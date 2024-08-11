【鄉間食堂】品嚐人與蜂與花的情懷

【文字／攝影 番紅花】

家裡餐桌上始終擺著蜂蜜以便隨時可用，吃草莓和酪梨時必須淋上一圈，底下結晶的沙沙口感抹在酥脆吐司上則更添風味，一開始是為了要給年幼女兒最健康、天然的糖，因而開啟了蜂蜜的尋味之旅，十幾年下來，蜂蜜成了我家的飲食日常。

蜂蜜讓我迷戀，沒有一罐蜂蜜的味道是重複或可預知的，每罐蜂蜜來自不同的蜂、不同的花、不同的日子、不同的年分，每一次打開都是驚喜，這世上還有哪種糖可以做到這種程度？

所以我手機裡有非常多蜜蜂採蜜的照片，今年春天在住家附近散步時，先後拍下蜜蜂在梅花和櫻花叢戀戀不去的可愛身影，一隻蜜蜂辛勤工作一輩子所採的蜜量大約只有三公克多，我一邊拍一邊在心底默默說：「辛苦了！想休息的時候要休息喲。」每一罐蜂蜜都是蜜蜂勞動一生的採集，是養蜂人游牧生活的付出，是花開風土的恩賜，蜂、人、花此三條件缺一不可，凝視手中這一罐蜂蜜的色澤和質地，我總是認真吃蜜品蜜，不斷思考著如何運用蜜。

蜂蜜是蜂群勞動一生的採集。 （照片提供 蜂國蜂蜜莊園）

和女兒感情甚好的同學，最近去夏威夷參加學術研討會，帶回來一組「生蜂蜜」當伴手禮，生蜂蜜在臺灣並不多見，加上我自己已開封的酪梨蜜，這陣子我得更積極吃蜜、享蜜才行，雖然蜂蜜久放不致於敗壞，但儲放時間越長，澱粉酶活性逐漸下降，羥甲基糠醛（Hydroxymethylfurfural）含量也可能會升高，因之，我不讓蜂蜜存放超過兩年。

今天在網路上看到韓劇《淚之女王》裡，飾演在邪惡中隱隱有良善的詐騙媳婦李主儐，這個漂亮女星在她個人IG貼了張玻璃罐自製飲料照片「生薑蜂蜜水」吸引我的注意，她把薑去皮切碎，再兌入蜂蜜和冷開水即放進冰箱冷藏，作法很簡單，隨時想喝就喝，李主儐說它去寒、增加免疫力、促進消化、使肌膚緊緻有彈性，這種推薦語怎麼能不中！我覺得可以加碼加入檸檬片，反正臺灣夏季檸檬盛產，加入檸檬的「生薑蜂蜜水」維生素Ｃ含量更高、更有美白效果，蜂蜜、薑片、檸檬的複合香氣，就是居家健美手搖飲。

番紅花食譜

芥末籽蜂蜜雞腿排

這裡說的芥末籽，和我們吃生魚片時常沾用的「Wasabi」山葵是不一樣的食物，芥末籽是芥菜種子和葡萄酒、水、酒醋、天然香料的發酵結合，以法國第戎生產的芥末籽醬最為有名，Wasabi則來自山葵的莖部。而芥末籽醬和蜂蜜混合後，是雞腿排的最佳拍檔，微酸、微香、微辣、微甜的豐富味道，充分釋放了雞腿排的旨味。

芥末籽蜂蜜雞腿排。

番紅花食譜

蜂蜜香草布丁

這款布丁以蜂蜜取代砂糖，雖然高溫蒸烤的過程多少破壞了蜂蜜的活性酶和酵素，但蜂蜜的獨特香氣仍然比砂糖優越許多，所以我的布丁食譜以全蜂蜜為主。香草籽也會帶來更高級的香氣，但沒有也沒關係。在家裡製作布丁不需複雜的烘焙手藝，只要有手作的耐心即可，各種不同蜜源的蜂蜜都可嘗試，玩出自己的大人味布丁。

蜂蜜香草布丁。

作者 番紅花

家庭料理研究和食農角色推動者，無一日不在菜市場和廚房，也經常跑漁港。希望透過書寫，與大家一起探究飲食與風土的連繫。

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