【鄉間食堂】青草達人翁義成 採草煮茶 記憶療癒的芬芳

文字 蕭函青╱攝影 吳尚鴻

來到近代臺灣，其實藥草離我們也不遠，初學者想入門，可以前往臺北市雙連站二號出口，往後方走，找到一家小鋪子，同時掛著「草盛園」和「建興青草店」招牌。木質裝潢很溫馨，買杯飲料，還可以跟店員打聽藥草植物課程。主持店家的是「青草達人」翁義成，他理小短平頭，眼神精明，遞上的名片卻寫著「一順青草店」。

這……這是店的多重宇宙嗎？為何一家店有不同名號？他淡定解釋：「草盛園是我們跟園藝治療師的合作，因為他們很多取用臺灣本土植物。」一順，是翁義成家裡在萬華青草巷開的老店，十五年前他來雙連接手建興，轉型成藥草知識的推廣者。

翁家位於萬華、老字號的一順青草店。

翁義成採草、辨草經驗深厚，現為社大講師，並有青草相關著作。 （照片提供 翁義成）

「只要是植物，可以煮成茶飲，都叫青草茶。」翁義成為我們導覽：「通常是魚腥草、咸豐草、仙草、薄荷、黃花蜜菜等，七、八種到十種左右，比較香甜好喝的煮成一套。」

「苦的另外湊個十種八種，五爪金英、穿心蓮，還有這個燈稱花，都是苦茶材料。」他用手指搓揉，散發淡淡的氣味。「這兩大類別是最常見的組合。當然還有分很多種，可是至少青草店一定會賣青草茶跟苦茶。像我又賣洛神花茶，還煮了仙草茶和魚腥草茶。」

「這種，也有人說這是養肝茶……」話沒講完，他趕快修正：「這不能寫，不能說有療效。」我問：「養肝茶也不能寫？」他說：「提到五臟六腑都不能，心肝脾肺腎都不能，明目養顏美容都不能。你去看衛福部網站，有一堆不能寫的字。」

藥草原是古代民間用來安定身心的療癒系統，但推廣這件事，又容易因為「宣稱療效」而違反《藥事法》。他無奈提到有些客人會錄音去檢舉，現在為了避免爭議，他已內建療效小警總。

但他仍是真人藥草小百科，目前翁義成在臺北幾家社大開設「藥用植物課」，很受歡迎，老學員連上七、八期，還出版《家有青草藥超養生》一書。他特別聲明：「真正齊全的書是我另一本《台灣本土青草實用解說》，裡面有四百種植物。」還補充：「外面買不到，你只能來跟我買。」賣書不會違反《藥事法》，Safe！

話說菁如，你的青草記得要來取。

一方土水養一方人，他認為藥草其實是地區的產物，「當地產的植物最適合當地人體質，也最便宜。臺北有臺北的，屏東有屏東的，澎湖有澎湖的風茹茶，阿美族也有他們部落用的植物。」

「像林投果是原生種，臺灣海岸線都有林投，但是用林投煮茶只有墾丁，當地人海邊就撿得到，不用錢，煮一煮當茶喝，消暑解熱。」他說：「金門最有名是什麼？就一條根，最早當地人認為可用在風濕，泡藥酒。」

我邊筆記，邊問：「了解，不過講到風濕應該不行吧？」他說：「對，只能說因為海防很冷，所以阿兵哥拿一條根下去泡藥酒，暖身體。」

他不是開店才累積知識，藥草是他刻在身體的記憶，與家族勞動纏繞在一起。店裡一塊大圖輸出看板，隱約藏著線索，他們家曾是天母北投山區，唯一的採藥人家族。

早年民眾多倚賴藥草的年代，有需求就有供給，培養出「採藥人」這行，他們是一群在山野討生活的採集者，土裡拔、樹上採，甚至自己培育品種，再交給醫者或外出兜售。「以前還沒有國家公園的時候，我們家會去陽明山採，北投、淡水也有去，採野生，比較難採到的品種，也會自己種。」

他記得兒時父親揹著布袋，用步行沿著山稜採集，後來改成大哥用摩托車載，再後來他們買了小貨車。七、八個兄弟姊妹都是勞動力，放學要幫忙清洗藥材、晒乾，大一點就要加入採集，他跟著家人認會幾百種藥草。

他們是真正的上山採藥草，一座山養活一家人。清晨出門，勞動到夜深，載去北部最大的藥草聚落——萬華青草巷批發。後來大哥頂下一順青草店，他們從採藥人變成煮茶人。

建興青草店的苦茶，入口順暢。

如今，再度面臨轉型。「沒辦法，市場衰退，三十年前的客人，買材料是一大袋一大袋買，現在他們幾歲了？年輕人也不懂。我們煮茶是從『滾』開始算，煮一個半小時，你在家會煮嗎？」社會對醫療的思考，也影響這個產業。「以前煮茶喝一定比看醫生便宜，現在你花一百五十元掛號就好了。」

本土藥草文化正在快速消失，讓人有點感傷。但翁義成從中找到意義，講到社區大學的阿公阿嬤，他精明的表情變得比較柔和。

店內整理中的乾貨琳瑯滿目，早期使用的青草種類可達上千。 （照片提供 翁義成）

走出捷運站，路過建興青草店的人們，習慣順手就來上一杯。

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