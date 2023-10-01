快訊

土耳其首都與國會發生恐攻 2員警受傷、該地區遭封鎖

亞運棒球／奇怪規定！先發投手預告只需講左或右 吳總笑答：都不講更好

兩大原因 多家產險業者對承保特斯拉打退堂鼓

【苦瓜】苦瓜世代的殷紅果實

聯合新聞網／ 鄉間小路

【文字：何立翔／攝影：陳建豪】

苦瓜，果肉具有相較其他瓜果少見而獨特的苦味，雖說有消暑退熱、提神解勞、清心明目之效，但和許多人一樣，我在小時候第一次嘗試後，就不太能接受這味道。這回南下屏東拜訪種植苦瓜的陳品睿後，我對苦瓜改觀了，為什麼？難道只因為他跟我透露了獨門的苦瓜飲品祕方？

陳品睿求學時從理工轉管理，因為喜歡與人接觸，畢業後不僅跨足咖啡、保險、整合行銷、觀光旅遊等領域，還差點成為空服員，何以他甘願一個手剎急拉、駛著他的本田車離開都市返鄉種瓜？一通電話，母親生病了。「不想要等到後悔了才回來。」為了情感連結緊密的母親，他毅然決定回家。

非典型農夫陳品睿，將田間體會透過五言古詩呈現，堪稱現代淵明。「農夫有點田，泥中化詩穎，繆思滌耕心，方寸隱牧謙。」他寫。
非典型農夫陳品睿，將田間體會透過五言古詩呈現，堪稱現代淵明。「農夫有點田，泥中化詩穎，繆思滌耕心，方寸隱牧謙。」他寫。

轉去鄉間小路上

儘管屏東炙烈的陽光鍛就了他不畏挑戰的性格，卻也讓他在這段返鄉的過程中，歷經了兩年鬱悶期。白天在田間依循既有的模式工作，除了體力消耗，心裡不免也有點孤單，只能與收音機為友；那段期間，無數個獨自驅車前往潮州釣蝦的夜晚，想到朋友各處他方，二十幾歲的陳品睿忍不住叩問自己內心：「為什麼外面明明有大展身手的機會和環境，而我卻只能坐在這裡釣蝦？」

這一切，母親都看在眼裡。某一天晚上，母親坐在床邊和他聊了很多。陳品睿的爺爺曾有在外地種植蓮霧的經驗，但雙親直至近五十歲時，才正式從木工、營造工作轉為種地務農。也因此，父親和母親在面對農事上的態度相對開放，不存在某些可能基於需要複製過往經驗的觀念堅持，而能夠接受調整，信任自己的孩子。

母親和父親討論後，決定試著將眼前的三分地，轉由他來主導管理，不設限他是否遵循原本的工作方式，雖然眼下的資源和基礎成本依然由雙親提供，惟最終收穫結果的盈虧，須由陳品睿自己承擔。

瓜在黎明破曉時

憑恃過往整合行銷領域的經驗，以及跟隨父親蹲點田間兩年的深入觀察，陳品睿決心放手一搏，大膽改變：「先是管理，其次技術，最後才看成本。」經過評估，他果斷減少原本種類繁多的作物，集中火力，鎖定投入成本、照護難度及採收產能等各方面較為均衡的苦瓜以及小黃瓜。

陳品睿認為，最難種的其實是人心，端看到底有沒有把那顆心，整個種在田裡。
陳品睿認為，最難種的其實是人心，端看到底有沒有把那顆心，整個種在田裡。

接著改變工作方式，避開日照最強、體能消耗最劇的時段，只在破曉之後與日落之前的三至四小時，進行採收與田間維護，而不是鎮日耗在田裡打拚，「我主張不戴頭燈工作。」調整方針、制定精確的工作時程，不僅為陳品睿帶來更好的工作效率和生活品質，多出來的時間也讓他更有餘裕去精進自己、思考下一步。

三個月後他的苦瓜收成，獲利四十多萬，出乎所有人預料：減少種類、改變流程、縮短工時，效益竟比以往的工作方式更出色！他用這筆獲利，買下生平第一臺屬於自己的相機，還報名了日本旅行團，前往黑部立山，拍攝朝思暮想許久的楓葉。在那趟旅程中， 他專注拍攝楓葉的身影，吸引了同行一名團員的注意，返臺後彼此透過電子郵件分享照片和出遊心得，陳品睿和這位女性友人日漸熟稔，進而交往。

雙方因職業作息的緣故，幾乎只能在週末見面。那時陳品睿在結束一天的農忙後，晚上花一個半小時從屏東驅車前往雲林和她碰面，短暫一小時的約會，一起吃點東西、分享生活，再花一個半小時開車回家。饒是如此，這段期間他努力不懈，持續栽種苦瓜，把自己種成百大傑出農業青年，以及臺大農經所的研究生，用苦瓜完成他的碩士論文。俗語說：種瓜得瓜。陳品睿種苦瓜，不僅得到相機，還得到學位、拓展了視野，最後更娶得美人歸。

金品町的假種皮

他親手剝開一顆熟透的苦瓜，入眼是一顆顆殷紅如蜜漬小番茄的苦瓜籽。「你看這個苦瓜籽，根據屏科大正在執行的研究，它的茄紅素比番茄高。苦瓜的假種皮很甜喔，來，你就直接吃，我的苦瓜無農藥！」

