【餐桌上的產地】賴爺爺蜜蜂小森林：眉溪邊的蜜境

【文字 何立翔／攝影 黃毛】

身穿粉紅色短袖上衣的阿伯，白髮蒼蒼，雙目卻透著靈光，話匣子一開便口若懸河，有如流經埔里的眉溪之水般連綿不絕，已七十二歲的他，正是素有「評蜜博士」美譽、身懷逾五十載養蜂功力的「宏基蜜蜂生態農場」（宏基蜂蜜）創辦者、人稱「頑固的賴爺爺」⸺賴朝賢。

四月天春暖花開，萬物恢復生機，可能由於個人體溫較高，我走出車外不到五分鐘，雙臂已被小黑蚊叮得像紅豆冰，看我奇癢無比，賴爺爺笑著遞來自家出品的防蚊霜，蜂蠟搭配香茅、薄荷、丁香等植物，以及草本精油萃取配方調製，「試看覓，隨有效。」

我連忙道了聲謝，接過一塗，不適之感當真瞬間消弭，「要多親近大自然啊，像我啊，牠們早就不咬了，偶爾被叮到也不會癢啦。」我說賴爺爺，以你長年被蜜蜂螫過的經驗，小小蚊蚋當然不算什麼啊。賴朝賢聽我這麼說，也哈哈笑了出來。

蜂蜜防蚊霜。

評蜜博士和他的女兒

問起評蜜博士稱號的由來，賴朝賢笑道：「現在可能年紀有了，感官沒那麼靈敏，但年輕的時候，蜜是什麼調性、純度、甚至蜜源，我幾乎一嚐便知！」

他示範如何品蜜——蜜有各種不同顏色和外觀，有順滑的，也有容易結晶的，比如冬蜜；要知道蜂蜜品質好不好，還是得親口嚐過才知道。挖一匙入口，以舌尖觸之往上顎頂，可以感覺有一股滋味，往眉心直竄而去——不同的蜂蜜，滋味蔓延的方式不同，有時聚攏、有時分散，並不一定。品蜜需要敏銳的口感，以及長年經驗累積。

整理蜂箱手法熟練，蜜蜂是最好的朋友。

賴朝賢的養蜂人生，甲子如一日。

賴朝賢的女兒，賴曉瑩承接宏基營運之後，注意到品蜜的重要性。做了許多功課和資料研究，取材自酒品、咖啡、茶葉等行之有年的韻味設計與定義，最後，她架構出一套融入了宏基多年侍蜜、品蜜經驗的「蜂蜜氣味輪」風味描述系統。

無論是蜂農或是消費者，都能按此索驥、透過嚐蜜時感官所接受到的刺激，從視覺、口感、風味、情感、景象等內外在條件，建立獨一無二、屬於自己的蜜味座標，值得對蜂蜜有興趣的人進一步了解賞玩。

宏基獨家彙整的蜂蜜氣味輪，是了解蜂蜜風味的幫手。 （圖片提供 宏基蜂蜜）

無獨有偶，向來是國內蜜蜂研究重要場域的苗栗區農業改良場，近年積極推動「蜂蜜品評師」專業訓練課程，曾參與此課程的賴曉瑩也從中獲取不少心得。她指出，此課程協助對蜂蜜生產、品質與使用具有相當程度瞭解、知識的專業人員，透過訓練品評，提昇對蜂產品加工、分級、銷售與推廣的產業技術。品評著重在能對色澤、香氣與風味差異做出具體描述，進而能在產、銷之間雙向溝通，呈現各種蜂蜜產品的特色。

賴爺爺非常頑固？

一九○五年，賴朝賢的祖父就已在家飼養野蜂，據聞最初只有六個樹幹蜂箱，是家族養蜂的第一個世代。宏基的養蜂基業，從逐花季而居的游牧時期振翅飛過蜂王乳大盛的七、八〇年代，一路傳承至賴朝賢手上，倏忽過了三代。

養蜂一甲子，可謂浮生若夢，賴朝賢一手打造的宏基蜜蜂生態農場，除了產銷履歷、國產蜂產品證明標章、食安管制等檢驗，還包括了清真認證。

如今交由第四代賴曉瑩負責打理，她透過新世代的企劃與行銷能力，將已是宏基蜂蜜形象的「賴爺爺」，結合既有品牌資源，在埔里鎮枇杷里成立觀光與食農教育合一的新興園區——「賴爺爺蜜蜂小森林」。

努力採蜜中的蜜蜂。

原來是某次市集，賴朝賢言談間無意得罪其他攤商，對方以其年紀戲稱他為「賴爺爺」，自己聽了頗不以為然；反倒賴曉瑩覺得鮮明有味、妙趣橫生，也反映父親對蜜蜂產品品質的講究與堅持，才以此創立新品牌，進一步打造其為產品線中的重要系列，並命名為「頑固的賴爺爺」。

賴爺爺蜜蜂小森林園區內，除了販售蜂蜜與相關副產品的主場館，也有DIY手作教室，主館旁還精心打造了獨立的「蜜蜂生態解說館」與「蜂蜜柴燒窯烤區」，搭配靜美的「賴爺爺花草步道」，是在假期裡可以沉浸上半天，適合親子同遊、體驗食農教育的完整生態園區。

賴爺爺蜜蜂小森林提供遊憩與食農教育的環境。

「蜂富」相連到身邊

蜂蜜該怎麼喝？賴朝賢對食用法如數家珍：「一般就是調三十倍的水稀釋喝。如果你發覺最近小便有點黃，可以調一比二十；真的熱到不行感覺有點中暑的跡象，就調一比十，加點檸檬片。」想不到蜂蜜的食用還這麼講究！賴爺爺笑說，蜂蜜就是這麼實用又神奇。

「蜜蜂的一生多采多姿，除了蜂蜜，還有蜂王乳、蜂膠、蜂蠟、蜂巢、花粉……等，都是蜜蜂帶來的無盡寶藏，真的可以好好了解一下。」比如蜂王乳，是蜂王專屬食物，由工蜂將採到的花粉和花蜜咀嚼之後，再透過下咽喉腺、大顎腺分泌而成，其色淺如奶油、味帶酸辣，是具有珍貴綜合性營養素的高價值蜂產物。

而蜂膠具有黏性，成分來自蜜蜂採集到的樹脂類物質，混合蜂蠟、花粉而成，「對蜂而言，蜂膠也是一種藥，有殺菌、防腐，並抑制細菌擴散的功能喔。」

蜂蠟則由工蜂自身的蠟腺分泌而出，是蜂巢六角形結構與薄壁工程建造的重要元素。「真正的蜂蠟，點燃是無煙的。」

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