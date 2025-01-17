【餐桌上的產地】晚香玉筍：是花也是菜 怎麼能不愛？

聯合新聞網／ 鄉間小路

文字 謝欣珈／攝影 薛穎琦、吳尚鴻

供桌上的晚香玉脫俗可人，但走進農田裡，還沒長出花苞的晚香玉筍，倒像雜草般平凡，完全無法想像它曾擁有過一公斤兩千八百元的身價。「剛開始一、兩年寄去市場賣的時候，市場不知道這是什麼，一公斤才賣二十五元。」黃閏億是跟著晚香玉筍大起大落的農民，也是雲林虎尾第一批開始種晚香玉與筍的農民。

一九八七年，二十四歲的他剛退伍，家裡種甘蔗，但糖業已經走下坡，他必須轉型，恰巧遇上虎尾農會推廣花卉種植，想讓農民有更多出路，邀請他一起組織產銷班。「當時我有兩種路在選，養雞養鴨養豬，朝養動物那邊去，第二種花種菜，看要殺生的，還是要供佛的，後來我想家裡大姊是出家師父，那我就走到花那邊去，用來供佛。」

當花苞打開一點點的時候，就可以收成了。
當花苞打開一點點的時候，就可以收成了。

當天採收下來的花筍得進冷藏室才能保鮮。
當天採收下來的花筍得進冷藏室才能保鮮。

黃閏億轉型使用有機資材後，田間工作較從前繁重。
黃閏億轉型使用有機資材後，田間工作較從前繁重。

賣花到賣筍 困難重重的轉型路

產銷班四十幾位班員就種了三十幾甲的晚香玉，賣切花，也把種球外銷日本。頭一、兩年銷路不錯，第三年漸漸差了，第四年日本本土也能培育出來，就不再進口，產銷班只好全盤轉為內銷；但路依然不順，黃閏億表示，前總統馬英九在二○○八年就任時曾鼓勵不收送花籃，話說出口沒多久花價就崩盤了，「我記得他五二○就任剛好是農曆五月五要端午節，我留了一批花要出，最後都賣沒人愛，只能去化。」連內銷都碰壁，還能賣去哪？他絞盡腦汁堅持要為晚香玉找一條出路，忽然靈光一閃，想起嘉義農專（今國立嘉義大學）的教授曾經有過食用的構想，但還沒有付諸實行過，就趁機來嘗試看看吧！

黃閏億是虎中花卉產銷班班長。
黃閏億是虎中花卉產銷班班長。

從觀賞用的花到可食用的花筍，最大差異就是前者只用看的，後者則是要吃進身體裡。晚香玉雖然不算難照顧，但紅蜘蛛、介殼蟲等病蟲害也不少，做花卉的時候不怎麼擔心農藥殘留的問題，但是做蔬菜就萬萬不行──這是轉型最難也最重要的一步，「我那時候試了三年有，把田分很多區，每一區的防治方法都不一樣，圍網子、用苦茶粕，一開始花筍吃起來都苦苦的，後來想到可以整地的時候噴在土裡，病蟲害減少又不會沾到可以吃的地方。」轉型還沒開始賺錢就先花了六十萬元，怎麼還能堅持？「說事實的，萬事起頭難，頭先一定要很犧牲。我知道這裡是傳統農業縣，一定要有突破，之前農民嘗試很多花卉都沒有頂住，因為沒有試到讓專業知識長出來，要在農業生存比較難。」

採收完的花筍要依照胖瘦分類。
採收完的花筍要依照胖瘦分類。

將花筍的葉子除去，把莖切齊，才有好賣相。
將花筍的葉子除去，把莖切齊，才有好賣相。

不計成本供試菜 讓廚師推廣食材

終於種出能放心吃的筍，還有下一個難關等著黃閏億：不知道要賣給誰。

「市場不知道這是什麼，一公斤只有二十五元。」後來轉銷行口遇到貴人，有機資材行老闆，「他的朋友是圓山大飯店的主廚，直接叫我寄花筍給他試菜，也是好運！他把用花筍做成的料理PO上飯店網頁，其他主廚看見，問他怎麼會有這樣的東西，就開始來找了。」接著地方記者接力報導，更多廚師聞香而來，「那時候光試菜就寄了好幾百公斤出去。」市場有了需求，一公斤也漲到好幾百元。二○一○年將花筍帶到「新加坡FHA世界廚藝挑戰賽」的法餐主廚吳國慶，是他另一位貴人，「那時候價格是一公斤六百，他要六公斤，我說好，給你，結果他得到冠軍，讓晚香玉筍一公斤賣到二千八百元。」

清炒、汆燙都有好滋味。
清炒、汆燙都有好滋味。

不過，當越來越多人也開始種，價格就再也沒這麼高過，但還是容易像坐雲霄飛車一樣忽上忽下。「六、七月盛產期，一分地兩個月可以收一千公斤，價格就會比較低，到了冬天，一分地一個月收不到兩公斤，價格當然又起來。可是市場要怎樣還是算不準，跟你說我印象最深刻的一次，昨天喊七十五元，今天報價飆到七百五十元，一天就差了十倍！」但無論如何黃閏億都是笑笑地接受，「種蔬果有一個好處，每天都會有錢進來，多少沒關係，幾百塊、幾千塊我都覺得很知足，歡喜歡喜。」

黃閏億不受花筍價格波動影響，日日知足。
黃閏億不受花筍價格波動影響，日日知足。

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