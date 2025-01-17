【養寵心事】奔跑吧肥祥：肥美「雞排」是如何養成的

本業是牙醫的李宛螢，人稱祥媽。大學時期養了第一隻貓叫「綠茶」，帶回高雄時因受到爸媽的「猛烈」溺愛，只好留在高雄跟兩老快樂生活。

肥祥作為她領養的第二隻貓，彼此是如何相遇的？「那時候工作穩定，在臉書看到送養文，說附近巷子有隻貓固定躲在車底，但又很親人。因為很多貓會在那裡打架，祥哥只在晚上出沒。」祥媽回想，「第一次去現場甚至沒有看到貓，直到帶回家，才知道他長怎樣。」怎麼會沒看過呢？祥媽笑說：「愛媽之前不敢發照片，說因為太醜了。」

肥祥 本名福祥，又稱祥哥。因為是橘貓，被祥媽戲稱為「雞排」。

先準備好一個家

肥祥體型比一般成年貓咪更小一些，四點多公斤，看起來像一顆球。脊椎有一處凹陷壓迫到氣管，偶爾太激動就容易發出咕咕聲。過往在街上流浪，愛媽帶他去結紮時，檢查發現確診貓愛滋──貓免疫缺陷病毒（FIV），不會傳染人類，但多透過唾液、血液接觸於貓之間傳染，潛伏期長且終身帶原，發病時可能出現高燒、貧血、體重減輕甚至死亡；但越早發現，配合醫囑照護，多有機會維持健康，甚至有貓咪終生不發病。

「領養之前我就知道他的所有狀況，做功課了解貓愛滋，若妥善照顧有機會穩定生活，也明白後續可能出現的症狀。詳細評估後，確定養一隻貓的醫療可以負擔，就決定了。」二○一七年，祥媽租屋處約十坪大小。領養前，家裡已先大掃除整理，還特地買了空氣清淨機維持每日呼吸品質，日常也準備不少給貓的補充保養品。

「後來想要讓祥哥有更大的空間可以活動，也希望有窗臺供他晒太陽，就買了房子。」祥媽語氣淡定，彷彿不過上市場買了把蔥，「搬進來發現他好像沒有很想要啊，根本不太去晒太陽！每天兩眼無神，在哪裡躺下就在哪裡睡著，熟睡到我有時候都擔心他是不是去了，搖都搖不醒！吃東西也不積極，可能是流浪的時候太累了，天天睡成一塊雞排。」祥媽陸續帶他檢查幾次身體，醫生都表示健康沒有大礙，只需定期追蹤，除了脂肪比較明顯，肥祥真的只是愛睡覺。

裝潢新家考量肥祥過往生活習慣，祥媽特意調整家具樣式，「過往肥祥常躲在車下，為了讓他有安全感，櫃子都盡量懸空讓他有地方躲，結果他太矮，還可以在櫃子底下走來走去玩耍。」也因為有了新房子，所以有再領養貓咪「帥哥」的想法。

每日玩、吃、睡，是身為雞排的基本要務。

家裡的家具高度，都有配合肥祥做調整。

不小心又多了一塊雞排

帥哥送養資訊來自粉絲，本想藉由臉書專頁「奔跑吧肥祥」協助散布，卻不太順利，祥媽表示，同為愛滋貓的帥哥，因為親人不親貓，送養條件也變嚴苛，「帥哥的前主人是生病突然離開，還留了錢請動物醫院持續照顧帥哥，兩、三年後動物醫院準備結束經營，才不得已處理送養。」最終還是領養了帥哥，祥媽眼神懇切的說：「我知道多照顧一隻貓就是一筆開銷，但是如果有一天我生病了，也希望有人可以幫忙照顧肥祥。」

帥哥 身為家中金字塔頂端的存在，仰角拍攝是必要的。 （照片提供 祥媽）

尋找認養期間，帥哥歷經過兩次中途寄養，情況之慘烈，常常演變成帥哥與家中原有的貓咪大打出手、相互鬥毆，祥媽形容：「真的很嚴重，他會撲咬其他貓的脖子，甚至見血。中途判斷帥哥親人不親貓，一定得是沒有貓的家庭才能領養。」經過一番溝通，順利完成認養的祥媽表示，其實當時最壞打算，是讓帥哥獨居客房。

帥哥於二○一九年抵家，祥媽特意使用隔離籠。平時帥哥仍可於客房自由活動，也許因為氣味，兩貓發現了各自的存在。每天都會彼此抓門，表達一隻想進去、一隻想出來的訊息。祥媽將帥哥關籠，嘗試雙方碰面，初次接觸居然十分平和。

「我讓他們自己互動，有一次祥哥舔了帥哥鼻子，帥哥嚇到哈氣躲起來，這已經是最激烈的狀況，後來相處都很和平，根本兩塊雞排。」祥媽也曾擔心帥哥會趁無人在家時攻擊祥哥，害怕返家看見命案，結果都是想太多。

帥哥的身體狀況也需要注意，「帥哥因為心臟病、腎臟病，剛來時每天要吃五、六次藥，後來挑選適合的醫生，也調整藥物用量，身體慢慢好轉。還沒發病前，其實身體滿好的，幾乎不用吃藥。」

帥哥在教嘟寶怎麼對人類施以譴責的眼神。 （照片提供 祥媽）

都是最好的時光

「祥哥剛來的時候，在沙發底下躲了一週，後來就一直跟著人，很喜歡人。」說起兩隻貓初來乍到的差異，祥媽笑著回想，「帥哥一開始就適應良好，因為他很聰明又去過很多地方，見過大風大浪。」除了貓咪，家裡還有一隻狗「嘟寶」，「嘟寶原本是朋友偶爾帶來玩的狗，但是後來我和那位朋友交往了，所以嘟寶就常駐在家裡。」

原本家裡的微妙平衡，也被帥哥打破，「以前祥哥很愛黏我，帥哥來了之後，發現如果不理我或表現不耐煩，我就不會去吵他，他也教祥哥跟嘟寶這樣做，導致大家都習慣無視我，明明以前祥哥、嘟寶都對我逆來順受。」祥媽在粉專上常笑說自己憑實力不被愛，看來這項成就的達成要歸功於帥哥。

在祥媽的關愛下，不情願的嘟寶與準備逃跑的肥祥。

嘟寶剛來家裡時，兩貓一度想攻擊嘟寶，但體型差距過大，加上嘟寶的毛非常厚，最後就放棄了；嘟寶也傻傻地完全沒有發現。祥媽笑說：「帥哥後來把嘟寶當成寵物養，半夜會把自己碗裡的乾乾撥出來，弄到廚房地板上，嘟寶就開心衝過去吃掉。而且，帥哥待過寵物醫院，學會開籠子，手很巧，祥哥如果對著空碗叫，他就會去打開裝乾乾的密封盒子，餵食祥哥。」

嘟寶 表情說明了一切。

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