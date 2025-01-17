【汪喵日日】養寵新生報到！請問專家怎麼辦？

聯合新聞網／ 鄉間小路

文字整理郭正偉╱攝影吳尚鴻

犬貓照顧專家廖志杰（毛暖動物醫院院長）

Q 請問專家！毛孩怎麼吃？

毛孩主食怎麼選？

無論餵食主食罐頭或乾飼料，都須依年紀、有無過敏、身體疾病等條件評估需求。「寵物的飲食營養其實是一門很大的學問，但我會分成複雜版跟簡易版，兩種方式。毛孩如果本身有身體狀況，就要細心一點處理。」毛暖動物醫院院長廖志杰提醒：「如果是健康的毛孩，簡單一點，我會建議飼主，直接餵食市面公開販售的飼料即可，他們已將營養做了均衡搭配。」挑選飼料請特別注意以下要點：

1明確標示製造日期、食用期限。

2清楚標示原料成分、營養素比例。

3有熱量表與每日建議餵食量。

4最好符合AAFCO（美國飼料管理協會）、NRC（美國國家科學研究委員會）或FEDIAF（歐洲寵物食品工業聯合會）標準。

5未添加人工增味劑、人工色素、人工防腐劑等。

照片提供蔡幸娟
照片提供蔡幸娟

注意營養 但別餵人吃的食物！

毛孩跟人類一樣，需要攝取六大營養素：水、碳水化合物、蛋白質、脂肪、維生素與礦物質；但毛孩生理構造不同，營養比例自然不同，不同物種的營養需求也不一樣。最重要的是，「選擇符合這個階段所需營養之食物」。「把人類的食物當作毛孩主食並不恰當，也會有食物中毒、引發肥胖與健康問題等風險。」廖志杰同時提醒，若嘗試以鮮食為主食，須細心配置六大營養素之均衡。多數飼主非專業人士，因此才建議，直接選擇市面貓狗專用的主食飼料。

別忘了多喝水

為應付毛孩普遍喝水少的情況，可以在生活空間多處擺設水盆，甚至不同材質或流動飲水器；也可嘗試在水中添加少許罐頭的水，夏日則可放置冰塊。狗狗能藉由獎勵訓練喝水，貓咪的話，注意水盆盡量避開食盆、貓砂盆。

照片提供 Yoh曜日
照片提供 Yoh曜日

Q 請問專家！毛孩怎麼住？

貓狗家窩布置大不同

1空間：狗需要寬敞的平面空間，貓平面空間無需太大，反而要更多垂直空間設施，與躲藏地盤。

2安全：狗貓喜歡環境探索、舔咬，因此電線、繩、線、小零件與玩具都要收整好。對外開放區(如門、窗)、對貓狗有害之物，都要做好阻擋與防護，並確切了解環境中的植物、生活用品是否對貓狗有毒性。

3清潔：居家消毒與清潔，記得選擇毛孩友善產品。

狗狗關籠與否是個好問題

「關籠其實也可以是訓練狗狗生活習慣的方式。」廖志杰說明：「透過適當籠內獨處練習，小空間反而能提供牠們自己地盤的安心感。」除了穩定情緒、改善分離焦慮，也減少獨自在家時的破壞機會。但籠子需大小適當，一日關籠時間建議勿超過八小時，且需視狗狗情況調整。

貓跳臺要選哪一種？

基本按照貓咪身材與空間大小，挑選不占用太多空間的適當尺寸；最好兼具堅固耐用與好清潔（或防水）之材質。

貓咪也要出門遛遛嗎？

多數貓咪天生具有領域性、性格敏感，無需勉強出外散步。營造豐富多樣的居家環境，與飼主固定陪玩，也能帶來與散步相同好處。若貓咪個性外向活潑、身心狀況良好，可以考慮在準備充足情況下外出遛貓，但避免受到驚嚇、掙脫跑走之風險。

照片提供 S13
照片提供 S13

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