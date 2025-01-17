【埔里農會酒莊】與友同Chill鯉魚潭邊

文字 林玠芷／攝影 吳尚鴻

位於南投埔里鯉魚潭畔的「埔里農會酒莊」，二○○三年正式開始營運，製酒師許瑞良介紹，「這間酒莊是在『九二一重建會』與農委會（今農業部）的討論下誕生的。」結合農業與鄉村的農村休閒酒莊，以當地水果、花卉與農產為釀造原料，推出多款特色酒品，包含百香果釀造酒「百里飄香」、玫瑰浸泡酒「真情玫瑰」以及五葉松蒸餾酒「迷霧森林」等，於國際酒類競賽中獲獎頻頻。

埔里農會酒莊推廣以地產農產品造酒，而在地剛好種植許多玫瑰，是以團隊發想將玫瑰放入酒中浸泡；也跟農民合作種植有機玫瑰，延請輔仁大學教授陳雪娥輔導研發，陸續推出了幾款酒，將地方盛產作物重新詮釋、釀造，滋味美妙。

用酒體現產地滋味

二〇一三年許瑞良到了酒莊後開始學習製酒，「學了兩年左右才進入狀況，因為酒類比較奧妙，有時候時間和溫度的微妙差異，香氣就會完全不一樣，所以要慢慢摸索。」

埔里有約五百公頃的百香果種植面積，占全國百分之八十左右，製酒只能挑甜度高、酸度低的果，才不影響風味，百香果無疑是一大挑戰，「酒莊只跟農民購入品質比較好的，然後取果汁進行製作發酵，最後有了百里飄香。」許瑞良說明另一款迷霧森林也是類似情況，「埔里種植許多五葉松，我們以甘蔗酒浸泡枝條和果實，完成後蒸餾、存放，降低辣度並令其中元素穩定，才可以開始上市。」

埔里酒莊常於世界級酒類競賽中獲得佳績。

酒香迷醺提味日常

把酒做好後還必須把酒帶入生活中，許瑞良笑說：「酒莊釀造技術穩定了，我們就要學習品酒以及酒類產品如何搭配餐食，與注意溫度、入菜烹調。」同時聘請調酒師授課，哪些品項如何調酒，現調多種口味，彼此認為較好的風味，就會討論細節變化。

他表示有許多人喜愛調酒，藉由調酒師說明酒的特色與調酒適性，他們也可以在向不同客人推薦酒品時，更靈活運用。畢竟這裡是知名風景區，湖光山色間生態豐富多變，附近更有許多景點、小吃待人採擷，自然遊客多多，盡可能滿足多種需求，有其必要。

而他個人最推薦的酒品，是冰鎮後的百里飄香，直喝原味，「這款酒口感酸甜，適口性高，但不適合長時間存放，容易氧化，本來顏色是黃金色會慢慢變成黑褐色。建議要喝前先放到冰箱冷藏，讓溫度下降，喝起來味道比較甘也比較香。」而這款酒也是到此一遊的旅客們最常入手的品項，排行榜常勝軍，走過路過總會帶走！

酒類販售處亦提供試喝。

許瑞良（右二）也常與其他酒莊交流製酒技術。 （照片提供 許瑞良）

三五好友結伴的輕旅行

若想安排輕鬆的一日行程，到達鯉魚潭後，可以先至埔里農會酒莊停駐、參觀，品飲酒款微微醺然，不喝酒也有果醋、花醋和花茶類，還有玫瑰花醬的DIY活動，一人兩百五十元，二十人以上即可成團，需預先報名。

酒莊的玫瑰花醬DIY熱門搶手，許多人特地前來參加。 （照片提供 許瑞良）

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