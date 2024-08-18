【濃情農事】美農米：美濃菸葉與稻米的前世今生

【文字 郭正偉／攝影 吳尚鴻】

「作為生產者，你覺得高雄147號怎麼煮最好吃？」愛吃如我，採訪總最愛先問這種事。

燄日高照，曾毅平笑起來，以他綠黃稻作輕輕搖晃的比賽田為背景，世界跟他的表情一樣明亮，「怎麼煮都好吃！但我覺得，最好吃的方法，應該是包裝上寫的。」他指的，是美濃區農會自創品牌、申請商標的「美農米」，特別為高雄147號香米打造獨樹一幟亮橘包裝，上頭就印著烹調法。

圖a最講究的吃米之道需慢慢來。

圖b最講究的吃米之道需慢慢來。

今年三十七歲的曾毅平，二○二三年以高雄147號米拿下「美濃地區良質米競賽」冠軍，晉身最年輕的美濃冠軍米王；同年在農業部農糧署舉辦的「臺灣稻米達人冠軍賽」中，也以新人之姿拿下「好米組」亞軍。他謙虛表示受到許多種稻前輩、專家學者的協助，才會有這樣的成績。

但，其實不只是曾毅平，美濃區農會契作的高雄147號，自二○一四年起便連年於全國米質競賽中斬獲亮眼成績，在在展現美濃於後菸葉時代「稻業經濟」的成功轉型。

高雄147號香米成為美濃稻業轉型契機。

帶迷人芋香的在地好米

「其實以前我覺得什麼米吃起來都感覺差不多。但開始契作之後，才發現好像147真的比較符合我的口感喜好。」問到自家種的米好吃在哪裡，曾毅平帶點害羞表示：「我也說不太出來，就是適口性很好，有黏性，但又不像糯米那麼黏，同時粒粒分明。咬起來帶一點淡淡的芋頭香，放涼也不會變得過硬。滿好吃的。」

提起返鄉種稻緣由，曾毅平帶點玩笑口吻坦誠：「就是單純不想在外面上班。」一開始在田間的入門技術，都是從務農的父親傳承而來。「雖然小時候有幫農經驗，但其實都沒有特別的印象。」曾毅平氣質有禮、謙虛，卻又對種植技藝與想法、需求有充分認知與自信：「種稻最簡單。」但他所謂的「簡單」，放大尺度來看，其實也與美濃在地農業發展歷程息息相關。

菸樓林立的彼時風景

過往美濃最為人所知的是畜豬與種植菸葉。

傳統農業時代的美濃平原，常見以「兩季稻、一季菸」方式輪作；兩期水稻，裡作則種植菸葉。由當時臺灣省菸酒公賣局（今臺灣菸酒股份有限公司）契作與專賣菸葉，在七、八○年代的菸葉經濟高峰期，產量幾占全臺之冠，美濃有了「菸城」之名。

往日美濃曾滿布菸田。 （攝影 孔邁隆／提供 美濃區農會）

過往風景總見菸田與菸樓。 （照片提供《月光山》雜誌）

創辦「成龍の蔬果」品牌的美濃在地鄉親蕭成龍，分享成長時期在菸葉田間的幫農經驗，「我們現在都會說公務員、銀行員是鐵飯碗，種菸葉對當時的人來說也像是一種鐵飯碗。」幾乎每個種菸葉的人，家裡都會有座菸樓，蕭成龍說，菸葉季從開始到收成，農村總動員，小孩子們也不例外，整土、育苗、製作苗床。「這家做完，又再去幫別人家，賺我們的零用錢。」

菸葉種植、採收皆需要大量人力。收成後，為了及時將菸葉烤乾，菸農還需要二十四小時輪班，以便注意火候、適時翻動菸葉，維持品質。客家「伙房」式家族共同體，因此顯得更緊密，另外鄰里或血緣關係相互合作的「交工組織」，也應運而生，將農村生產效能提升至最大化。

菸葉農務需要大量人力投入。 （攝影 孔邁隆／提供 美濃區農會）

一個時代的結束與出路

長期深耕美濃文化傳承的溫仲良，為我們簡述其中發展：菸葉、肉豬與稻米，曾建構起美濃農村經濟鼎盛實力。只是一九九七年全臺豬隻遭口蹄疫疫情打擊，臺灣被世界動物衛生組織列為疫區；而二○○八年起，政府也在高屏溪推動離牧政策，公告攔河堰上游集水區範圍為「水質水量保護區」，美濃豬隻畜養就此終結。

而菸葉呢？「二○○二年臺灣加入WTO，廢止近百年的菸酒專賣制度。美濃菸葉經濟大概也就結束了。」溫仲良說。臺灣菸酒公司逐步結束菸葉契作，菸葉生產盛況就此走進歷史。

九○年代便預見農事蕭條的在地居民與各界人士，早已提前研議、奔走，為美濃平原在地經濟發展尋找出路。

溫仲良在內的在地人，努力為美濃發展尋新路。 （攝影 陳玠廷）

來吧！用契作稻米突圍

推動稻米產業轉型，公糧種植與品種契作並行，便是其中重要策略之一。

二○○二年起，美濃區農會以美農米為自創品牌商標，經營包裝米。契作稻種歷經台稉2號、高雄145號；二○一二年取得高雄147號技術移轉與品種權，成為現在美農米單一契作品種。

「除了跟我爸爸學技術，農會會舉辦研習，也可以從那邊得到種植的技術與知識。」因此收獲良多的曾毅平說：「研習講師多是高雄農改場的研究人員，我也會課後請教問題，像是該怎麼用肥、用肥的時間點等。有現在這些成績，都是這些老師的協助。」

農會建立健全契作模式，從稻種授權、育苗、收割、烘乾與倉儲，均為高雄147號專用；農會推廣部也積極在契作前舉辦說明會，不定時舉辦講座、研習，協助提升植稻技術，促進稻農相互交流等，「在美濃種稻」的入門才因此變得簡單。

上市即銷售一空的得獎米。 （照片提供 美濃區農會）

曾毅平感謝高雄農改場的諸多技術指導。

另外，農民願意選擇與農會契作，還有個重要誘因。「跟農會契作147，收購價格會高一點。轉換成『米存摺』的比率也比較好。」曾毅平解釋。米存摺是美濃區農會獨步全臺首創的「白米寄存」模式，讓農人在需要時，可自行至農會提領高雄147號白米。

「讓稻農能吃到自己種的米，或是送給親戚朋友一起品嚐，是米存摺初衷。」

美濃區農會獨步全臺的米存摺。 （攝影 曾毅平）

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