【探路阿里山】遇見阿里山的自然之美

文字／攝影 黃源明

阿里山香林國小退休教師，目前為玉山、阿里山志工及林鐵蒸汽主題列車達人帶路講師，經營「漫步在雲端的阿里山」粉絲專頁，曾出版《漫步在雲端》阿里山旅遊書。

多年來，阿里山區域隨著國家風景區成立，廣義的阿里山已經從傳統的阿里山國家森林遊樂區，向外延伸到整個嘉義山區，包括阿里山、竹崎、番路和梅山等鄉鎮山區景點，以環境屬性可以劃分為阿里山西北廊道、臺十八線阿里山公路及鄒族傳統部落等，若是順著臺十八線公路一路前進，終點還可銜接玉山國家公園的塔塔加。以大環境來說，近年來阿里山脫胎換骨，朝向更多元化的旅遊發展，加上網路資訊的快速傳播分享，在不同的季節到訪，阿里山都能滿足旅遊的各式需求，因此事前的行程規劃，與更新第一手的資訊，顯得更為重要。

阿里山香林神木。

記錄阿里山美好生態與變遷

一九八七年，我來到阿里山香林國小任教；從一九九六年起，架設「漫步在雲端的阿里山」網站，長期以來，透過攝影記錄、分享阿里山的美麗與哀愁。隨著網路社群快速發展，陸續成立臉書粉絲專頁和YouTube頻道，讓更多朋友更清楚阿里山的即時現況。

阿里山一直都很美，只是上山路途遙遠，對遊客來說，山林的美景往往需要天氣配合，加上對環境生態的掌握，才能如願看到自己想要的美景。

今年，我在阿里山的紀錄攝影邁入第三十七年，深刻體會歲月更迭帶來的景物變遷，包括老神木傾倒、第一代吉野櫻凋零以及祝山觀日樓受地震損毀，連同植物的快速生長，有些觀景臺的視野優勢不再，現實不斷證明，昔日我們從明信片看到的美景，很多畫面正不斷流失消逝。想要前來阿里山一遊的朋友們，務必掌握最新的資訊，心動不如馬上行動！在極端氣候的威脅下，我們都無法預測未來的變化，或許有些景點會因一場風災就消失了。

小笠原山的楓紅日出雲海。

阿里山花季的櫻花與蒸汽火車。

最佳閱覽賞玩攻略

阿里山四季分明，以季節來區分，一、二月還是冬季，三月春暖花開，開始迎接以櫻花為主的阿里山花季，除了超過三十個品種以上的櫻花，還有臺灣一葉蘭、玉山杜鵑及各種高山的植物盛開，花季持續到四月中旬，緊接著多花紫藤、繡球花登場。五、六月山上進入梅雨季，溪流的水勢回歸，是最適合森林浴，感受芬多精和負離子的季節；到了七月的夏天，還有射干菖蒲的橙色花海接棒，秋冬則有變色葉植物換裝，以及可遇不可求的雲海勝景――紅葉雲海正式迎接冬季的到來。

阿里山花季的臺灣獼猴賞櫻。

高山植物園楓紅地毯上的黑長尾雉。

想要親身體驗雲海魅力的朋友，可以掌握「雨過天晴出大景」的祕訣，這是出景機率最高的時刻，其次則是十月份起的東北季風南下，直到三月季節轉換，整個阿里山區都有機會遇到氣勢磅礡的雲海。

欣賞雲海最佳的景點，以臺十八線阿里山公路沿線的隙頂、石棹、二萬平和89.5K香雪山觀景臺最熱門，遊樂區內則是以祝山、小笠原山、慈雲觀景臺、沼平和大門轉運站為主要景點。

每個到訪阿里山的朋友，觀日出是必備行程，最佳的景點是小笠原山、祝山和對高岳，遊客可以視需求選擇，感受不同景點帶來的體驗。

※更多精彩內容請詳見《鄉間小路雜誌》。

※瞭解更多，歡迎前往《鄉間小路粉專》。

※本文由鄉間小路雜誌授權刊載，未經同意禁止轉載。