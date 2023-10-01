【苦瓜】苦瓜世代的殷紅果實

【文字：何立翔／攝影：陳建豪】

苦瓜，果肉具有相較其他瓜果少見而獨特的苦味，雖說有消暑退熱、提神解勞、清心明目之效，但和許多人一樣，我在小時候第一次嘗試後，就不太能接受這味道。這回南下屏東拜訪種植苦瓜的陳品睿後，我對苦瓜改觀了，為什麼？難道只因為他跟我透露了獨門的苦瓜飲品祕方？

陳品睿求學時從理工轉管理，因為喜歡與人接觸，畢業後不僅跨足咖啡、保險、整合行銷、觀光旅遊等領域，還差點成為空服員，何以他甘願一個手剎急拉、駛著他的本田車離開都市返鄉種瓜？一通電話，母親生病了。「不想要等到後悔了才回來。」為了情感連結緊密的母親，他毅然決定回家。

非典型農夫陳品睿，將田間體會透過五言古詩呈現，堪稱現代淵明。「農夫有點田，泥中化詩穎，繆思滌耕心，方寸隱牧謙。」他寫。

轉去鄉間小路上

儘管屏東炙烈的陽光鍛就了他不畏挑戰的性格，卻也讓他在這段返鄉的過程中，歷經了兩年鬱悶期。白天在田間依循既有的模式工作，除了體力消耗，心裡不免也有點孤單，只能與收音機為友；那段期間，無數個獨自驅車前往潮州釣蝦的夜晚，想到朋友各處他方，二十幾歲的陳品睿忍不住叩問自己內心：「為什麼外面明明有大展身手的機會和環境，而我卻只能坐在這裡釣蝦？」

這一切，母親都看在眼裡。某一天晚上，母親坐在床邊和他聊了很多。陳品睿的爺爺曾有在外地種植蓮霧的經驗，但雙親直至近五十歲時，才正式從木工、營造工作轉為種地務農。也因此，父親和母親在面對農事上的態度相對開放，不存在某些可能基於需要複製過往經驗的觀念堅持，而能夠接受調整，信任自己的孩子。

母親和父親討論後，決定試著將眼前的三分地，轉由他來主導管理，不設限他是否遵循原本的工作方式，雖然眼下的資源和基礎成本依然由雙親提供，惟最終收穫結果的盈虧，須由陳品睿自己承擔。

瓜在黎明破曉時

憑恃過往整合行銷領域的經驗，以及跟隨父親蹲點田間兩年的深入觀察，陳品睿決心放手一搏，大膽改變：「先是管理，其次技術，最後才看成本。」經過評估，他果斷減少原本種類繁多的作物，集中火力，鎖定投入成本、照護難度及採收產能等各方面較為均衡的苦瓜以及小黃瓜。

陳品睿認為，最難種的其實是人心，端看到底有沒有把那顆心，整個種在田裡。

接著改變工作方式，避開日照最強、體能消耗最劇的時段，只在破曉之後與日落之前的三至四小時，進行採收與田間維護，而不是鎮日耗在田裡打拚，「我主張不戴頭燈工作。」調整方針、制定精確的工作時程，不僅為陳品睿帶來更好的工作效率和生活品質，多出來的時間也讓他更有餘裕去精進自己、思考下一步。

三個月後他的苦瓜收成，獲利四十多萬，出乎所有人預料：減少種類、改變流程、縮短工時，效益竟比以往的工作方式更出色！他用這筆獲利，買下生平第一臺屬於自己的相機，還報名了日本旅行團，前往黑部立山，拍攝朝思暮想許久的楓葉。在那趟旅程中， 他專注拍攝楓葉的身影，吸引了同行一名團員的注意，返臺後彼此透過電子郵件分享照片和出遊心得，陳品睿和這位女性友人日漸熟稔，進而交往。

雙方因職業作息的緣故，幾乎只能在週末見面。那時陳品睿在結束一天的農忙後，晚上花一個半小時從屏東驅車前往雲林和她碰面，短暫一小時的約會，一起吃點東西、分享生活，再花一個半小時開車回家。饒是如此，這段期間他努力不懈，持續栽種苦瓜，把自己種成百大傑出農業青年，以及臺大農經所的研究生，用苦瓜完成他的碩士論文。俗語說：種瓜得瓜。陳品睿種苦瓜，不僅得到相機，還得到學位、拓展了視野，最後更娶得美人歸。

金品町的假種皮

他親手剝開一顆熟透的苦瓜，入眼是一顆顆殷紅如蜜漬小番茄的苦瓜籽。「你看這個苦瓜籽，根據屏科大正在執行的研究，它的茄紅素比番茄高。苦瓜的假種皮很甜喔，來，你就直接吃，我的苦瓜無農藥！」

苦瓜籽的假種皮殷紅水嫩，富含營養，能吸引動物來食，傳播種籽。

再怎麼說都是苦瓜籽，當真一絲苦味都不會有？ 嘗了一口：「真的是甜的！」假種皮通常有漂亮色彩，透薄水嫩，富含各種營養素，有吸引動物來食，傳播種籽的功能。

陳品睿返鄉五年後，母親離世。在COVID-19疫情期間，他逆勢成立了金品町蔬果生產合作社，「金品」二字，借自母親名字之一「金」字，加上自己的「品」字結合而成，除了自許所產作物均為金品，也富含責任與感情。

對母親的思念，持續給予陳品睿力量，最初的三分地田區，如今已拓展至六公頃共二十四個田區，幾乎是全國最大的苦瓜產地，近期也開始種植木瓜。因產量大、品質佳，供貨與價格皆能維持穩定，金品町的苦瓜如今已進入家樂福與全聯兩大通路；且不時與政府合作，協辦各種食農教育活動，將對母親的愛，撒回腳下這片土地。

在疫情期間，陳品睿眼光精準，逆勢成立了金品町蔬果生產合作社。

金品町，就像是陳品睿的假種皮，不僅不苦，還很甜美，充滿著思念，陪伴他持續向前。

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