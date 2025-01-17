【領養攻略】浪浪別哭：毛孩是家人 不離不棄投注愛

文字楚狂╱攝影汪正翔

「這裡的每隻動物，都是我們愛媽、志工和店員親力親為照顧。從街上救援回來之後，會先送醫院進行全身檢查，進行適當的醫療和預防針的防護。如果是幼貓、幼犬，我們還會教他們正確的飲食、排泄習慣。雖然我們是中途之家，但都把浪浪當成自己的孩子對待，對他們有責任和感情，所以希望能夠為他們找到一個最適合的家。」譚柔細緻說明收容流浪動物的流程。

浪浪別哭負責人譚柔，與電力十足的嘉寶。

所有領養人都是帶著喜歡動物的心情來到這裡；不過，常見有些人可能沒有想得那麼詳盡，也有些人從未養過寵物，想有個開始，並從中慢慢學——在這裡，他們都有機會獲得完善的討論，甚至按照情況提供適養與否的建議。

「本質上還是以浪浪中途為主，這個咖啡館的空間讓領養人有機會和動物有更多互動。」譚柔認為，過去的領養途徑，主要經由圖片傳播，有興趣的領養人再接洽收容所領養；其實，還是要和動物實際互動後，才能更加認識他們，才會確定彼此來不來電。「有時候，照片看起來很可愛乖巧，實際上可能太活潑或不親人，和領養人的想像不一樣。」

動物各有標準自我介紹。

適當空間設計，創造浪孩與預備領養者之間的互動。

領養前置作業與準備

預備領養者實地和動物互動之後，覺得很喜愛就可以帶走了嗎？

「店員或志工會先和領養人聊一下並請領養人閱讀、填寫申請書。這裡面包含你的基本背景資料、幾個必須接受的領養條件、一些假設性的情境和問題，還有寵物知識等等。」譚柔拿出寫足問題與規則的申請書，堅定地說：「主要是要讓我們了解彼此，也引導領養人一起思考，種種可能會發生的問題，協助領養者想像、評估自己適不適合。」其實申請書一開始並沒有那麼多內容和題目，而是過往送養和退養的過程中遇過太多狀況，研究後覺得需要對彼此再有更多的了解。

店內區分狗區和貓區，大幅減少在此生活的浪浪壓力。

店內區分狗區和貓區，大幅減少在此生活的浪浪壓力。

填寫完申請書，會有志工電訪、家訪，彙整資料後傳給譚柔審核，針對有疑慮的部分進行溝通。「例如你想要養幼犬，我們就會提醒，幼犬一天要吃四到五餐，而且跟人類寶寶一樣要花很多時間陪伴，讓他在成長過程有安全感。如果你平日要上班，又一個人住，把狗狗放在家裡十一、二個小時該怎麼辦？」譚柔接續說：「這時候我們就會建議領養人，考慮到府安親或保母的協助，甚至直接說明這狀況不適合養幼犬，可以考慮成犬等等。領養人如果願意，程序才會繼續往下走，如果不願意，我們可以在這邊就結束。」這是譚柔替動物把關的明確立場，如果中途場域與領養人理念不合或者意見相左，那就無法成功送養。

領養成功後的事

漫長的作業流程，其實都是為了找到「Mrs./Mr. Right」。譚柔提及：「有些人甚至沒想過貓、犬吠叫該怎麼辦？或是每日至少需要遛狗兩次這類問題。更遑論打疫苗、訓練溝通、加裝防護那些。養寵知識需要領養人自行學習和準備，現在坊間已有很多教育資源，領養寵物需要準備的，不只是寵物用品而已，更重要的是『如何養育』。」

「我們有很詳盡的『基本條件規定』，例如領養者必須年滿二十五歲且有穩定工作；寵物則需接受結紮，不接受養在室外、陽臺、車庫，或放養及關籠飼養。領養一年內，每個月飼主需主動回報近況，我們也會追蹤探查，如果發現有違背領養條件的情形，便會收回。」比如近期有領養人突然不回報狀況且消失，譚柔便採取法律途徑處理，決定帶回動物，「其實我們要打官司非常麻煩，過程繁複，但很擔心狗狗所以還是得去做。過往也遇過領養人後期回報的照片裡，狗狗都待在陽臺，回訪發現，領養人因照料家中小孩的緣故，將狗狗移至陽臺養，確定違反規定，便把狗狗帶回。」

儘管譚柔設立嚴格的篩選條件，狗狗依舊會在一個月左右快速完成送養，而貓因需要時間適應環境，流程走完大約幾個月。她相信，唯有這樣的機制才能夠找到志同道合的領養者、保障寵物未來生活幸福的可能。

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