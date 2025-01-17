【林鐵故事】十字路站：家離鐵道那麼近

文字 何立翔／攝影 吳尚鴻

列車長蔡明蒼為乘客拍照，林鐵與人沒有距離。

「十字路最近一次下雪，已經是我國中的時候……〇五年的霸王級寒流。」在車站邊經營「鳴心咖啡」的吳孟儒說，「二十年前啦，天氣越來越熱，現在十字路最棒的是美絕的星空，以及周遭大自然的風聲、水聲，動植物的聲音，偶而還會出現令人驚喜的光點。」

現今十字路車站旁的觀景臺，昔時是派出所、糧食局宿舍，一旁緊挨著的便當店、咖啡店，過往則是運送店與菜店。二十年，變遷的不只是氣候，還有人間世的一切。鐵路留住了，但人不一定，聚落的核心，終究是人。太沉重嗎？先來杯阿里山最道地的咖啡再說。

鐵道咖啡 心之風味

咖啡店現址是昔時母親賣菜之所、吳孟儒兒時嬉戲的客廳，大門打開就是鐵枝路（thih-ki-lōo）。十字路長大的小孩，念完十字國小後負笈下山，遠離家園直至完成學業，似乎是免不了的宿命。三十三歲的吳孟儒，主修都市規劃，胸懷早熟老成、熱騰鳴動的心，畢業幾年後卻選擇返回山林，開起咖啡店和民宿。

家與鐵道的距離，就在咫尺。

我家門前有鐵道，鐵道旁有咖啡座。

「六年前回家陪媽媽過年，在店門口擺了張桌子、賣手沖咖啡，一開始只是好玩。」他笑說，「擺著擺著，沒想到迴響還不錯，有天媽媽問我有沒有考慮就待下來，我認真想了想，這裡是我長大的地方啊，便決定了。」

阿里山的莊園咖啡近年聲名鵲起，卓越的咖啡豆品質享譽國際。鳴心咖啡選用的，卻不是那些耳熟能詳、連年得獎的名門之豆，而傾向合作規模較小、品質卻絲毫不差的小農產品。這樣無聲而溫暖的支持方式，恰如其分地詮釋了「鳴心」的初衷。

咖啡店始於六年前吳孟儒在家門口擺攤，如今已誕生了可愛的咖二代。 （照片提供 鳴心咖啡）

玉桃 與山葵養大的小孩

十字路聚落，就東西向而言位處奮起湖與阿里山頂中段、南北向則介於達邦與來吉兩處的中間點，也是舊時代裡原、漢的交界，早在鐵道興建前，因其山稜與越嶺古徑的埡口位置，就被稱為「十字峠」。

鐵路開通後，海拔一千五百三十四公尺的十字路站，更成了重要的地理樞紐。車站邊潘玉桃家傳經營的「阿里山運送店」十字路據點，從日治時期便肩負著物資運輸集散、郵務通訊等重要民生功能，直至公路修興、鐵道式微，才隨著人口外移，逐漸沉寂在山林間的雲霧裡。

黃偉洋三兄妹，小時候每日沿鐵軌蹦蹦跳跳、路經潘玉桃的店上學，潘阿姨視他們如己出。約在十年前，黃偉洋與妹妹們陸續返鄉，起初藉阿姨的店面簡單販賣茶葉蛋、兼售愛玉，久之，見來到十字路的遊客餓了沒東西吃，便開始提供便當，逐漸打響「三兄妹便當」的名號，迄今還衍生了麻糬點心等各種在地小食。

潘玉桃（前右一）拿出十字路珍貴舊照片，與眾人分享歲月流金。她身後為黃氏三兄妹。 （照片提供 吳明翰）

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