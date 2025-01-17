【藏酒酒莊】珍藏微醺時光 走訪絕美祕境莊園

文字 蕭函青／攝影 賴力瑜、吳尚鴻、郭正偉

旅遊界盛傳，宜蘭東北角有一條藏在山裡的熟客路線，可以看海、看螢火蟲，有溪流，有神祕酒窖，還有佳餚款待。

背上行囊，我們沿著湛藍大海一路驅車，在龜山島的陪伴下來到宜蘭縣頭城鎮梗枋地區的「藏酒酒莊」，看到我們來訪，酒莊總經理卓志宏呵呵笑著打招呼，但一開口沒談酒，反而先問：「你們去農場吃過點心沒？」他所說的農場，意指他們家族經營的「頭城休閒農場」，正是我們方才上山穿越的廣闊林地，占地一百二十公頃，與酒莊緊密相鄰。

一九七八年，卓志宏的母親卓陳明賣掉臺北的產業，買下頭城梗枋整座山頭的柑仔園，善用梗枋靠山面海的自然優勢，以農村生活為主題，打造當時臺灣少見的生態園區，且一路茁壯，從四個房間的小民宿，打造成目前可容納數百人的住宿規模，東北角最成功的休閒農場之一，也是帶動整個頭城鎮觀光產業的意見領袖。

卓志宏遺傳到媽媽的行動力，當年他回到宜蘭協助母親經營，嘗試各種轉型，從一日遊到增設住宿，邀請學校合作生態體驗，但直到二○○二年臺灣加入WTO後，開放民間製酒，他們原本體驗性質的釀醋、水果酒才變成轉型關鍵。二十年來，從土法煉鋼自己摸索，到積極配合政府的輔導計畫，引進專業人才，投入幾千萬在蒸餾釀造製程，至今每日能量產一千五百公升。

前往藏酒途中，當然不能錯過頭城海灘無敵海景。

山谷醞釀美酒 取之有道

在這塊接近原始森林的山坡地，要兼顧生態、還能建立這麼現代化的酒廠，著實令人驚嘆，除了要克服地理、運輸和環保問題，法規和行政上也是費盡心思，如果酒的製程回到市區、使用一般食品加工的廠房，會不會簡單又方便一點呢？

卓志宏點點頭，坦言：「當然，但我們要讓消費者知道，他們是在怎樣的產地上，喝到這些原料釀出來的酒。」此處也是梗枋溪的最上游，與雪山共享地下湧泉，可以用甘甜純淨的水源，在此生產，確實有「身土不二」的意義。

參觀完乾淨明亮的酒廠生產線，一出門轉個彎，卓志宏不見蹤影，原來他已鑽進樹叢，沿著山澗邊坡往下走，我們亦步亦趨，小心跨越石頭，唯恐滑落山坳，抬頭看見藍天中有鷹隼翱翔，卓志宏馬上認出：「這是大冠鷲，又叫做蛇鷹。」這段溪谷的動植物原生態非常豐富，不時還有野豬、山羌和獼猴出沒，是他們珍貴的導覽路線，每到春天繁殖的季節，還會有螢光點點。

整座山都是可以做酒、入菜的寶物，有時外人比他們更識貨。幾年前，曾有人開卡車偷偷進入連夜挖走幾車植物，報警處理同時，他們也好奇是什麼吸引了盜伐者？這才發現山上有一大片俗稱「羊奶頭」的臺灣天仙果，這種藥用植物全株葉脈、根莖都可以入菜、可以泡酒，散發淡淡椰奶香味，有極高經濟價值。他們將天仙果和紅麴一起釀造，開發出新產品：「藏仙紅麴酒」，也是意外收穫。

不惜成本打造酒廠，追求更好的品質是卓志宏的畢生夢想。

農場媳婦打造森林酒莊品牌

繞完一圈，卓志宏帶著汗流浹背的我們回到酒莊，一個轉身又風風火火走遠了，他兼顧頭城農場的業務，目前是兩邊跑。執行長吳季真繼續接手講解酒莊的餐飲旅遊。如果農場是母樹，酒莊是新生的枝枒，那吳季真就是讓枝頭開出花來的功臣。

她嫁到這個農場家庭已經二十餘年，前幾年她跟大家一樣，都在農場幫忙，接單導覽、活動團康、農事體驗樣樣要會。直到農場決定擴增酒莊，她被賦予公關行銷的任務，重新招募人手、組建團隊從頭開始打一場新的仗。

她把大學念服裝設計所學的美感用在打造酒莊，加上娘家建築業的奧援，利用地勢高低差做成餐廳、酒窖兩個結構體，透過植栽和灑水設計「綠屋頂」幫助酒窖控溫。她與餐廳大廚設計菜色，提供精緻無菜單料理。為了讓旅客有參與感，還增設了「微酵廚房」DIY教室，讓客人除了喝酒，還能體驗手作發酵食物的樂趣。吳季真堅定地說：「沒辦法，我們藏在山裡面，要生存，一定要跟別人不一樣。」

新產品「酒香咖啡」來自農場栽種的咖啡樹，豆子烘焙過再浸泡金棗酒。

推薦景點

無菜單料理

酒莊餐廳的無菜單料理頗負盛名，其中「金棗酒粕麵包雞」是得獎名菜，現烤麵包和鮮嫩雞肉的結合，吸引美食部落客特地來踩點。海鮮來自鄰近大溪、梗枋漁港，非常新鮮，酒莊自釀的發酵漬物都能入菜，食材隨著四季變化，充分展現低碳餐桌、取之在地的精神。

吃飽喝足以後，在花園裡散步，順便到樓下展售中心逛逛，品飲屢屢獲獎的「龜山朝日金棗酒」，抿一小口柑橘酸香撲鼻而來，尾韻微微回甘。不能喝酒的旅客，可以嘗試水果醋，也有甜酒釀，酒莊工作人員都很親切，試喝非常大方，不小心就會醺醺然。

住宿休息

別擔心，喝醉可以下榻鄰近的頭城農場。散步十分鐘就到了，簡單乾淨的房間，在群山環抱的蛙鳴聲中進入夢鄉。肚子餓了也不用擔心，從上午九點到下午三點，入口都會擺著一桶桶仙草、湯圓、麵線，甚至有切仔麵攤，廚工阿姨現煮熱騰騰餛飩，加滿豆芽、韭菜的米粉湯……有葷有素，有甜有鹹，這一切都讓住宿旅客免費享用。

農場提供免錢的米粉湯也不馬虎，料多到快蓋過米粉，沒在怕人家吃。

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