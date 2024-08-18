【餐桌上的產地】蜂國蜂蜜莊園：蜂人之願 守林護鄉

【文字 沈眠／攝影 薛穎琦】

從父母手中接下棒子，勇於挑戰、創新的養蜂人吳俊賢，在一九九九年開始著手打造蜂國品牌，並於二〇一四年定名為「蜂國蜂蜜莊園」，期間克服各種難關，全力維護安全、天然的養蜂環境，推出無抗生素殘留的龍眼蜜，並大力推動柳丁種植農藥減半的「柑願計畫」。吳俊賢以蜂蜜為師，學習各種大自然的學問，謙虛表示蜂農不過是把蜜蜂養好，蜜蜂才是守護一切的照顧者。

前往位於南投中寮的蜂場，眼前大片且茂密的龍眼林，艷陽高照仍難免有幽暗之感。高聳的龍眼樹下，擺設著幾十箱蜂箱，一瞬間還以為是踏入《神鵰俠侶》裡小龍女養玉蜂的絕情谷底，神祕且遁世。

吳俊賢太太劉京妮在旁說明，蜜蜂並不危險可怕，只要身上沒有太濃烈的氣味，比如噴了香水、酒味，或心裡太過害怕，汗狂流以致對外洩漏了恐懼，蜜蜂並不會尋味而擊或主動攻擊。

布滿蜂巢與蜜蜂的巢片，密封黃金之蜜的好所在。

那些蜂蜜教我的事

未戴防護網帽的吳俊賢，全然不怕蜂螫，熟練的操作完全就是那句「叔叔有練過」，先是使用噴煙器，濃煙燻出安撫蜜蜂，其後就徒手取出布滿蜜蜂的蜂巢，金黃色的蜂蠟與蜜，有如日光凝結體，令人垂涎。

叔叔有練過！吳俊賢操作熟練不怕蜂。

吳俊賢說：「臺灣人以前只吃龍眼蜜，荔枝蜜雖然也有，但基本上就是食品工廠收購，作為調和之用，民眾不太會買來吃，至於百花蜜，蜂農甚至不會去採。因為過往臺灣人普遍相信不結晶的蜂蜜才是純天然蜜、是好的蜜，以致於大家只吃不結晶的龍眼蜜。但這是誤解，荔枝蜜、百花蜜會結晶，是因為葡萄糖含量高，不是什麼不夠純或假的。」

過去「蜂蜜國家標準」都是以龍眼蜜為基準制定，台灣養蜂協會「全國國產蜂蜜品質評鑑」則直到二〇二一年才分龍眼組、荔枝組，可見得臺灣普遍有「龍眼蜜才是蜂蜜」的印象。

曾有位教授發表，蜂蜜裡的花粉粒含量如果低於兩千粒就是不純的，吳俊賢朗朗而語：「我就拿自家蜂蜜去檢驗，赫然發現怎麼只有八百粒呢？後來追查才知道，花粉粒是公花的含量較多，母花較少。反過來說，公花的蜜流量較少，母花蜜流量多。蜜蜂會從先開花的公花採，後來才採較晚開花的母花。如果是採母花蜜多的蜂蜜，當然沒有太多花粉粒。所以，拿比較前期所採的蜜去驗，甚至有七、八千粒花粉粒。」

過去曾發生有機構抽驗市面上的蜂蜜，發現蜂國產品不符合國家標準「＊還原糖成分必須達到百分之七十」的設定，給了疑似不純的評語。吳俊賢當時上窮碧落下黃泉死命問，才搞清楚其中原理。吳俊賢解疑道：「蜂蜜跟茶葉、咖啡一樣都會風味衰退，成分會隨著時間衰減。如果是剛採好的蜜，還原糖絕對能夠達到那個數字，而過了一段時間的蜜就會難以達到。最近國家標準修改了，還原糖規定調整為百分之六十以上，同步世界標準。蜂國蜂蜜有效期限訂在兩、三年，以還原糖來說，這之內會保有百分之六十，但過了年限就會慢慢減退，這不代表蜂蜜壞了，只是沒有那麼新鮮。」

龍眼林下的蜂箱，等待花成蜜就。

蜂農須定期仔細檢查蜜蜂與蜂巢狀況。

吳俊賢眼神深沉、語氣充滿自省：「那時候我以為自己很認識蜂蜜了，但原來不是這樣。不經一事，不長一智。蜂蜜真的是一門很深的學問與功課。」產製蜂蜜讓吳俊賢對天地自然充滿敬意，包含蜂蜜評鑑也以擲筊決定送哪一批蜂蜜參賽，盡人事後，也得聽天命。

* 還原糖（Reducing sugar）：特定單醣具有還原能力，蜂蜜主要成分中的果糖、葡萄糖即是。

讓你嗡嗡嗡的人生得獎術

南投中寮山道上的蜂國蜂蜜莊園，裝設清爽且明亮，給人一種朝氣蓬勃之感，金黃色為主的品牌辨別設計極醒目、精神，現行Logo為吳俊賢、劉京妮之女五月大時的可愛圓臉結合蜜蜂的圖像而生。

店內座位區後方牆上，全是獎狀——蜂國生產的蜂蜜品質高到什麼水準呢？二〇二一年到二〇二三年，連續三年拿下全國國產蜂蜜品質評鑑的特等獎。「如果今年評鑑也有舉辦的話，有機會拿下四連霸哦。」吳俊賢豪氣地說。

蜂國產品，一字排開，應有盡有。 （照片提供 蜂國蜂蜜莊園）

吳俊賢也是第六屆百大青農，更於今年代表南投縣獲頒社會優秀青年。得獎無數的他卻直言：「得獎當然很開心，但真正厲害的，是蜜蜂，去採集蜂蜜的不是我。蜂農的職責是把蜜蜂養好，但我總覺得更像是蜜蜂在照顧我們。而我何德何能啊，能有這麼多好運氣，所以更應該要多多回饋出去，要常做善事。」

究竟蜂國得獎祕技是怎麼煉成的呢？吳俊賢想了想說：「我們就是把蜜蜂照顧好，給牠們最好、最安全的環境，比如盡可能無毒的龍眼林、柳丁園。挑選參加評鑑的蜂蜜，基本上先看蜂蜜的色澤，然後品嚐，我試吃，也讓家人、同事試吃，最後再擲筊，看要送哪一批去比賽，我不是在開玩笑哦，得獎很看運氣。」

吳俊賢都跟顧客這麼說：「蜂蜜是大自然的產物，我只能確保蜂蜜絕對不是假的，但我不能保證口味每一年都一樣。氣溫低、雨多的時候，蜂蜜的香氣就會沒有那麼好。蜂蜜的色澤也都有天然的色差。當然龍眼蜜、荔枝蜜因為只採固定花種，味道相對來說比較一致，只會有些微差異。可是百花蜜的話，不同月份的風味都不一樣，酸甜苦都可能有，有時還會嚐到中藥草本味。」

養蜂家庭長大的吳俊賢，對蜂蜜的鑑賞力極高，長年不菸不酒，更能夠保持嗅覺、味覺的敏銳度，近年也正式取得「蜂蜜品評師」的認證。訪談間，吳俊賢屢次透露出自己人生的成就，都是蜂蜜帶來的——「讓你嗡嗡嗡的人生得獎術」，其實都是蜜蜂協助完成的。這樣樸實、謙遜的態度，是直面大自然、對環境與生態友善的優秀農人，必然具備的心理素質吧。

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