【樹生休閒酒莊】尋找初榨的甜美珍釀

聯合新聞網／ 鄉間小路

文字 沈眠／攝影 吳尚鴻

「樹生休閒酒莊」原以翠綠色金香葡萄、紫黑色黑后葡萄進行在地種植與釀酒。

二○○五年，具有國際釀酒師及侍酒師執照的陳千浩，在農糧署委託下與樹生合作，合力釀出的「埔桃酒」，在素有國際葡萄酒奧斯卡之稱的「法國巴黎世界酒類競賽」中膺獲金牌、豔驚四方；「紅埔桃」酒也在被譽為世界最大酒類競賽的「德國世界酒類競賽」贏得金牌。樹生出產的美酒，陸續在英、德、比、法等各大知名國際酒類評鑑大有斬獲。

一九五三年，第一代洪樹生開始試種葡萄，帶著包含洪啟漳在內的九個兒子全力投入葡萄種植生產，到第三代洪吉倍創辦了樹生休閒酒莊，而今交由新生代洪淑真管理。長達七十餘年以來，洪家始終專精於葡萄種植，最終成功轉型為酒莊。

樹是這樣生長的

四十八歲的洪淑真嗓音清亮，說話有條有理：「我的曾祖父洪樹生因為臺灣菸酒公賣局引進葡萄，才開始種植；祖父洪啟漳家中排行第二，對農業很有心，跟著曾祖父齊心一路拚搏。一九五七年，曾祖父因受公賣局之託，開闢了『釀酒葡萄專業區』，就是現在樹生休閒酒莊所在地。一九九六年前，這一帶農民的葡萄都由南投酒廠收購。」

一九九六年時情勢遽變，南投酒廠不再收購葡萄，反而提供補助砍除葡萄，當地農民大多選擇領補助、砍除葡萄樹，轉而種植文心蘭、火龍果等其他作物。不過，洪淑真之父洪吉倍捨棄補助，為了生計改在葡萄樹間種植柳丁樹，但當時柳丁價格過於低廉，並非長久之計。一九九九年時發生九二一大地震，臺灣中部遭受重創，政府積極振興農業經濟，後來以各地特產發展釀酒事業，也開啟洪吉倍轉型的決心，創立樹生休閒酒莊。

臺灣風格 金牌之路

洪淑真語氣帶著自信：「今年，我們的埔桃酒、紅埔桃酒、『十七』，都在德國拿下金牌。這些酒都是採熱熟成，也就是只取最甜的第一道榨汁，低溫發酵後，入橡木桶，靜置在釀酒廠的二樓，藉由白晝高溫、夜間降溫的溫差變化，還有橡木桶彷彿有呼吸的毛細孔，讓酒液逐年揮發並自然濃縮。」

樹生所釀製的金牌酒款，由於批量不多，等待開桶就需五至六年光陰，因此往往都要預訂，一等就是四、五年，堪稱最難購得的臺灣自釀酒，卻仍吸引消費者相信品質願意漫長等待。

「在大自然熱能的運作下，酒液會找到最平衡的風味，這是我們對熱熟成製酒的信念。而每一年釀酒就只有夏季的那一次機會，彌足珍貴。在種植環境、葡萄品種等限制下，我們試著找出臺灣自己的風格。」洪淑真誠摯地說。

酒液沉眠橡木桶，靜待六年熱熟成。
酒液沉眠橡木桶，靜待六年熱熟成。

喝美酒走產地的優閒

至於樹生的酒品有沒有特別推薦的飲法？洪淑真率直而語：「我都滿隨興的，不會特別強調怎麼搭，自己喜歡比較重要；酒的生活化也是我們的目標。但我們家的酒確實滿搭甜點或者鹹甜料理，比如蘋果派跟紅埔桃酒、檸檬塔與十七、糖醋排骨對埔桃酒。」

樹生酒莊設有常態的導覽，帶顧客參訪製酒流程現場，如果是公司企業或大學畢業旅行，也可以預約客製化，比如下午茶、餐會、熱紅酒DIY等。

帶隊導覽葡萄園導覽，黑后葡萄高高掛。 (照片提供 洪淑真)
帶隊導覽葡萄園導覽，黑后葡萄高高掛。 (照片提供 洪淑真)

飲酒過量有害健康／喝酒不開車，開車不喝酒

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