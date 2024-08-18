【濃情農事】食材珠寶盒：關於務農與生活在美濃的那些事

【文字 郭正偉／攝影 吳尚鴻】

若試著為美濃描繪一幅在地風景，蕭成龍夫妻的農家日常，大概是最貼切的素材。「一般人來美濃玩個一天，跟你說這裡好山好水，其實也體會不出來，就會覺得很無聊。」蕭成龍為我們沏茶，微笑描述自己在美濃的生活，「美濃好在哪裡？你要住個幾天。早上的風景傍晚看又不一樣了。慢慢散步，多多去接觸人，其實大家都很熱情，保持著農村那種淳樸。晚上也真的沒事做，幾個朋友就聚在門口埕，泡茶、聊天或各自滑手機、發呆。很平靜。」

美濃生活的優閒自在，需要花時間體會。

美濃開聊第一事，蕭成龍：「先喝杯茶再說。」

關於在美濃務農的日子

今年五十五歲的蕭成龍，二○一四年從二十三年的職軍生涯退役，返鄉協助年邁父母農務，透過長輩的農耕技術傳承與多方進修，接手家中原本三甲多的土地，如今加上其他農地承租，總面積大約已逾六、七甲；同時成立品牌「成龍の蔬果」，企劃行銷、宅配等配套工作，不假手他人，夫妻倆嚴格把關「自產自銷」每個環節，對自己也對消費者負責。

「這真的很累啊。」蕭成龍的妻子王楚萍自嘲自家認真的傻勁，卻依舊耐心一顆顆揀選紅豆品質，以便包裝成袋。「請人工也是一筆很大的成本，還不包括這些包裝材料，自己來比較划算。」為合算成本，自家生產的，往往比市場上的進口紅豆價格略高，於是，讓消費者明白食材生產過程與來歷，選擇優質生產的農產品，就顯得更為重要。

持續提升農務技藝的蕭成龍，同樣重視農地生態環境的維護。美濃有幾乎什麼都可以種，什麼都盛產的「食材珠寶盒」之名，他耕種的農作便是最佳範例：與美濃區農會契作的高雄147號香米、高雄9號紅豆，還種有蜜蕉、珍珠芭樂；並視季節與土地休養情況，輪作番茄（如橙蜜香、玉女等）、瓜類與水果玉米。多物種的土地運用模式，也維護農地環境的生態多樣性。

(4a)包裝紅豆工序繁瑣，從揀豆、秤重、裝袋到真空包裝，都需耗費心力處理細節。

(4b)包裝紅豆工序繁瑣，從揀豆、秤重、裝袋到真空包裝，都需耗費心力處理細節。

(4c)包裝紅豆工序繁瑣，從揀豆、秤重、裝袋到真空包裝，都需耗費心力處理細節。

關於讓農民安心種田維生

蕭成龍的理念，細緻來看，也是美濃區農會與農會總幹事鍾清輝，長期致力推動的在地農業經濟型態。

儘管公務繁重能受訪時間不長，鍾清輝條理清晰回覆問題，隨手仍不嫌麻煩沏茶，邀我們一塊兒品茗。「你們先喝口茶再說。」這些日子密集到訪美濃，每段採訪好像總從一杯茶開始，鬆鬆的，彷彿朋友聚會。

由鍾清輝主導的最強農會，期讓農民安心無憂耕作。

「菸葉、養豬產業結束，臺灣加入WTO後，隨之而來的進口低價米即將衝擊國內稻米生產，我們很早就開始思考美濃發展的下一步。」鍾清輝為我們簡單述說發展：「所以先有了『稻米產銷專區』的設立，透過契作穩定農民的生活；也做出美農米自創品牌，提高市場競爭力。」

鍾清輝表示，目前美濃建構了六大農業專區，從最初的稻米產銷專區，之後依序設立包括「優質木瓜水果專區」、「第一農業經營專區」、「美濃休閒農業區」、「雜糧集團產區」與「蔬菜集團產區」。透過這些專區，期待將美濃的農業帶往更穩定、適合現代經濟規模的型態。

橙蜜香番茄是美濃重要經濟作物。 （攝影 梁偉樂）

美濃辣椒也頗富名聲。

優質木瓜水果專區，顧名思義，就是以月光山木瓜等經濟果樹做為生產的發展重點。第一農業經營專區，則是為了讓美濃土地能持續「農地農用」。鍾清輝語帶自信說：「經營專區，以農會為營運主體，長期目標是打造高雄的農產後花園。而目前，美濃已經是全臺最大農業經營專區。」

