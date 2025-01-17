【大湖酒莊】戀人啊 來顆甜酸似愛的新鮮草莓吧

文字 郭正偉／攝影 吳尚鴻

開始遊程之前，請容我分享一些可以向朋友「微」賣弄的草莓知識。首先，追溯臺灣最早種植草莓紀錄，源自一九三四年日人引進於陽明山試種，雖成果不佳，卻輾轉在苗栗大湖地區栽培成功。時至現今，根據農業部與苗栗區農業改良場（苗改場）產量統計，每十顆產自臺灣的草莓，很有可能九顆來自苗栗；而全國約五百公頃的草莓種植面積中，大湖大約占了三百五十公頃，吃新鮮草莓就來大湖，此言不差。

吃草莓的時候，你是吃原味，還是沾煉乳、蜂蜜的那一派？其實，按品種不同，草莓各有不同風味層次。「擁有獨特香氣、好栽培的『香水』草莓，口感偏扎實。特性是越飽滿越甜，糖度大約八到十度。約占大湖地區栽種面積百分之九十。」大湖地區農會休閒旅遊部主任傅國峯，為我們細細分析草莓特色，「香氣豐厚帶點奶香的『豐香』（桃園一號），最大可以長至手掌大小，糖度最高能達到十四度左右。不過因為抗病、抗菌性弱等原因，栽種已不多。」

走進產地才能真正發現，原來草莓品種繁多，其他像是豐香與香水改良培育的「美姬」、帶香檳葡萄味的「紅顏」，還有「豔紅」（桃園二號）、「狀元紅」（桃園三號）、「紅冠」（桃園四號）、「天來」等。「苗改場還育成一款有『草莓界的香奈兒』稱號的『戀香』（苗栗一號）草莓，糖度最高可以達到十六度。」傅國峯說。鮮食甘蔗的糖度約為二十度左右，這顆草莓糖度果真驚人。近年的草莓新寵，則是果色淡粉近白色的「桃薰」，帶桃子香氣，屬於白草莓系。

大湖地區種植草莓、發展產地觀光的故事，圖文並茂的展出於大湖酒莊的「草莓文化館」中，展示模型精緻呈現農人栽種草莓的型態。九月恰好，鄰邊園間正栽種草莓苗，就是「定植」工作。跟田間主人打過招呼，傅國峯領著我們走進鄰邊廣袤的草莓園裡，近距離就著農友一株株在高架床上植入的綠苗，為我們導覽草莓生態特色。

望著得來不易、滿眼鮮綠的土地，突然好期待十一月起，屬於草莓、甜酸誘人的季節趕快到來。

採摘新鮮草莓需要時節剛好，但品飲草莓酒可不用。近九○年代，大湖開始發展觀光果園，但就農會觀察，促進在地成為觀光熱點的，還是大湖酒莊的成立助了一臂之力。傅國峯說，大湖區農會開始製酒的機緣，來自九二一大地震後，為復甦地方經濟，政府推動「一鄉一特產」企劃，進而輔導地方酒莊釀製特色酒品。「我們生產出的第一瓶草莓酒是『湖莓戀』。」

推薦景點

大湖酒莊暨草莓文化館

亞洲第一個草莓酒製酒地，且目前僅加拿大、美國有草莓酒釀製，大湖酒莊名列全球第三家草莓酒廠。廠內提供各式酒品試飲，也有相關人員親切解說。草莓文化館裡，常駐大湖草莓發展簡史展覽，圖文並茂，說明清楚、生動；更精心設置草莓耕種模型，供觀覽者深入了解產地農事。

*若是十人以上團體，可事先與農會聯繫，預約收費制導覽，內容包括釀酒工藝解說、品酒體驗與草莓園體驗。

草莓觀光果園

大湖素有「臺灣草莓王國」美譽。山脈環抱下，各式觀光果園形式皆有，是採果、體驗農事生活的最佳生態場域。

照片提供 傅國峯

照片提供 傅國峯

汶水老街

位於汶水溪邊，客家氛圍濃厚，沿街不僅特色食物多樣，也難能可貴保留著傳統工藝，如專門製作「茶壽」的店家。樸質古早味迷人。

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