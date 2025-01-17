【養寵心事】夏宇童：世上再找不到這麼單純愛你的對象

文字 郭正偉╱攝影 吳尚鴻

「她就是會有各種耍賴。」夏宇童領養Nini近四年，經歷各種被自己經紀人Fish戲稱「傲嬌」的脾氣磨合，才漸漸摸透這隻狗狗的「公主」需求。「初次上課，行為訓練師給我的第一個功課，就是一個禮拜不要跟她玩。結果第二堂課大概過了半年才去上……因為我根本做不到。」童童說：「常常電視看一看，一回神就發現我被玩具包圍，或手上莫名其妙出現玩具。都是Nini咬來想要我陪她玩。」

童童解釋，寵物與主人需要學習適度保持距離，這是行為訓練師的用意，留給彼此互不打擾的時間、空間。「她這麼可愛，怎麼可能不摸她！」童童說起那時的掙扎，「但如果連這件事都做不到，會很難接下去訓練，我一定得做到這件事。」最終，讓夏宇童下定決心重新接續行為訓練課程的原因，除了Nini因不安全感與倔強個性，遭遇寵物旅館退宿，更重要的，是狗狗的泌尿系統有了一些狀況。

Nini 朝氣蓬勃，其實挺膽小。

細說從頭 就只有乖那一天

與Nini相遇，緣起長期關懷流浪動物的演員朋友陳珮騏，臉書一則高速公路上遭丟棄幼犬救援與認養的轉貼發文，Nini是倖存犬之一。「有時候在網路上看到一些狗狗很可愛，也就是看看，誇個幾句；畢竟會覺得生活好不容易是現在的樣子，不太想改變。」自小有養狗經驗的童童，回憶決定領養Nini當時，「但這次好像不太一樣，會每天看她的照片、關心她被送養出去沒……整個人很投入，我心想：我被這隻狗挑到了。」

等待救援的年幼Nini。 （照片提供 夏宇童）

「我以前養的狗都小小的，那時候不確定她會長多大。坐車帶她回家，就乖乖趴在我身上。」童童笑說：「第一天到家也沒怎麼怕生，東看西看，一副那種『喔，到我家了』的樣子。當天睡得超好，沒有醒來、沒有亂叫。但就只有乖那一天，我完全被她騙了。」

Nini在明亮日光下愉快遊晃，健康漂亮的樣子，其實剛領養時，她的身體不算好。「想說為什麼我家狗狗的大便這麼多？」第一次飼育中型犬，童童自己也從中學習經驗，「看醫生後知道，她腸胃很敏感，容易拉肚子。很容易有些奇奇怪怪的小毛病要注意。」

誰能比我萌？ （照片提供 夏宇童）

身體情況需花心力照顧，Nini某些「特殊」需求，同樣讓童童傷腦筋。「剛開始我會用手餵她吃飯，後來不餵她就不自己吃飯。」明白是自己寵出來問題，不過讓童童更頭痛的，是Nini習慣憋尿造成泌尿道有些問題。家裡準備了一只籠子作為狗用廁所，Nini卻十分抗拒，要是童童不在，常常情願憋尿到自己受不了。除此之外，帶Nini外出散步時總感覺她不適應，不會到處嗅聞、沒興趣探索環境。

領養Nini幾個月後，童童初次嘗試了寵物溝通，回想當時體驗，以及被轉述的內容，「對於在籠內上廁所，她回應的感覺像『我就是怕、我就是不喜歡啊』，想想也是，就跟人互動一樣，我們自己不喜歡被人強迫改變，那為什麼覺得可以強迫寵物？」但，相處依舊狀況頻發，讓童童決定帶著Nini向寵物行為訓練師求教。

「認養不棄養，不愛也不要傷害牠。」是童童相當認同的理念。

行為訓練 相處是彼此適應

「第一天上完課回來，她就學會聽指令吃飯。看我拿著碗她就乖乖坐下，我說OK，她才會開動。」童童分享上課的體驗，「訓練師認為，越是中大型的狗狗，越需要聽從指令。指令越清楚，牠們也學習得更好。」訓練師提醒，Nini太黏人，再者她不是討厭散步，而是不懂；也因此才有「先冷淡她一個禮拜」的練習。每隻狗狗都有各自天性，訓練師也為童童建立了一個觀念：不用逼Nini喜歡其他狗狗，但她一定要喜歡人；人才是她一起生活，需要常常接觸的對象。

陪伴成長的過程中，Nini與童童彼此經過許多磨合。 （照片提供 夏宇童）

「不只是人在適應寵物，其實寵物也在想辦法適應主人的生活，配合主人出門工作或休息的日常時間。而她最大的需求，就只是希望你花點時間陪陪她，一起玩玩具。」童童有所體悟的說：「我最後把籠子丟了，就改成每天帶Nini出門散步、上廁所至少三次，有時候甚至五次。」常被笑說太寵Nini，但童童認為不用憋尿是好事，出門動一動，對彼此身體都好。「你可以訓練她，但不要奢望藉此改變狗狗性格。」

雖然Nini仍有不少自我堅持，但行為訓練確實改善不良生活習慣，以及無法寄宿的困擾。童童自我嘲解笑起來，「Nini現在可以寄宿了，但需要住單人Villa，不用遇到其他狗。我現在接外地工作都得先考量，這酬勞讓Nini去外宿到底划不划算。」

身為高䠷狗少女，漂亮領巾是必備時尚。

生命教育 學會開始與離別

自小家庭便有寵物陪伴成長的童童，曾陸續養過名為「弟弟」的瑪爾濟斯犬，以及就童童形容「成名作是特別愛咬憲哥（藝人吳宗憲）」的紅色貴賓犬，「嘎逼」。各有不同個性，也讓童童藉著相處過程，建立屬於自己的養寵生活觀，以及離別時，一生難忘的生命教育課。

弟弟以十八歲的高齡安詳離世；陪伴童童十二年的嘎逼，二○二○年因檢查出肺部腫瘤，從發現到過世不到三個月。病情惡化期間，嘎逼已經無法安躺，童童家人們特別為其設置特殊吊床，好讓他能站立睡覺或休息。「他要走的那天深夜，我莫名醒來，有種感覺他好像不行了。」童童說自己不忍嘎逼受苦，也跟媽媽爭論過安樂死的選擇，但誰都沒有辦法也不願決定。「最終嘎逼在我懷抱中自然離開，至少沒有見不到最後一面的遺憾。」

經過送別心愛寵物的歷程，讓夏宇童對於生命與死亡有更深刻的體悟。「平常大家都很忌諱談論生死，但養寵物必定會遇到生離死別，像是強迫你去學習、面對。這段彼此都有付出的關係，也許離別讓你特別難受，但在這段關係獲得什麼，或離別後學到什麼，也很重要。為什麼人要對談論死亡這麼害怕？」童童說：「其實，如果是一段好的關係，在他離開後，留下的那個人也會好好的；如果因為避談而有遺憾，留下的人會活得很痛苦。」

「狗狗是我們的導師，教導我們認知對生命的感受。」

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