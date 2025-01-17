【鄉間食堂】羅氏秋水茶 穿越時空煮一杯茶

文字 郭正偉╱攝影 黃毛

「我們從小喝到大，不誇張，翻以前的照片，我幾乎都是咬著吸管在喝茶。」一頭長髮的羅孟芷身著休閒，親切也元氣十足，讓我誤以為她才剛大學畢業；這款主打清涼退火卻屬性溫和的茶，難不成有什麼隱藏版保養青春之用？當然想太多是我，不過談起這款傳家寶茶，羅孟芷笑說現在換成自己的小孩從小天天喝，還特地自製加了鮮奶、珍珠的調茶版本。整個家族「天天喝，當水喝」的習慣，好像正實踐著羅氏秋水茶包裝上文案所言不假：不可一日無此味。

第二代經營者之一，羅孟芷的姑姑與培蘭堂早期招牌合照。 （照片提供 羅氏秋水茶）

羅氏秋水茶本鋪坐落臺中市東區。

羅氏家族原於中國福建創立「培蘭堂」行醫，傳至前人羅秋水時，因所在地起了一場病疫，加上氣候濕熱讓眾人身體更難忍受，因此研製出這款解熱茶湯。「即使後來疫情結束，客人經過店裡，還是會想來喝杯茶，變得像奉茶一樣。」羅孟芷說，原本這個一百七十幾年前的配方，材料下得比較重，畢竟是因應病疫研發的清熱涼茶；爺爺羅漢平配合臺灣地理氣候，加入自己想推廣大眾飲料的理念，調整配方讓屬性變得溫和，什麼體質的人都可以喝。

第一代創辦人羅漢平夫婦。 （照片提供羅氏秋水茶）

羅氏秋水茶初入口，會先品嚐到烏龍醇香微苦的茶味，輕甜又沁涼的水感，帶出草本清新返甘的溫潤，截然不同於傳統青草茶帶厚實的多重飲感體驗，反而體會簡單、舒暢。迎著臨雨前夕的厚重氣壓，空氣濕悶，邊採訪邊喝茶，漸漸好像真的感受到壓力被緩緩消解的爽朗鬆弛。

我自己的心得歸個人體驗，倒是採訪中剛好有老顧客來買茶，打算一次搬走整箱鋁箔袋裝的羅氏秋水茶，羅孟芷細心提醒，鋁箔袋裝原茶儘管低溫冷藏保存，也不能放置超過五天，否則很容易走味。顧客識途老馬似地回覆自己從小喝到大，這些都知道。「住外地的小孩放假回來，我特地來買回去給他喝。我們都習慣這個茶。」她說：「而且妳們家的茶很神奇，如果火氣大喝，苦味就會明顯一點；平常的話，就是甘甘甜甜的味道。」安全帽也沒脫，聊過幾句又愉快地騎摩托車離開。

販售超過七十年的羅氏秋水茶，是臺中必嚐滋味。

羅孟芷述說爺爺的賣茶理念，「五○年代左右，臺灣多數都還是藍領工作者，他想要讓這些曝晒在大太陽下做工的人，能有一款解渴又保養身體的飲料。」為了讓各種體質都安心飲用，羅漢平以原始配方為本，材料包括苦瓜、薄荷、仙草、山楂與陳皮，不斷嘗試各種比例搭配，另外，特別加入來自南投的高山烏龍茶，終於完成這款屬性、口味皆平衡的羅氏秋水茶，迄今賣了七十餘年。

配方材料或許不多，但製作工序卻一道道要求精準才能符合味道。

自未來穿越般的經營遠見

「爺爺是一個很厲害的人，他想法很全面。」羅孟芷細說羅漢平生平，一邊回憶相處情景。一九四九年，羅漢平隨國民黨軍隊來臺，南北遷徙後，落腳臺中這個他認為最適宜居住之地，運用中醫背景專長，開始經營羅氏秋水茶的販售。店面打造得像小藥鋪，最初販售由草本材料壓製成的秋水茶小茶磚，供客人自行買回去烹煮，後來則開始自家手工熬煮、以玻璃瓶裝出售；直到三十多年前，大約九○年代，因應衛生與便利需求，全面改成鋁箔袋裝，以及後續的鋁罐裝。

