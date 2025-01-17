【大湖酒莊】戀人啊 來顆甜酸似愛的新鮮草莓吧

聯合新聞網／ 鄉間小路
傅國峯提供
傅國峯提供

文字 郭正偉／攝影 吳尚鴻

開始遊程之前，請容我分享一些可以向朋友「微」賣弄的草莓知識。首先，追溯臺灣最早種植草莓紀錄，源自一九三四年日人引進於陽明山試種，雖成果不佳，卻輾轉在苗栗大湖地區栽培成功。時至現今，根據農業部與苗栗區農業改良場（苗改場）產量統計，每十顆產自臺灣的草莓，很有可能九顆來自苗栗；而全國約五百公頃的草莓種植面積中，大湖大約占了三百五十公頃，吃新鮮草莓就來大湖，此言不差。

吃草莓的時候，你是吃原味，還是沾煉乳、蜂蜜的那一派？其實，按品種不同，草莓各有不同風味層次。「擁有獨特香氣、好栽培的『香水』草莓，口感偏扎實。特性是越飽滿越甜，糖度大約八到十度。約占大湖地區栽種面積百分之九十。」大湖地區農會休閒旅遊部主任傅國峯，為我們細細分析草莓特色，「香氣豐厚帶點奶香的『豐香』（桃園一號），最大可以長至手掌大小，糖度最高能達到十四度左右。不過因為抗病、抗菌性弱等原因，栽種已不多。」

走進產地才能真正發現，原來草莓品種繁多，其他像是豐香與香水改良培育的「美姬」、帶香檳葡萄味的「紅顏」，還有「豔紅」（桃園二號）、「狀元紅」（桃園三號）、「紅冠」（桃園四號）、「天來」等。「苗改場還育成一款有『草莓界的香奈兒』稱號的『戀香』（苗栗一號）草莓，糖度最高可以達到十六度。」傅國峯說。鮮食甘蔗的糖度約為二十度左右，這顆草莓糖度果真驚人。近年的草莓新寵，則是果色淡粉近白色的「桃薰」，帶桃子香氣，屬於白草莓系。

大湖地區種植草莓、發展產地觀光的故事，圖文並茂的展出於大湖酒莊的「草莓文化館」中，展示模型精緻呈現農人栽種草莓的型態。九月恰好，鄰邊園間正栽種草莓苗，就是「定植」工作。跟田間主人打過招呼，傅國峯領著我們走進鄰邊廣袤的草莓園裡，近距離就著農友一株株在高架床上植入的綠苗，為我們導覽草莓生態特色。

望著得來不易、滿眼鮮綠的土地，突然好期待十一月起，屬於草莓、甜酸誘人的季節趕快到來。

採摘新鮮草莓需要時節剛好，但品飲草莓酒可不用。近九○年代，大湖開始發展觀光果園，但就農會觀察，促進在地成為觀光熱點的，還是大湖酒莊的成立助了一臂之力。傅國峯說，大湖區農會開始製酒的機緣，來自九二一大地震後，為復甦地方經濟，政府推動「一鄉一特產」企劃，進而輔導地方酒莊釀製特色酒品。「我們生產出的第一瓶草莓酒是『湖莓戀』。」

推薦景點
大湖酒莊暨草莓文化館

亞洲第一個草莓酒製酒地，且目前僅加拿大、美國有草莓酒釀製，大湖酒莊名列全球第三家草莓酒廠。廠內提供各式酒品試飲，也有相關人員親切解說。草莓文化館裡，常駐大湖草莓發展簡史展覽，圖文並茂，說明清楚、生動；更精心設置草莓耕種模型，供觀覽者深入了解產地農事。

