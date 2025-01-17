【餐桌上的產地】草本植物烘焙家 紫城農場

文字 沈眠╱攝影 馬立群

乾淨明亮的加工場區內，排布著空壓機、殺菁機、揉捻機、乾燥機、壓餅機……等製茶機具，一應俱全。紫城農場第三代經營者林春青說：「我們做茶是請農業部茶及飲料作物改良場裡面的專家來教，分有採仙草葉、日光萎凋、室內萎凋的靜置與攪拌、炒菁、揉捻、乾燥、精製與再乾等製程，每一道工序都很講究。」

一九八九年生的林春青，身材高大魁梧，戴著眼鏡，說話的感覺舒緩，整個人呈現一種平靜的態度，無爭無求。問及從農始末，他淡然地說：「沒有特別，當完兵後就自然地接下家裡產業。從小幫忙農務，早就習慣了，所以不會有什麼適應的問題。」

林春青與井然有序的紫城農產品初級加工場。

捧草聞香 備感成就

林春青對加工製作的步驟知之甚詳：殺菁機（炒鍋）是高溫炒乾植物葉，去除菁味（菜葉味）與水分；揉捻機是為了破壞細胞壁、好讓汁液覆蓋在茶葉表面，沖泡時才能快速釋放風味；桶球機是第二次乾燥程序，仙草葉會滾動成球粒狀，確保含水率在百分之三以下，便於存放；低溫乾燥機專用於紫蘇、胡椒薄荷和萬壽菊等茶的製作，為了保存香氣與精油成分。

林春青嘴角微揚，「加工完成後，捧著聞香，是這個工作最有成就感的時候。仙草葉加工後是很耐放的，只要有好好儲存，就像愈陳愈香的老茶。我們也有以壓餅機製作成仙草茶餅販售。農場裡目前最早的是二〇一四年製作的仙草，風味濃郁迷人。魚腥草也可以久放，但薄荷、檸檬香茅、萬壽菊、杭菊茶和紫蘇加工後因為含精油成分，大概一、兩年風味就會慢慢衰退。」目前常見的傳統仙草茶湯作法，是將仙草植株連根拔起，經過日晒乾燥，集束成捆，再入鍋熬煮而成。但紫城農場製作不同一般的沖泡式烘焙茶，像是仙草立體茶包、料理包等。啜飲紫城仙草茶，口鼻自然盈滿雅緻的焦糖香。

散發百香果香氣的萬壽菊。

烘焙後帶有柑橘清香的魚腥草。

紫城主力產品的仙草。

經過低溫乾燥處理的檸檬香茅。

紫蘇烘焙後的香氣，嗅聞起來成就感非凡。

育苗專業 繼往創新

林春青的生活樣貌很是扎實，每天固定從早上五點到下午五點進行農務，一日復一日。他眼底泛起笑意說：「晚上除了陪伴孩子外，因為長時程工作很耗體力，通常都很累了，所以基本就是躺在床上耍廢，什麼不想做。」

紫城農場之名，確立於爺爺那一代，但隱隱然間，後來種植開紫花的仙草有成，似乎預示了日後林家會以仙草種植安身立命。

農地約三公頃的紫城農場，營運分為三個面向：首先是育成母本，也就是農作物品種的源頭，如仙草一號（桃園一號）、桃園二號香華仙草和桃園三號仙豐仙草。其次供苗，像是育成仙草苗供貨給關西農會，杭菊苗則是給銅鑼農會，供當地農民種植。第三，則是將仙草葉和其他草本植物加工成茶，以網路或市集擺攤的形式，對外銷售。

紫城農場屬於楊梅休閒農業區，固定參與每年十一月底、為期兩週左右、紫色花開的「仙草花節」，供民眾賞覽。區內總體約五、六公頃的紫色花海，堪稱仙境，拍起照來，夢幻得不可思議。林春青說：「仙草一號的特性是膠質多，目前我們供應給關西農會的仙草也都是一號，植株為匍匐型，葉呈橢圓狀。二號香氣馥郁，半直立型，葉子大且尖。三號則是一、二號雜交後的產物，具有一號的凝膠能力，也有二號的高香氣。」

大片仙草田種植也有分類，右方為仙草一號，左邊是仙草二號，後方為仙草三號。

紫城長期跟農業部桃園區農業改良場新埔分場合作，仙草品種，或種植知識與技術的更新，其實跟農改場密切相關。他如此陳述育苗場的功用：「育苗就是跟雜草賽跑，苗長得好、夠強壯，入土就不怕雜草，這也是幫耕作的農民爭取時間，省下他們初期還要一直照顧苗種的心力。」

萬壽菊葉，果香芬芳。

新鮮加工 花草茶飲

紫城農場採收時，只取離地面十到十五公分高的植物葉片，不連根拔起。以仙草來說，約在農曆年後就會種植，五月中左右採收第一次，其後每隔四十到四十五天採收，直到十月底，可以採五到六次，總體產量約有五百臺斤。其他的草本植物，如萬壽菊約五十臺斤，紫蘇、薄荷、檸檬香茅、杭菊大概都六、七十臺斤左右。

「我們的草本植物是無毒環境，不噴灑農藥。最早種植草本時，會有挫折感，以仙草來說，只要寒流一來就會萎死大半，非常心疼。不過隨著經驗的累積，目前已經能夠改善仙草扦插的存活率，現階段是達到九成，在育苗階段，以溫室、足夠保濕的土壤，還有日照燈等去照顧，扦插入土後大概都沒問題了。我們每年也會進行輪作，同一片土地種不同草本，保持土地肥力。」林春青說明紫城的耕作樣態。

仙草花開，紫色夢幻。 （照片提供 林春青）

紫城農場的植物種類選擇，現階段主要採加工製作草本茶飲的思維進行，杭菊花茶是採收後烘乾、去除水分，紫蘇、胡椒薄荷、檸檬香茅和萬壽菊茶必須低溫乾燥，沒有進殺菁機；真正以製茶工序烘焙的是仙草和魚腥草。

杭菊益身，葉比花香。

紫蘇之態，雍容華貴。

林春青表示，農場主力產品是仙草，尤其是以仙草二號加工的仙草茶包，氣味絕佳，單包茶重量約四克；也有二十五克重量的仙草料理包，適合煮大份量的仙草茶或仙草雞湯、仙草排骨，也可以自製仙草奶凍。端午節後，熱天暑氣逼人，十分適合飲用含有豐富的維生素C和礦物質的仙草茶，涼爽又能解渴，頗利於降溫和解暑。

林春青折下新鮮魚腥草遞過來，湊上去聞，滿鼻都是魚類腥味。林春青笑道：「在疫情時期，有中醫說魚腥草對身體好，所以賣得不錯，那時候種植了一分地，目前大量縮減到只有兩小排。魚腥草整株連根都可以食用。

魚腥草，製成茶後是養生良品。

紫城自製草茶包，內容多元豐富。

農場前的鄉間小路，綠意盎然。

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