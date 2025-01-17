【帶路美濃】黃瑋傑：農村與山 還有歌

文字 林玠芷／照片提供 黃瑋傑

出身美濃的黃瑋傑，近年以獨特的客語藍調旋律和寧靜嗓音，數度入圍金曲獎最佳客語專輯、演唱人獎，他的音樂創作，無疑是這一代美濃與客家文化的珍寶。

八○至九○年代的童年，黃瑋傑在美濃金字面山下度過。「美濃生活的記憶很美好，所以對這裡有鄉愁，對童年有回味，有牽引。」儘管離開，從事客家與多種音樂創作的他，仍不斷往返於美濃與他處。喜歡農村，喜歡山，喜歡客家話，黃瑋傑多數歌曲都以客語創作且與美濃相關。這份牽引，也讓他在二○二一年再次回到美濃定居。

印象中的童年美濃

父親是美濃人，六歲前都在美濃生活的黃瑋傑，盡情體驗著農村熱鬧氛圍，廣闊的田野山林。「小時候整個社區跟農家間的互動很深，以前種菸葉，還沒有那麼發達的機械化，鄰居彼此交流很緊密，很有人情味，還會交換工作，客家話講『交工』，互相幫忙。我常常穿梭在這之間，那時候感覺很熱鬧，雖然勞動工作很辛苦，但大家還是會保持歡樂的氣氛。」

三面環山的鄉村聚落，菸葉經濟正盛，黃瑋傑的童年恰好與此重疊，「八○年代初還有很多傳統菸樓，處處可見，但隨著科技技術進步，從最早的火控，到後來變溫控，傳統菸樓慢慢就沒了。這個地景和現在的美濃，就差異了百分之九十以上。」

「農地也少了。很多農村都會遇到這個問題，從農人口老化，還有其他原因。小時候要回美濃家的路上兩側滿滿稻田，要收成的時候，金黃色稻浪真的非常美，但現在景色改變很大，有些蓋農舍，有些老農種不了就租給其他人種。」他也觀察到務農方式轉變，「現在耕作分工很細，跟過去人力為主不一樣，插秧會有插秧機的師傅、割稻也會有割稻機的師傅，只要一通電話。」

黃瑋傑心中的美濃印象。

再次定居美濃的生活

出社會工作後，黃瑋傑曾經兩次返鄉，回美濃居住，二○○九年到二○一○年，以及二○二一年至今。「小時候是阿公、阿嬤帶的，情感很深，阿公過世，我回來陪阿嬤，也算是休息。第二次則是覺得阿嬤年紀大了，慢慢行動越來越不便，想陪伴她。」

再次定居美濃，有更多時間理解與感受在地，「我們家喜歡吃粄條，家附近的『阿城粄條』還滿有名的，假日很多人，家族三代人都愛這家店。」黃瑋傑回想過往，粄條其實是「點心」，在早、午餐之間，或晚餐前的選擇。務農消耗體力，點心有其必要。如今粄條變身客家特色食物，成為正式餐食。

相伴多年的金字面山，也成為大眾登山路線，黃瑋傑語帶愉悅，「我幾年前爬過一次之後，就會不定期走這個路線上金字面山，可以看到整個美濃平原，看到我家的三合院。風景很好，推薦給要來美濃玩或走走的朋友。」

環山的農村，美濃湖滋養土地。 （攝影 林峰毅）

曾經童年嬉遊的水圳、溪水都有了新風貌。

從美濃再出發的創作

黃瑋傑音樂創作的契機，是因為學了吉他，「一開始寫中文歌詞，但有一天我回到美濃跟老人家講話，瞬間意識到母語對我來說很陌生。好像快要忘記了，很多客家話的詞語都不會說，甚至會混用到臺語，感覺如果失去這個語言，就會失去跟家人的聯繫，還有我的童年。這個危機意識讓我想重新學回這個語言，像尋根。」

真正開始用客家話創作，則是臺北念書的大學時期，有一天在獨立唱片行閒晃，突然聽見客家前輩陳永淘的歌曲，「真的覺得非常感動，對我來說衝擊很大，因為我在臺北這樣繁華的地方，很少聽到客語，當下透過音樂聽到母語，深受啟發，才發現我從來沒有想過音樂可以跟我正在學的母語做結合，一定要試看看。」

二○一四年，首張專輯《天光。日》第一首歌就是〈金字面山〉，黃瑋傑靦腆回憶：「山對我來說像熟悉的朋友或家人，始終在那陪伴你，那首歌彷彿就是在跟這座山對話，也是在訴說自己的心境，比如自己不斷離開回來、往返，內心很複雜，所以反映在歌詞中。」

另一首歌〈阿芳仔的家族農業史〉，則與上一輩人息息相關，黃瑋傑說：「這首歌在說美濃近代菸葉的歷程，我爸爸那一輩的男生，取名都有『芳』字。阿芳像說一個人，也像在說一代人；像在講一個地方，也像不專指一個地方。」而二○二三年發行的《目麻》，「專輯頭尾都在談美濃，第一首歌〈遶庄〉談一山連一山，最後一首〈洽水〉，則是水的交會處，講一水連一水，相連到外面，緊扣著地方的山與水，與人們。」

關於美濃，多的是美麗回憶和更多探尋，而真正讓他一再回到這裡的原因，黃瑋傑想了想回應我，因為對這個地方有所牽掛，有他心之所向。

黃瑋傑發行了多張母語專輯。 （攝影 吳尚鴻）

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