*若是十人以上團體，可事先與農會聯繫，預約收費制導覽，內容包括釀酒工藝解說、品酒體驗與草莓園體驗。

草莓觀光果園

大湖素有「臺灣草莓王國」美譽。山脈環抱下，各式觀光果園形式皆有，是採果、體驗農事生活的最佳生態場域。

照片提供 傅國峯
照片提供 傅國峯

照片提供 傅國峯
照片提供 傅國峯

汶水老街

位於汶水溪邊，客家氛圍濃厚，沿街不僅特色食物多樣，也難能可貴保留著傳統工藝，如專門製作「茶壽」的店家。樸質古早味迷人。

飲酒過量有害健康／喝酒不開車，開車不喝酒

※更多精彩內容請詳見《鄉間小路雜誌》。

※瞭解更多，歡迎前往《鄉間小路粉專》。

※本文由鄉間小路雜誌授權刊載，未經同意禁止轉載。

鄉間小路

追蹤

延伸閱讀

冬季新飲品買一送一！ 康青龍x柏靈頓熊「蜜柚系」、Mr. Wish「大橘大荔」、先喝道「草莓夢境」療癒必喝

不是愈大顆愈好，專家教新鮮草莓這樣挑！洗草莓1禁忌動作，恐吃進農藥、維生素C流失

日韓進口草莓農藥殘留違規 邊境攔截逾1200公斤

草莓控開吃！ Mister Donut「草莓飲買1送1」、大苑子限定「草莓鮮乳霜淇淋」、旭集推蜷尾家「雪藏草莓聖代」

相關新聞

【植物故事】檜木之外：林鐵沿線植物記

阿里山林業鐵路為運送木材而建，與其他林鐵最大不同，是這條路線常經過已有先民墾殖、生活的聚落，而非原本杳無人跡、因林業活動才促生的聚居點。除了將一根根原木運下山，阿里山林鐵也改變了沿線地景的樣態，不僅倚傍鐵路生活的居民開展新生活模式，阿里山山區的植物也逐漸變化。如果仔細觀察，我們仍可見到蛛絲馬跡。鐵路興建之前、鐵路通車之後，以及不確定年代，藉這三個概略的時間斷面，我們走一趟阿里山植物、人與鐵路的百年糾葛。

【林鐵故事】十字路站：家離鐵道那麼近

過了多林，就是十字路。這兩個地方，巧妙地呼應了佛洛斯特（Robert Lee Frost）兩首知名詩作〈雪夜停林畔〉（Stopping by Woods on a Snowy Evening）與〈未竟之路〉（The Road Not Taken）的意象。煩心時，不妨來一趟林鐵小旅行，在列車未進站的鐵道邊，將掛懷不決的事物暫時放下，敞開雙臂擁抱風、霧，感受山林，甚至星空，或許就能找到屬於自己的方向、答案。

【生態旅遊】沿光誕生的路線 走探人文生態

山間秋剛涼。清晨了，但夜與風還繼續，自然深影暗沉沉在林鐵車窗外漫成寧靜的黑，車廂遊客擁擠，或坐或站搖搖晃晃在夢與現實間瞌睡。導覽員靖芹的解說從我的耳機傳來，聊著火車正經過的地方、她們在此度過的童年回憶，以及即將前往觀日的地景特色。莫名想起那部九○年代的電影《愛我就搭火車》（Ceux qui m'aiment prendront le train），漫長車程讓搭車的人開始探索自我陰暗本質，試著彼此坦誠面對。如同此刻的我們，也正循光的明亮前進。

【探路阿里山】遇見阿里山的自然之美

聞名中外的阿里山位於嘉義山區。一般熟知的阿里山多指國家森林遊樂區所屬的區域，也就是沼平、祝山、姊妹潭、巨木群等周邊景點，結合阿里山林業鐵路，以「五奇新八景」的特色，年年吸引大量遊客前來探訪。

【樹生休閒酒莊】尋找初榨的甜美珍釀

前言＝ 1 DAY TRIP 樹生休閒酒莊　雅痞的極品紅酒輕旅行 樹生酒莊按照團客人數量身打造收費式酒莊遊覽活動。其中包括迎賓休閒時光、漫遊葡萄園與釀酒廠、品酒下午茶，冬日特別備有限定款農村花果微醺熱紅酒提供品飲。 * 詳細開團與計費方式請洽樹生酒莊。 樹生休閒酒莊 地址：臺中市外埔區六分里月眉西路588號 總店：臺中市外埔區水頭二路8號 電話：04-26833298 Email：352727@gmail.com 網站：https://www.shu-sheug.com/

【埔里農會酒莊】與友同Chill鯉魚潭邊

前言＝ 1 DAY TRIP 埔里農會酒莊　在湖畔喝一杯享受Chill爽 鯉魚潭有七大吉穴，湖色風光豐美，中間有柳堤貫穿，一旁山林繚繞，適合與三、五好友偕伴遊覽，一同在步道散心觀景，搭遊園小火車、踩天鵝腳踏船，為彼此再添一筆美好回憶；前往埔里農會酒莊，享受以甘蔗、玫瑰、百香果和五葉松搭建的微醺氛圍，一起在湖畔Chill喝一杯。 埔里農會酒莊 地址：南投縣埔里鎮蜈蚣里鯉魚路22-3號 電話：04-92423828 網站：pulifarm.org.tw/package/distillery

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。