【鄉間食堂】回春青草茶 古早味裡人情溫暖的回憶

文字 郭正偉╱攝影 陳諠尼

「要叫自己老闆，我都會有點害羞。心裡還是覺得這間店是阿公的，是家族的。」習慣被大家稱為「孫女」的Van，跟吧檯旁的客人話家常，同時流利確認飲料點單、製作。店內暖色調光線布置，混著自店門漫射進來的午後亮白日光，設計現代卻帶著與流行咖啡店截然不同的古早韻味。「回春青草茶是店裡的招牌茶，傳統風味，裡面有十六種青草，喝起來帶有薄荷香氣。主要就是退火，保養身體。」

自爺爺時代留下的匾額，與別具巧思的藥草陳列。

店內經典招牌：回春青草茶（左起）、仙草奶茶、翠玉花釀與明智醒腦茶。

孫女笑稱自己話很多，需要被適時打斷。

回春青草茶經營至今逾一年半，店內青草茶飲配方，傳承自五十七年前在此創辦「回春國術青草舖」的蔡明智，也就是孫女的爺爺之手。「聽客人說，我才知道阿公原來很厲害，以前大家都坐遊覽車來請他抓草藥。類似進香團的其中一站。」孫女指著牆壁眾多釘孔，隱藏從前掛滿感謝狀的回憶。

照片牆說著從舊回春至新回春，五十七年來演變的故事。

照片牆說著從舊回春至新回春，五十七年來演變的故事。

延續家族記憶的飲、食滋味

相較一般青草茶的厚濃沉穩，招牌回春青草茶，入口微甜帶著一種澄澈輕盈。當初決定開店後，孫女為了煮製出自己心中最佳滋味，曾經北中南四處探店喝茶，在家時則一鍋一鍋的煮，藉父執輩傳承的知識與自己進學，不斷調整，家人、親戚也協助尋味。「喝到幾乎可以分析別人家的青草茶用了哪幾款材料。」以爺爺原始配方為本，孫女努力找出適合現代需求與口味的茶飲。

「這款茶帶點苦味，卻又不至於太苦，一種剛剛好，可以提振精神的感覺。」孫女解釋以爺爺名字命名的「明智醒腦茶」來由，店附近多為商辦大樓，是為上班族特別量身打造的提神良品。同樣為招牌之一的，還有用奶奶名字命名的「翠玉花釀」，以青草材料為底，添加了烏梅、洛神，甜酸相融，餘味留香，深受許多女性歡迎。

不只祖傳草飲，以及開發青草美式咖啡、仙草奶茶等年輕取向的「草特調」，回春還有獨家餐食：「古早味什錦菜湯」。雜菜（tsap-tshài）湯，或稱菜尾湯，過往是辦桌（宴席）吃剩菜餚混成的大鍋菜，早期坊間也有專門店家收購菜尾，製成雜菜湯販售，今已少見。回春雜菜湯想當然非來自宴席餘菜，而是承繼自奶奶的溫柔心意。

充滿家族記憶的古早味雜菜湯。

「爸媽小時候那年代，能吃到辦桌包回來的雜菜湯，就像吃年菜，可以一直挖寶。阿公還沒開回春前，經濟比較窮，為了養大七個小孩，阿嬤會去市場跟人收一些不要的蔬果，調味煮成一鍋類似雜菜湯，有料有湯的菜。」孫女說：「我從來沒吃過，就煩著阿嬤要她教我做，其實就是想要她做給我吃。」沒有刻意記下奶奶的食譜，孫女費盡許多心力才找回滋味，「味道就是帶一點甜、一點酸、一點辣，什麼都有的感覺。這個味道讓我想起家族的人，曾經在店內生活的樣子。所以開店時決定，我想要飲料是阿公留下的配方，吃的部分則是阿嬤的味道。」即使兩位長輩不在了，味道與回憶仍延續著。

傳承夢想的草本飲料店

經營這家店，有一種團圓的感覺。但最初，一切都還未確定時，孫女其實打算北漂。「我做過大概五年多咖啡工作，後來從澳洲打工旅遊回來，其實是想上臺北創業，但要開什麼店還沒有想法。」孫女緩緩說起生命轉彎的那一刻──某日父親進房門問她，如果還不確定要做什麼，要不要賣阿公的青草茶？「我很訝異，原來爸爸有一本筆記本，記著阿公留下來的配方。」

舊招牌與新裝潢設計並陳。

從煮咖啡到煮青草茶，生命轉了一個彎。

「其實這是爸爸的心願。我一直沒發現，他自己規劃退休後，想要用阿公的配方開青草茶店，他很認真地看待這件事。」孫女說：「阿公以前曾培養七個小孩一半去練武，另外一半去學草藥。回春曾經有很多傳統武器，像李小龍是雙節棍，我們家有九節棍。我爸爸就是被分配學草藥的。」

對父親的提議，孫女原本沒有太多想法。直到某次深夜返家，發現在此生活二十多年，從未仔細看過牆上感謝狀。「阿公幫助了這麼多人，也讓我開始思考，他留下的配方，我是不是應該好好運用。」她說：「我不想走傳統賣青草茶的模式。改成內用，希望大家可以坐下來好好品嚐它的層次感。大概花了近兩年時間籌備，結果遇上疫情我遲遲不敢開，不過剛好是一段可以充裕練習的時間。」來自老一輩草藥師摘採、提供的草茶材料，從爺爺那時就合作，是父親親自帶著她拜訪，重新串聯關係。

早期高雄獅甲是重工業地區，初代回春作為國術館，常見勞動大眾排隊候診。 （照片提供 回春青草茶）

早期高雄獅甲是重工業地區，初代回春作為國術館，常見勞動大眾排隊候診。 （照片提供 回春青草茶）

家庭式經營才顯得人情溫暖

回春讓客人印象深刻的，不僅是有故事的茶，賣茶的孫女，還有做為員工，被客人親暱喚作「孫女媽」、「孫女姑」的媽媽與姑姑。「要跟家人一起工作，我也很擔心到底好不好。一開始也是吵架，彼此磨合了一季。」孫女說：「有人說我們是網美店。我也會思考，那回春是網美店嗎？我的員工應該是穿著整齊制服的帥哥、美女，還是像媽媽、姑姑這樣的長輩、家人？」

「有一次我聽見媽媽幫客人點單時，介紹飲料會說『翠玉是我媽媽的名字』，聊過去發生在這裡的事。不僅用我的方式，還結合自己的故事。我就確定，她們其實是最合適的人選。這裡有她們生活了數十年的回憶。」

立於店門的大型餐牌，設計俐落明白。

提供外帶點單的窗櫺。

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