苦瓜籽的假種皮殷紅水嫩，富含營養，能吸引動物來食，傳播種籽。
苦瓜籽的假種皮殷紅水嫩，富含營養，能吸引動物來食，傳播種籽。

再怎麼說都是苦瓜籽，當真一絲苦味都不會有？ 嘗了一口：「真的是甜的！」假種皮通常有漂亮色彩，透薄水嫩，富含各種營養素，有吸引動物來食，傳播種籽的功能。

陳品睿返鄉五年後，母親離世。在COVID-19疫情期間，他逆勢成立了金品町蔬果生產合作社，「金品」二字，借自母親名字之一「金」字，加上自己的「品」字結合而成，除了自許所產作物均為金品，也富含責任與感情。

對母親的思念，持續給予陳品睿力量，最初的三分地田區，如今已拓展至六公頃共二十四個田區，幾乎是全國最大的苦瓜產地，近期也開始種植木瓜。因產量大、品質佳，供貨與價格皆能維持穩定，金品町的苦瓜如今已進入家樂福與全聯兩大通路；且不時與政府合作，協辦各種食農教育活動，將對母親的愛，撒回腳下這片土地。

在疫情期間，陳品睿眼光精準，逆勢成立了金品町蔬果生產合作社。
在疫情期間，陳品睿眼光精準，逆勢成立了金品町蔬果生產合作社。

金品町，就像是陳品睿的假種皮，不僅不苦，還很甜美，充滿著思念，陪伴他持續向前。

※更多精彩內容請詳見《鄉間小路雜誌》。

※瞭解更多，歡迎前往《鄉間小路粉專》。

※本文由鄉間小路雜誌授權刊載，未經同意禁止轉載。

延伸閱讀

影／ 屏東殉職勇消DNA今全部確認 同袍激動：4名打火好兄弟終於團聚

屏東明揚廠房爆炸上百死傷 屏縣府救助專戶3天逾4000萬

蛋黃酥「發霉」數不清！ 他怒控屏東「不二家」態度惡劣 店家：幾顆發霉換新幾顆

假扣押駁回檢將提抗告 明揚：今存5億信託專戶展現賠償誠意

相關新聞

【苦瓜】苦瓜世代的殷紅果實

風颱天，屏北九如鄉耆老村的鄉間小路旁，遠眺大武山方向，烏雲疊嶂。一人身著亮眼的橘色吊帶工作服，走進那塊三分大的苦瓜田區，宛如布魯克林區準備搶救公主的超級瑪利。他的目光時而越過苦瓜架，時而落在濕軟的泥土上，有時猶在眼前，忽焉又射向遠方；一會從容理蔓，一會順勢撥鬚，間或順藤摘瓜，決定捨棄或保留，判斷只在一念；他找果、梳果的手勢與姿態，近乎反覆鍛鍊過才能習得的舞步，對他而言，均已成為日常的反射。他是陳品睿，一九八四年生的屏東囝仔，七年級農夫，有點田。

【佛手瓜】一顆很野的瓜 卻溫柔得很人性

青農姚偉文在番路大湖種植佛手瓜與龍鬚菜，務農近十年的他，領著我們巡視著颱風過後的瓜棚情況，幽默介紹：「佛手瓜是一顆很野的瓜。」彷彿引薦家裡某個叛逆分子。他說的野，指的是野性。「瓜隨便掉到地上，就能發芽長出來新株；要是花心思特別挖洞，把它整顆埋進土裡，反而會爛掉。」市場那顆神神祕祕的佛手瓜，形象頓時鮮明、立體。

【水果絲瓜】饕客新體驗！生食絲瓜搶鮮嘗

「很多人都說，吃過這顆絲瓜就回不去了。」瓜農林孟寬介紹辛苦育成的水果絲瓜，掩不住滿臉的笑意與自信。他伸手觸摸檢視懸在瓜架的圓胖絲瓜，映照正午日頭，煥發出清澈綠光。這顆難得能生食的水果絲瓜，嘗起來鮮脆輕甜；原本絲瓜特有的厚重瓜味變得若隱若現，甜度堪比水果，是近年蔬果市場裡饕客搶購的嘗鮮食材。

重回島嶼之南 留在枋寮好好摸魚

走出枋寮車站，漁港的海味迎風而至，這裡是屏東平原與恆春半島的交界，臺鐵南迴線的起點。站內掛著詩人余光中於1960年代創作的〈車過枋寮〉，盛讚枋寮廣闊的田野、甜美的瓜果與豐饒的物產。產業流轉30年，現在近海捕撈與農業耕作減少，地勢平坦的沿海地區轉以養殖漁業為大宗，當年受牧神眷顧的原野漸漸被魚塭、水車取代。

穿梭部落巷弄 看見背山面海小村落

從臺東開車經南迴公路往屏東方向行駛，多數人的目光大多望向左方的蔚藍太平洋，隨後直上金崙大橋，錯過位於橋下的金崙村。然而，這個坐落在山海間的小村，蘊藏著山海環境交疊出的多元人文風貌。透過「比努禮曼工作室」的博睿齊與妹妹博睿臻，訴說大武窟部落百年的物換星移，與部落尋回文化根源的集體決心。靠山面海的環境，孕育族人上山採集野菜與下海撈魚苗的久遠傳統，就地取材就能嘗出大自然的豐饒與奧妙。

返郷築夢 用新視角旅讀山城

世代青年返鄉浪潮方興未艾，重塑家鄉風貌不再只以農業專有，也能從青創入手，「湖籽手作實驗室」主理人陳世翊以農廢品復興苗栗傳統的手抄紙文化，「懂栗嗨」創辦人陳建成以水圳踏查等模式，用設計與文化巡禮為線，串織起最在地的旅讀苗栗之行。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。