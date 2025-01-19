【草莓指南】莓飛色舞的甜蜜季節

文字 編輯部／攝影 吳尚鴻、薛穎琦、陳安嘉、邱文娟／插畫 熊爺與噗

草莓專家 葉人豪

緩解整日累積的疲憊，沒有什麼是吃一顆草莓過不去的，如果有，就多吃幾顆。冬季適合「莓飛色舞」一番，以各種草莓的顏色妝點日常空白，除了鮮吃，甜點也別放過，當季限定，錯過不再。

美味的草莓總有許多討論：究竟草莓是不是莓果？有哪些營養成分？不同品種草莓的特色、有哪些風味？如何正確挑選、清洗、保存？坊間傳說的農藥、膨大劑或染色說法孰真孰假？本篇特別邀請農業部苗栗區農業改良場，生物防治研究中心助理研究員葉人豪，為我們解惑關於草莓的流言蜚語。

吃草莓的二三事

Q 如何挑選草莓？

A 首先觀察花萼（蒂頭），顏色鮮綠，沒有病斑為佳； 再看外形光澤，光亮且飽滿表示情況理想，顏色若已轉紅色即為成熟。成熟的白草莓，則會趨於奶油白或淡粉色，亦可從最外層草莓籽（果實）小顆粒的顏色來判斷，成熟時也會從黃綠轉紅。

Q 草莓不是莓？

A 正確！

莓果在植物學定義稱漿果，是單子房所生出的多子果實。但草莓並非從子房生出，其實是膨大花托長成的聚合瘦果─由小果聚集成形的整體結構。真正的果實是散布在果肉表面的小顆粒，小顆粒裡頭才是種籽。

Q 草莓農藥下很重？

A 往昔的慣行農法，常有「以重藥護果」觀念。現今農業部與各農改場積極推動如IPM（害物整合管理）等農藥減量農法，並定期抽檢農藥殘留量，確保合格；各農園也紛紛響應加入友善環境耕作，依正規方式作業，就不會有過量殘留的問題。建議購買時，也可溯源履歷或多了解產地種植方式。

Q 傳說草莓是使用膨大劑才長那麼大顆？

A 錯誤！

頂多視草莓生長情況，使用可讓花梗長得長、接觸更多陽光的勃激素（Gibberellin），是植物本身就會製造的一種激素，種植時添加只是促進其生長，實驗證實正常狀況使用對人體沒有影響。

Q 草莓有染色，所以洗出來的水才會有顏色？

A 錯誤！

清洗後的水若有顏色，可能是草莓受到水傷，或在先前已碰撞造成傷口，清洗過程中溶出了花青素等物質所致。

草莓風味輪

臺灣草莓品種繁多，有的品種酸甜濃郁，令人口齒生津；有的甜感飽滿，不覺蜜在心頭；也有酸甜並陳又帶特殊乳香─完全是多重享受。草莓的特色因環境和照顧條件差異，從外觀、顏色、氣味到口感多有不同，各具豐富滋味；編輯部彙整草莓各種風味敘述，打造專屬風味輪。

* 本風味輪內容來自編輯部品嚐經驗與各方資料彙整編纂。僅供趣味參考，非專業學術觀點。

※更多精彩內容請詳見《鄉間小路雜誌》。

※瞭解更多，歡迎前往《鄉間小路粉專》。

※本文由鄉間小路雜誌授權刊載，未經同意禁止轉載。