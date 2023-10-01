【佛手瓜】一顆很野的瓜 卻溫柔得很人性

【文字：郭正偉／攝影 吳尚鴻】

大湖村位於嘉義番路鄉。番路是前往奮起湖或阿里山國家風景區必經之處。沿途鄉內盡是讓人心曠神怡的知名景點：彌陀禪寺的櫻花大道，盛開時在陽光下紅粉豔豔；駐足茶霧之道，看番路茶園的綠意連接無垠天空，以及阿里山隙頂的雲海。自然豐足的動植物生態環境，造就番路的與眾不同。

如果曾漫步過奮起湖老街，或多或少都看過那顆長得像芭樂的瓜，外表質樸、水綠光滑，但多數人一見都滿頭問號，不知從何處理的佛手瓜。葫蘆科梨瓜屬的佛手瓜，原產於墨西哥、中美洲與西印度群島。適應力強，生長快速。一九三五年，由日人引進台灣種植。因風土適宜，佛手瓜後來成為奮起湖在地主要農作物產之一。

奮起湖老街常見菜攤販售佛手瓜

日人稱「隼人瓜」，隼人意指古代日本南九州地區的原住民，是當地原住民主要農作之一。臺灣農民因為瓜型五條縱向凹痕，像倆手合十虔誠崇拜的一雙手掌，稱為「佛手瓜」。旺盛的生命力，彷彿也期待寓意這片土地與人無可限的未來。

有趣的是，雖然佛手瓜讓人備感陌生，但近年餐桌上受到大眾歡迎的龍鬚菜，鮮少有人知道其實就是佛手瓜的嫩芽。佛與龍相伴，這個食材飽含著餵養眾生的溫柔人性。

美味的奮起湖便當有龍鬚菜作為配菜

產地才有的祕享吃法

「佛手瓜最常用來煮湯，雞湯、排骨、排骨酥或貢丸湯，它本身的味道很甜，不用太多調味就非常好吃。用炒的話，就要搭配蒜頭炒，增加它的香氣，也有人會加蝦米。跟其它菜色做搭配，當作配料也很好吃。」姚偉文傳授他們自家的「吃瓜」菜色，「還有把它醃漬起來，像大茂黑瓜，或是做成餐廳那種黃色醃蘿蔔，口感都很好。」

「市場上大家都喜歡選皮面光滑的佛手瓜，對我們種的人來說，更喜歡吃的是幼瓜。」站在瓜棚下，姚偉文有著十分樂觀、爽朗的笑容。「成熟的瓜，煮起來比較甜脆；但幼瓜比較嫩，口感完全不一樣。」只是從產地至市場路途跋涉，幼瓜皮薄禁不起碰撞，只有親臨產地才有機會一嘗。

「你用指甲壓壓看，這顆就是比較熟的瓜。」姚偉文說。我伸手試了試，感受瓜身厚實偏硬的外皮。「比較嫩的瓜，外表會有一種類似消光的質感。」佛手瓜的幼瓜，瓜身滿布細毛，一旦成熟或老了，細毛脫去，表皮也較光亮堅硬。有趣的是，用佛手瓜的大小評斷嫩或老，不一定準確。姚偉文以他的經驗告訴我們，這顆瓜有自己聰明，會隨著環境水分或溫度不同，調節自己的生長狀態。

佛手瓜一落地就自顧自生長

群樹環繞的山腰間，龍鬚菜沿地勢傾斜的角度鋪展漫開，彷彿它們就是這座山的一部分，生於斯長於斯的山孩子，土地會照顧它們。姚偉文的居屋坐落這個渾然天成的自然中，仄逼山路連接幾間村民的居所相鄰。安穩生活。

其中，大約兩分地大小的空間架起瓜棚，攀滿藤鬚與葉，抬頭便可以看見一顆顆大小不一的佛手瓜懸著。近午天空因為沉沉烏雲而透散著霧光，把瓜身質感襯得更鮮綠。「注意蜘蛛網。」穿梭瓜群間，姚偉文提醒我們。架下隨處布著稠密蛛網，一不小心沾惹就很難脫身。「但最麻煩的是青竹絲，顏色長得都差不多，採收一忙很容易沒發現。」

一位青農的斜槓人生

現年四十歲出頭的姚偉文，是嘉義在地人。雖然自小就看著父親從事佛手瓜種植，但他的務農經歷其實才約十年。「我原本是在工廠上班，臺中跟桃園都去過。先做過電腦車床，當完兵回再做一陣子，就轉去做辦公家具，這段時間加起來差不多也有十年喔。」姚偉文回想自己一路工作經歷。他說那時臺灣製造業都還滿賺錢，工作的工廠主要做外銷，客戶包括跨國飲料公司等知名品牌。後期客戶大多轉單中國，工廠已沒什麼生意，自己決定回嘉義。

回嘉義後，他進入NGO「番路數位機會中心」任職。由教育部主導的數位機會中心（Digital Opportunity Center；DOC）成立之目的，主為創造偏鄉居民上網、收訊之環境，提升數位能力與學習能力，縮減數位落差。進而促進當地文化、農林漁牧與觀光等特色產業發展。身上穿著前陣子村內平安繞境的衣服，姚偉文愉快的說，這份工作不僅讓他認識很多不同的人，也藉此更了解自己從小生長的這塊土地。

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