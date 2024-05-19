【親子療癒】把心事留給一棵樹，讓五感重獲自由與寧靜──阿里山水山療癒步道導覽

【文字 郭正偉／攝影 吳尚鴻】

嘉義阿里山新祕境，「水山療癒步道」於二○二三年三月正式啟用。全長約八百六十公尺的自然步道，過往曾是阿里山通往東埔林鐵支線其中一小段。如今以「森林療癒」為主題，林業保育署嘉義分署重新整合、規劃路徑，打造低破壞度的手作步道，降低對生態干擾也保護沿路特色植被、生物棲地；進一步結合在地居民導覽，串聯祝山林道、水山巨木與森林鐵道，推出富含自然地景與人文歷史，老少皆能輕鬆樂遊的美麗步道。

「現在眼睛閉上，只用耳朵聆聽。聽聽自然的聲音，也傾聽自己身處森林的聲音。」正接受「森林療癒」培訓的阿里山國家森林遊樂區解說導覽員許芬卿，嗓音乾淨明亮自耳機傳來引導：「周圍有什麼樣的聲音？慢慢的聽遠一點。別忘了呼吸，吸兩秒……吐三秒……放鬆全身的肌肉，從頭皮，緩慢往下延伸……到脖子的肌肉，肩膀的肌肉，放鬆雙手、放鬆背。」

幾名遊客閉眼坐在代表「闔」的「水山教室」石椅上，背景襯著薄霧湧升、涼涼的森林，許芬卿則化身引路人，帶領我們各自走進內心遇見最深處的自己。這段可以輕鬆緩步的步道，期待療癒的不僅是疲倦身體，還包括心靈與精神，從裡到外的放鬆與修復。闔，代表闔上眼睛。藉閉眼、休息，打開身體其他感官，專注沐浴於「森林三寶」，活化氧、負離子與芬多精的美好體驗中。

新祕境步道 闔吐藏臥 讓心事留給一棵樹

離開第一站，一行人繼續緩緩信步繼續往前，沿途飽滿的新鮮水氣，讓焦慮自然降溫。有時成霧有時見日，不算長程的步道，因為探訪時間不同，變化多樣。

走進第二站的「森之座」的「吐」字，顧名思義意指呼吸的哲學。「嗅覺會刺激我們的中樞神經，我們要聞香。」許芬卿將甜橙精油滴在大家手上，導引大夥兒揉搓手心細細深聞，她引了一段《金剛經》，說明人的一生皆在呼吸之間，「人要活在當下，要快樂每一天。喜樂乃良藥。」她再拿出檜木精油，除了說明有提振精神之效，也藉此導覽阿里山的著名的臺灣扁柏與紅檜。

原來，每位導覽員都有屬於自己的一套解說方式。一段寓教於樂的遊程，我們踏著緩慢步伐沿療癒步道前行，彷彿尋找遺失於忙碌生活的童趣之心。感受身體釋出壓力後的空與輕，是這條步道最神奇的魔力。

走進標著「藏」字的「意想地」，代表協助旅人解憂忘憂、釋放心靈壓力的初心。「來到這裡，大家可以各自找一棵樹，去摸摸它、抱抱它，跟它說說話。」許芬卿微笑鼓勵我們這一行人：「把深藏的心事或擔憂、祕密，全部都跟那個樹說。甚至對某人來不及開口的遺憾，都可以寄託給森林的每一棵樹，請它傳達給想要轉達的人。」埋藏在這裡，就不要再帶回去了。

步道最後一站「森天觀影」，期待遊人們到此一「臥」。仰臥圓型平臺上，光的暖意類似充電，等身心皆飽滿能量、心思沉靜無虞，以便旅人再繼續踏上人生旅程。

讓植物協助遊客解憂、忘憂。

水山療癒步道是全臺第一條以森林療癒為設置主題的路線。

使用國產材柳杉製作的療癒解說柱。

地方限定 森林療癒心生活 讓在地人說家鄉的故事

水山療癒步道彷彿迷你版阿里山生態特色，沿途景致迷人，空間沉靜，不論是獨自散步的森林浴，或是參加導覽員解說行程深度遊覽，皆能自在讓身心暢快、紓壓。

森林療癒（Forest Therapy）以關懷身心作為重要理念，透過自然環境療法釋放人們的生活壓力、憂鬱等負面情緒，增進生、心理健康。二○一七年起，林業保育署積極發展與推廣臺灣在地森林療癒相關理念，選定太平山、東眼山、八仙山、奧萬大、雙流、知本、富源與阿里山等，八處國家森林遊樂區作為森林療癒體驗示範場域，水山療癒步道則為全臺第一條森林療癒步道。

感受行走於林間的放鬆氛圍，享受與森林的對話。

可臥可運動的圓形平臺，被茂盛林木圍繞。

林業保育署同時委託「台灣森林保健學會」收集國內外森林療癒培訓課程，參考園藝治療師認證制度，設置專屬臺灣的森林療癒課程，建立「林業保育署森林療癒師認證培訓平臺」。將各地的解說導覽員更進一步培養，成為臺灣在地的森林療癒師。

「嘉義縣阿里山生態旅遊協會」理事長吳志靖表示：「阿里山是目前國家森林遊樂區中，唯一有居民產生聚落的地方，也成為導覽解說服務的重要特色之一。」由林業保育署委託、協會主理的阿里山解說導覽員輔導培力，課程內容包括阿里山人文歷史、天文氣象、動植物生態與林業、鐵路發展……招募成員均來自阿里山的在地居民；有世居於此的長輩，也有江湖闖蕩後的返鄉青年，大夥兒齊心協力，由在地人述說在地的故事與文化。

處處是待人發現的美景。

探訪時間不同，所見風景也變化多樣。

安靜品味植物香氣。

敞開五感，更能理解土地珍貴之處。

打開五感 體驗自然生命力 看見臺灣獨特物種多樣性

目前正參加「林業保育署森林療癒師認證培訓」的解說導覽員許芬卿，不只帶領遊客欣賞風景之美，也傳遞土地植、生物的生長故事與文化背景。「協會的成員們，也認養了部分區域的巡護工作。他們會無償排班，輪流執行巡護。」路上偶爾可見作為記號之用的木樁，吳志靖特別提到：「如果這地方設施故障，或是動植物有什麼狀況，我們可以藉木樁分布，很快標示出準確位置，動員處理。」目標之一，就是希望透過好不容易訓練完善的導覽員們，提升阿里山的觀光品質，讓遊客敞開五感，遊玩同時更了解土地寶貴之處。

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