，體感上就降了二℃。」傅國峯分享，適合草莓生長的溫度，一般來說約在十八到廿二℃左右。

地方相傳，一八五七年一對吳氏父子從銅鑼鄉抵達大湖法雲禪寺山區，眼見四面環山的窪地，谷間芒草隨風搖曳如湖浪波濤，遂有了緣自於此的「大湖」之名。這地方日照充足，輻射效應加上谷風盛行，造就明顯溫差；山巒環抱，也免受颱風與東北季風侵擾，都是大湖利於草莓生長的要素。

大片草莓田區，長時的光照與谷風，有助草莓生長。

法雲禪寺歷史悠久，在大湖區人心中，存在一種寧靜的歸屬感。

地理環境得天獨厚，鄉民勤奮努力的特質也是關鍵。攤開《大湖鄉誌》，有個段落特別記載了歷年來致力於引種栽植、品種選育、高冷地區育苗、加工、鮮果運銷、引進銀黑雙層布農法、推動觀光採果、網室高架栽培、種子育苗、契作栽培推廣、有機肥料栽培、酒莊與草莓文化館等三十多位草莓功臣的姓名，足見六十七年來，將生命與精力全心投注在草莓王國的人數，其實遠超乎想像。

草莓王國：崛起

一九七八年，農友徐志文開放自家草莓園讓遊客進入採果，首開大湖觀光草莓園風氣之先。因觀光採果收益顯著，隔年在大湖鄉農會主導規劃下，交通方便的草莓園紛紛加入，主打觀光採果經營模式；靠近山邊、地理位置相對邊陲的草莓園，藉農會辦理共同運銷策略，成為批發至全國的鮮果主要供應來源。

從開始推廣觀光採果至一九八六年，僅歷經八年，大湖區域的草莓種植面積迅速拓展至四百二十五公頃，已臻「全鄉境之水田及梯田幾乎完全種植草莓」的程度。轉型為觀光果園，成為大湖草莓農產發展明顯的經濟分水嶺；如今無論種植面積、產量，長年都占約全縣九成、全國七成以上。

有趣的是，一般我們常聽到的豐香，是在一九八五年由新竹客運公司自日本引進。分株桃園區農業改良場選育試作後，成果於一九九〇年命名為「桃園一號」。大湖在一九八九年前後開始廣植豐香或桃園一號，頗受歡迎。直到近年，香水品種被引進，逐漸打破豐香品系獨占的態勢。比較起來，香水糖度沒那麼高、酸度相對明顯，但有著更濃的草莓香氣，至於是從何時、何地引進，眾說紛紜。

農會收藏的簡報，可窺見當年觀光採果之盛況，連旅行社都特製專屬遊程。 （照片提供 大湖地區農會）

一九八二年，身負農業專業背景的臺灣省主席李登輝到訪大湖，第一線了解各家農友草莓種植情況。 （照片提供 大湖地區農會）

大湖草莓美食

草莓可爾必思、草莓氣泡飲

兩款現做飲料，看那杯中美豔動人、粒粒分明的草莓顆粒，在大湖農會鮮食區都喝得到！

草莓貢丸

農會熟食區販售的粉紅草莓貢丸湯，寒冷的冬日裡來上一碗，溫暖在喉，甜美在心！

（照片提供 傅國峯）

草莓香腸

一般香腸現拌現灌，汶水老街「佳味小吃」的草莓香腸在冬季會先醃放內餡七十二小時，吃起來更為彈牙；醃時加入草莓蒸餾酒，入口讓人吃到濃濃的草莓果香！

草莓雞腿卷

草莓融入雞腿卷，究竟何等神奇夢幻滋味？來大湖吃吃看就知道！

（照片提供 傅國峯）

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