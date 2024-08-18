【帶路美濃】劉貴元：通往未來的舊橋

【文字 何立翔／攝影 梁偉樂】

雙眉濃密、瞳孔晶亮，眉宇間散發出一股不凡的英氣─他是外號「阿貴」的美濃獅山里客家子弟，中信兄弟職棒隊的廿二歲新秀外野手，劉貴元。「以前要出去比賽的時候，我們都會扛著裝備、從美濃國小校門口走出來，穿過這座舊橋。」「美濃舊橋」建於日治時期，新美濃橋落成後，舊橋原地保留、禁行大車，確保行人安全。「小時候只要一有比賽，橋的兩端或路邊，就會有很多人出來看我們。」劉貴元記憶深刻地敘述。

美濃是家 累了就回家

雖然大部分時間在練球和比賽，但在美濃度過的生活時光，是劉貴元珍貴的童年記憶。「和以前比起來好像沒什麼改變，給我的感覺就是節奏有點緩慢，可能因為這樣，現在每次回來都覺得很放鬆，很自在。」

關於棒球啟蒙，劉貴元說：「起初是哥哥先打社區棒球，我跟著玩，直到徐總的棒球計畫啟動，我才正式投入。家人方面，爺爺是一直都有在看球，長輩和爸媽他們也都很支持。」其實也曾因為練球辛苦而當過棒球逃兵，後來爸爸送給他一只很喜歡的紅黑色棒球手套，這才鼓勵、堅定了他的棒球之路。

二〇一二年，已故的前國家隊、職棒隊總教練徐生明發起「美濃少棒十年培育計畫」，劉貴元是第一屆的成員。 （攝影 廖尉棠）

國中畢業後離開美濃，劉貴元就讀普門中學。三年後高中畢業的夏天，他投入中職季中選秀，在第九輪順位獲得中信兄弟球團青睞。

聊到目前生活狀態，劉貴元分享職棒二軍作息，「很規律，每天都有比賽，和滿滿的練習。一星期只休一天。」棒球不僅是工作，也已成為劉貴元的日常。而遇到低潮時該怎麼辦？「低潮、壓力難免會有，要提醒自己別那麼容易陷下去……之前打不好時容易想太多，後來調整心態，過程比結果重要，每天要比昨天更進步一點。」

好吃的肉圓、面帕粄和粢粑

從美濃國小穿越美濃舊橋，經過美濃市場，沿中正路一段走五分鐘，便會看到位於左側、招牌只寫著「肉圓」的小吃店，但行家都知道，這家就是傳說中的「美濃肉圓」。

「以前和哥哥晚上練完球，都會來這裡吃東西。」劉貴元說這家店的肉圓皮很Ｑ彈、肉餡新鮮，是兄弟倆的愛店，「吃完後爸爸會來接我們回家。」剛好老闆出來招呼，問她是否記得眼前這個年輕人，老闆定睛一看驚喜地說：「當然記得！美濃之光耶，小時候天天來，很有禮貌喔！哎呀今天怎麼有空回來？好久不見啊！」

除了肉圓，劉貴元也推薦一定要吃美濃「面帕粄」，面帕粄是六堆一帶客家人對粄條的稱呼，因蒸熟後切條之前長得像白色方布而得名。除了美濃粄條呢？「粢粑我也滿喜歡。」他笑著說：「就是沒包餡的麻糬，我超愛。」

肉圓店老闆林利常，對劉貴元兄弟倆的有禮貌印象深刻、讚譽有加。

四年硬頸 只在一步路

來到國中球場，意外地巧遇哥哥凱元和昔日戰友、現富邦悍將隊的內野手劉俊豪，他們今天恰好都來到母校自主訓練，並協助國中學弟們練球。

一旁的總教練曾國光，也是曾叩關中職選秀的美濃子弟，談到劉貴元，曾教練說：「阿貴喔，從以前就很認真、很執著啊，事情做不好就會一直想把它做好。記得他高中時傳球遇到瓶頸，還特地回來找我討論該怎麼克服……客家人硬頸的精神吧，不服輸！」

劉貴元幫哥哥劉凱元（右）拋球，協助國中學弟進行守備練習

二〇二〇年，劉貴元成為培育計畫啟動後，第一位進軍職棒的選手，他打電話給為了籌措舉辦「徐生明盃國際少棒錦標賽」經費，正四處奔走的徐總遺孀謝榮瑤，說他想找時間回去祭拜徐總，並把二十萬簽約金全數捐給「徐生明棒球協會」，讓正在開車的謝榮瑤當下路邊停車，忍不住為之淚崩。

雖因選秀順位較後段以致簽約金無法談高，但對一般家庭來說二十萬也不是筆小數目，劉貴元依舊選擇飲水思源，回饋鄉里與生命中的恩人。

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