美濃好山好水，聚成豐盛食材寶庫。

「美濃休閒農業區主打這裡的客家文化。像是老聚落的家族伙房、菸樓、敬字亭、伯公等歷史建物，結合紙傘、陶藝、擂茶等傳統手藝，都很值得深入認識。」從小在農業家族中長大的鍾清輝，執行規劃總不忘為老農著想，他笑著補充：「發展休閒農業還有一個原因，大家都知道美濃白玉蘿蔔很有名，可是收成其實很耗費人工與體力，老人家應付不來，我們就推動拔蘿蔔體驗活動、成立蘿蔔股東會，遊客來休閒、玩樂，親自把在地農產品帶回家，同時帶動在地商家、民宿的活絡。」

親手接觸土地，拔蘿蔔。 （照片提供 美濃區農會）

每到白玉蘿蔔季總是人山人海。 （照片提供 美濃區農會）

提到雜糧集團產區，鍾清輝也細細說來由。「從前裡作都是種植菸葉，沒有菸葉了那這兩千多公頃農地怎麼辦？我們就推動契作高雄9號紅豆。許多農民轉作紅豆之類雜糧作物之後，我們也幫農民解決產銷問題。現在美濃是全國第二大紅豆產區，而且比萬丹做的產銷履歷面積更大。」農會更趁勢推出「美濃豆」品牌系列雜糧。

蔬菜也是裡作常見農作，與雲林葉菜類不同，美濃主要為瓜果類，鍾清輝流暢細數，長豆、短豆，木瓜、洋香瓜、辣椒、茄子，還有野蓮等各式農作。「因為天氣適合，美濃秋冬蔬菜作物非常豐富，所以我們就成立第六大專區：蔬菜集團產區。」

過往，農村轉型常會引發傳統務農者的不安、憂慮。鍾清輝熱切說明自己的初心：「穩定老農等於穩定農村，穩定農村就是穩定國家。」這些專區所建構起的農業環境，不僅處理「產」，同時也解決「銷」的問題。

推動專區設立同時，農會的推廣部更有計畫性地全面支援農民，包括推廣教育、技能研習、協助補助貸款等諸多服務。健全、強大的農會系統，是老農願意續耕，青農返鄉留得下來，也是美濃這只食材珠寶盒始終豐盛，熠熠發光的原因。

未來超市也是由鍾清輝與農會一手成立，銷售各式在地生鮮與加工農產，如米餅、147米香茶等。

關於過簡單樸實的農村生活

二○二四年美濃戶政事務所人口概況調查中，美濃人口數約三萬六千多人。「若以農保推估美濃從農人口，目前大約有八、九千人；若以五年一次的農業普查來看，三年前的數據大約六、七千人。主要還是五十、六十歲以上的老農居多。」美濃區公所農業課課長楊嘉宏進一步說明從農狀況：「除了老農，不少是四、五十歲的從農者，常見是從前一份工作離開或退休來務農，或是嚮往好山水，想做個『開心農場』；當然也有返鄉的青農。」

不論是考駕照、買新車，在地人都要來國王宮祈求順利。

美濃有著古樸建物，也有淳樸的人情。

美濃農業發展之所以多元豐富，楊嘉宏認為農會功不可沒。「一般老農可能六十多歲，體力要持續從農有困難，就以水稻、紅豆或瓜類輪作，這裡有許多代耕業者，一通電話就可以處理大部分農務，省工，也沒有高成本技術；公糧又有保價收購，或跟農會契作147，老農能安心維持穩定收入。」楊嘉宏再延伸說明，青農有養家餬口的需求，就轉向耕作高經濟作物，像是木瓜、番茄、敏豆之類，除了自己行銷，農會也會協助共同運銷，開創不同通路需求。照顧是全面的。

聊起美濃生活，楊嘉宏也不免俗，請大家先喝杯茶、吃個點心再說，特地為我們準備了客家麻糬搭配地產花生製成的糖粉。「住在都市可能大家一輩子沒去過幾次公所，但在農村，不管有什麼問題都會來找我們。」楊嘉宏笑著說。生老病死、各式補助、對地方庶務有建言，都會先來找區公所，關係緊密。而其實，美濃人與人之間也是。

「美濃可能九成都是客家人。如果你是在地人，聊個三句他馬上可以知道你的哪個親戚是不是誰誰誰，隨便講講都是親朋好友。」另外，生活機能便利，從公家機關到便利商店、手機店、健身房都有，集中在城鎮中心，也不像都市人潮擁擠，這裡生活步調適中，是楊嘉宏喜歡美濃的原因。

小朋友的弄獅表演生動。

楊嘉宏因工作調派來此，如今則嚮往小孩在美濃就學成長。

※更多精彩內容請詳見《鄉間小路雜誌》。

※瞭解更多，歡迎前往《鄉間小路粉專》。

※本文由鄉間小路雜誌授權刊載，未經同意禁止轉載。