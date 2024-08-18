【餐桌上的產地】昇鋒蜂場：乘蜂破浪的進擊巨人

【文字 張卉君／攝影 陳建豪】

「我最喜歡的是這個！」通敞的倉庫辦公處，琳瑯滿目獎牌、獎狀中，蔡勝峰指著一塊高懸的匾額，靦腆中略帶興奮地說。匾額上「乘蜂破浪」四字彷彿是他人生此刻的註腳⸺那是蔡勝峰擔任班長，帶領產銷班班員取得全國第一班「蜂蜜產銷履歷集團驗證」養蜂產銷班，並獲選為第三十二屆全國模範農民時，由農業部苗栗區農業改良場致贈的榮耀，標誌著生命中閃閃發亮的時刻。

自龍眼花盛開的果園蜂箱處離開，蔡勝峰開著載滿採蜜工具的大貨卡帶路，沿蜿蜒曲折的產業道路我們一路尾隨，來到他位於臺南楠西老家旁的工作、交誼空間。鐵皮搭建的外牆貼滿榜單似的賀聯，陽光久晒已褪成粉白色，粗黑字跡仍張揚著不過時的驕傲。「來，裡面坐。」往裡走，空間內側安置著冷藏儲存庫、一旁儲放著好幾袋蜂蜜的空瓶及禮盒紙袋；辦公桌上忙碌的印表機吐出文件沒停過、電話座機和手機鈴聲此起彼落，沙發區電視大螢幕持續播放著新聞，產銷班員們來來去去打招呼，茶几上堆滿的零食、茶葉始終維持著聚會的餘熱；唯有埋首在文件堆和筆電前的幾人與一室喧騰形成反差，空氣中微微瀰漫著嚴肅的沉默。

昇鋒蜂場的辦公處內外掛滿蜂農蔡勝峰的光榮勳績。

原來採訪這日，適逢「蜂蜜產銷履歷」認證每半年一次的文件查核期，剛下車的蔡勝峰一刻不停，馬上加入文件核對、填寫、補漏的文書作業行列。「以前都說『不純砍頭』。現在我們做產銷履歷，每瓶蜂蜜都有身分證，有檢驗保證，讓消費者能夠安心無虞的使用。」蔡勝峰說明，相較於一般農產品的產銷履歷認證，蜂蜜製程繁雜，採蜜時間和地點隨著花期走，蜂農在不同季節載著蜂箱四處移動，對於認證的查核也格外費力。

採蜜逐花季而居，人與蜂與山林共活。

現場查核委員說：「願意參加產銷履歷驗證的比例還是偏低，有待共同努力提升。」蔡勝峰提供心得：「一是蜂箱數的異動，當場查核時跟前一年會不同；二是隨著季節變化養蜂地點也不同，做『養蜂事實登錄』時得向區公所重新申請；三是跨縣市移動幅度大，核實也要跟著跑；四是蜂蜜收成後要到特定工廠脫水，查核複雜度較高。」

與蜂同行的四季工時

聽我們好奇蜂農的一日作息，蔡勝峰努力回想，微微困惑地說：「也沒有什麼特別的，就是每天六點起床，確認採蜜的工具都有帶上車，然後開車到蜂場巡視，檢查蜜蜂有沒有農藥害或其他異樣，沒有的話就開始做蜂王乳『移蟲』、收成的工作；採蜜期的話就是在蜂場採蜜、搖蜜，工作七、八個小時回家，整理工具，隔天再繼續。」對他而言日復一日的平凡工作，實則參雜著大量專業知識、現場經驗及技術層次。不擅言詞的蔡勝峰做得比說得快，在工序繁雜、緊貼環境變化脈動的養蜂工作中，訓練出他對自然敏銳的觀察力，透過蜂群的動作和行為，他解讀蜂帶來的訊息，以高度的機動性和判斷力，與蜜蜂一起合作，時間尺度跳脫二十四小時的丈量，而是以一年四季的幅度去調節。

三、四月是龍眼花開的季節，也是養蜂人訪花採蜜的時節。

花況好採收不及時，蜜蜂會自行在既有的巢片外加蓋儲蜜空間，蜂農戲稱「違章建築」。

蔡勝峰的「昇鋒蜂場」產品包含蜂蜜、蜂王乳、蜂醋及具在地農產特色的蜂蜜漬情人果，這些品項工作分布在不同季節進行。其中無時間差別、每日可做的是蜂王乳的製成與採收，這項工作須具備較高技術門檻，夫妻兩人輪流即可；而採蜜、採花粉則是「跟著花期走」的季節性工作，不僅要載著四百多個蜂箱各地游牧，採收時也需要八到十名工班人力協作。「春天蜜源像柚子花、酪梨花、荔枝花和龍眼花，這些都是具臺灣特色的風味，養蜂人多半也會向這些果樹產區移動；春季花期採蜜完後，五到八月份就製作、採收蜂王乳；入秋九月後，我們就在平原區移動，採百花蜜。」

「若蜜源不足，就到深山一點、中高海拔的地方採羅氏鹽膚木的花粉，或是阿里山、南投杉林溪等茶區去採茶花粉；到了冬天呢，我們要儲備蜂糧，就會去跑一些稻區綠肥的田間，採集油菜花粉做為蜂糧，一年大約有一半的時間都在外地。」蔡勝峰腦子裡自有應和四時運作的工作節奏，養蜂工作沒有按表操課的SOP，若氣候穩定、南風天花況好的豐收期，就要比蜜蜂更勤勞；但若遇到花不開，或花期連續降雨無法採蜜的歉收期，也只能隨機應變在其他品項上多角化經營。

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