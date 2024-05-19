【老手私藏】走進布農的山，探訪佳心步道

【文字／照片提供 郭熊】

佳心是舊稱「八通關越道路」的其中一處駐在所遺址；日治時期為了交通、管理山區布農族人，自一九一八年起，經歷四年時間修築的一條警備道路，成為聯繫中央山脈兩側重要的聯絡道路。時至今日，道路的功能由警戒、管理轉變為古道，過去肅殺氣氛隨著時間遺留在歷史之中，如今八通關越嶺線是許多登山客心之嚮往的朝聖之道。

壯闊的拉庫拉庫溪谷。

古道豎立著紀念碑，靜靜說著山林的故事。

玉里是花蓮縱谷的大鎮，南來北往的旅人會在此停靠休息。風塵僕僕來到玉里，千萬別急著往山裡走。不同於西部城市，車站旁的傳統市場，兼具縱谷兩側的地方特色，市場旁小路邊有海岸山脈的阿美族媽媽們兜售野菜，或客家的攤販，三不五時布農族人講著族語穿梭在熱鬧的人群之間。簡單在市場採買之後，向西出發走進布農的山。

古道上的遺址

在山風步道口，看著路旁八通關越嶺道的解說牌，不難注意處處均標注警察駐在所遺址。古道藏著許多故事，由山風一路向西，佳心、黃麻、瓦拉米、抱崖……走到大分，如果跟著布農族人一同上山，能從他們口中得知，森林處處都留下祖先的腳印。

如今，玉山國家公園為了方便遊客認識山林，將荒廢古道整修成步道，若要進入佳心，像是瓦拉米、大分或橫越中央山脈回到東埔都需提早進行入園申請，但若只到佳心則無須申請即可前往。

一起吃飯吧！

佳心海拔約八百二十公尺左右，由山風登山口至佳心距離約四點五公里，步行時間約二至三小時即可來回。距離不遠，但從登山口一路蜿蜒而上，卻也讓人汗流浹背。但是一到佳心，看見開闊的拉庫拉庫溪谷與遠方縱谷山景，汗隨風而去，運動伴隨消耗的熱量令人胃口大開，因此建議可以攜帶飯糰或行動糧，抵達佳心悠閒地午餐之後，再緩緩下山。

佳心的地理位置適中，早上順著古道下山或上山，抵達時間約莫都是午餐時段。我對於佳心地名的由來感到好奇，碰巧詢問部落耆老，他笑著對我說：「你不是也會講布農族話？佳心就是飯的意思。」

他接著補充說：「布農族是分享的民族，有人旅行經過此地，剛好用餐時間，就會邀請用餐，大概日本警察一直聽到族人對著南來北往的人說『Qaising』，因此用佳心來稱呼此地。」

山風吊橋是少數遺留下的日治時期吊橋。

舒適的瓦拉米山屋。

前往瓦拉米途中一定會遇到大白鯊。

黑熊留下的爪痕。

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