一開始主要販售茶磚，供人回家自煮。想法多樣的羅漢平，陸續嘗試開發過不少茶款。

為了維持原茶裝罐，耗時溝通、尋覓廠商。羅孟芷說明，罐裝需經過殺菌處理，味道跟袋裝有點差異。「類似鮮奶與保久乳的差別。」

專業之外，他也展現靈活的生意頭腦。「五、六○年代，他就知道銷售目標與策略，怎麼談通路、怎麼做行銷。既然針對藍領跟一般大眾，就定了相對低廉的價格讓大家都可以買來喝；也懂得目標族群的生活方式，直接談臺中的檳榔攤作為通路。」爺爺在當時就具備十分現代化的行銷思惟，羅孟芷相當佩服，「他自己先花重本打造冷藏冰箱，跟店家談，如果願意賣我家的茶，就免費提供一個冰箱。在那個年代，有個冰箱真的是很難得的奢侈品，除了秋水茶，你也可以冰其他飲料。全盛時期，全臺中大概有超過五百家檳榔攤跟我們合作。」這大約也是為什麼臺中人的成長過程中，一定或多或少喝都過羅氏秋水茶的原因。

白鐵冷藏冰箱是羅漢平當年成功打響名號的重要行銷策略之一。

白鐵冷藏冰箱是羅漢平當年成功打響名號的重要行銷策略之一。

「我外婆就經營檳榔攤，我爸是在送貨時認識我媽，原本只是客戶關係，最後……」羅孟芷笑說父母結識緣分，也歸功羅氏秋水茶。此茶不只像瓶身所言「良茶苦口甘醇利於體」，竟還能成就美好姻緣。

承襲家族懸壺濟世的理念，羅漢平也不定時提供義診，「爺爺就是比較重名不重利的人。以前工廠在太平的時候，有一個藥草園，種兩、三百種藥草。不只自己做研究，爺爺也開放讓中國醫藥大學可以實習之類。」良心事業與熱心助人成為當時街坊美談，甚至遠播外地。描述爺爺的形象，羅孟芷也笑提：「九二一地震時，先把我們趕出去避難，然後自己回房間換了一套西裝再出來會合，非常講究的老人家。」

羅氏秋水茶的名號響徹一時。不僅如此，發展商品初期，羅漢平就已有品牌概念的遠見，申請商標註冊，包括中國。羅孟芷說：「現在我們接手，常常驚嘆爺爺在那個年代就已經有很多新潮經營思考，而且想得很長遠。會開玩笑懷疑他其實是穿越的人。」

個人茶包以不織布袋裝，烹煮、浸泡皆宜。

善於品牌行銷的羅漢平，也曾自製各式有趣文宣。 （照片提供 羅氏秋水茶）

承繼爺爺的行銷頭腦，羅孟芷連婚紗照都有羅氏秋水茶為背景。 （照片提供 羅氏秋水茶）

突逢變化 第三代找遺落的家傳滋味

羅漢平過世後，第二代也就是羅孟芷的父母親，被安排接班經營，按部就班以守成為要的經營方式，是品牌收斂成韜光養晦的時期。第三代則各自按興趣發展專長。「我們是被這個茶養大的，大概知道可能以後需要接班，但覺得是很久以後的事，都刻意不去想這些。」羅孟芷說：「媽媽也鼓勵我們多去外面體驗，看看不一樣的世界。」

十年前，因為父親急病過世的措手不及，第三代匆匆接連返家協助維持經營。老一輩的工藝技術傳承習慣，多仍口頭相傳祕訣。「教的過程不能用筆記，擔心會流出去，要用頭腦死背。爺爺有個記配方比例的口訣，代代相傳。但茶除了配方比例，還有熬煮的工序、時間，哪個東西煮幾分鐘之類，因為爸爸走得太突然，我們來不及學到。」羅孟芷回想起初接班的尋味考驗，「一開始什麼都很混亂，經驗不夠，媽媽或許知道製程，但也沒有親自操作過，哥哥、姊姊先回來，跟媽媽一起處理原料、煮茶、找味道。」

可能是火候不夠、可能是原料烘法不對，羅氏秋水茶的製作工序其實繁雜，原料購入後需再經過品質篩選、足夠的紫外線日晒，以及二次烘烤等手續，每次煮茶都需熬煮一個小時，過程中略有失準，味道就會不同，相當倚賴老手經驗。「家裡的老員工，還有買了四、五十年的老客人、檳榔攤老闆都願意幫我們試茶，欸今天味道還是不太對之類的。家人們不斷研究、試茶，花了很長的時間跟很多原料。」羅孟芷說。之所以能夠覓回最初的味道，仰賴喝過這杯茶的人一起群力協助。

「慶祝光復廿週年暨全省運動大會」時，於臺中公園內擺設攤位。 （照片提供 羅氏秋水茶）

羅孟芷目前的挑戰，是解決通路難題，讓鋪點更全面。

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