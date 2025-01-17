【旬味印象】天狗出沒的初秋黃昏 吃栗子磅蛋糕
文字 郭正偉╱插畫 Sonia Ku
前往高尾山的電車車程有點漫長，午後陽光映上對側乘客們的臉頰，安靜，也莫名安心。剛剛我們才離開侯布雄位於新宿的麵包咖啡館，可口甜點琳瑯羅列，香氣與外表同樣誘人。店裡宣傳著是番茄的季節、是蕈菇的季節，「是栗子的季節。」甜食控如我，只一心想嚐嚐日本栗的甜香，與臺灣板栗有何不同。差點飽到出不了店門。
走出高尾山口車站，寒涼溫度驀然湧上，路上的銀杏整棵黃得肆無忌憚，原來秋天是這種溫度，這種黃色。友人與我上山，山路在高聳巨樹間蜿蜒延伸，像我們一樣的遊客們來往，天空很高。喘著氣，在落日前緩慢到達聚滿人群的休憩處。
「聽說高尾山有天狗出沒喔。」坐在石階上的友人說。再過不久世界的光就要慢慢收攏，沉進我們正眺望著的，遠方城市斑斕的燦爛裡。
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