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【水果絲瓜】饕客新體驗！生食絲瓜搶鮮嘗

聯合新聞網／ 鄉間小路

【文字：郭正偉／攝影：吳尚鴻】

採訪前一日颱風剛過，氣象預測接下來幾日雲林大雨機率偏高。一路戰戰兢兢祈禱好天氣的我們，甫抵達林孟寬的「小紅蕃農場」，夾在雲雨之間的日光即不早不遲輕輕滲出，幸運！跟著林孟寬一起駐足藤、葉攀生的絲瓜棚下，視線向外拉開，才發現整座網室沾染著一層亮晃晃的微光，或大或小的水果絲瓜一顆顆懸垂，場面接近魔幻。

一時之間我莫名不知所措，著迷放空，感受這充滿生命力的瞬間，忘記剛剛問了什麼問題。

林孟寬的水果絲瓜為網室培育
林孟寬的水果絲瓜為網室培育

與眾不同的絲瓜新星

臺灣的絲瓜種植主要分布於中南部，多為圓筒型絲瓜，或短小渾圓的蘋果絲瓜；饕客喜愛的澎湖絲瓜，則為稜線分明的稜角型絲瓜。烹煮後風味各有特色。

絲瓜蘊含豐富的維生素C，與大量維生素B群。不過礙於獨特的濃厚氣味與纖維較粗，一般絲瓜少有生食；無法接受的人，也總敬而遠之。有趣的是，水果絲瓜從氣味、外觀到內裡，都跟一般絲瓜不太一樣。

「水果絲瓜可以生食，是它跟其他絲瓜很不一樣的地方。」林孟寬引我們巡視瓜田，一邊說明：「另外，削皮切塊或拿來煮，都不容易氧化變黑。口感與視覺上都很美味。」

水果絲瓜尺寸約為手掌大小，表皮粗糙，外觀條紋像迷你版小玉西瓜。掛在棚架上放眼望去，彷彿小小熱氣球，十分精巧可愛。瓜肉纖維比一般絲瓜少，新鮮的瓜生吃味道清甜，絲瓜味隱約。口感帶有層次，近表皮處爽脆，越近核心則軟綿。

美味與否直接吃

「說這麼多，我覺得還是直接讓你們吃吃看比較能夠體會。」幾分鐘的車程，林孟寬帶我們從農場回到住屋處，請太太高若蘭為我們準備試吃。我們正客氣推拒，林孟寬親切回應：「是托你們的福，我才有機會吃到老婆的菜。」他笑說平常家裡只有夫妻倆，特地開伙也麻煩，趁此自己一起享用。

削皮後切塊的水果絲瓜，吃起來口感類似脆軟的芭樂，絲瓜氣味輕淺並不明顯，咀嚼後漫出的清淡甜味讓人回味。林孟寬特地準備了幾款醬讓我們蘸試味道。生菜沙拉常備，也是日常最容易取得的胡麻醬，溫潤掩過蔬果或多或少會有的「生味」，引誘出一股想一吃再吃的餘味。酸辣泰式醬，則讓人聯想起涼拌青木瓜或鮮蝦水果沙拉一類的消夏涼菜。

水果絲瓜生食，搭配不同蘸醬，風味各有迷人之處
水果絲瓜生食，搭配不同蘸醬，風味各有迷人之處

林孟寬的名廚友人特地為水果絲瓜調製了梅子醬。帶點稠厚質地的金黃透明醬汁，以梅子酸甜為主調，加上飽含水分的瓜肉滲出汁水，混合成剛剛好的清甜與香氣，十分開胃。

另一道絲瓜炒雞蛋，則是林家的家常滋味。高若蘭說，雞蛋先下鍋油煎到邊緣「赤赤」，再以鍋鏟攪散，加入青蔥與水果絲瓜翻炒， 煮到出水，適當的鹽調味，即可出鍋。簡單菜譜，卻表現出絲瓜最好的滋味。她的笑意帶點驕傲說：「他（林孟寬）最喜歡用這個湯汁『攪飯』，每次都吃好幾碗。」

絲瓜炒雞蛋混合瓜甜與雞蛋油脂香氣，少許枸杞可進一步提味
絲瓜炒雞蛋混合瓜甜與雞蛋油脂香氣，少許枸杞可進一步提味

清炒的水果絲瓜疊上雞蛋煎過的焦香，因為鹽的提味，讓清新的甜度更加凸顯。不知道是不是因為產地直送餐桌不到五分鐘，食材新鮮滿點，我們就這樣毫無客氣或遮掩的清空這道菜。

找到特色突圍市場

小紅蕃農場品牌由林孟寬與妻子高若蘭共同打理，水果絲瓜為主要種植作物。Logo與瓜上的綁帶設計，則出自林孟寬女兒的創作。無農藥、具產銷履歷等，是小紅蕃農場主打的特色。加上水果絲瓜獨有的食材特性，成功吸引了一批忠實消費者。

設定在中、高價位市場的水果絲瓜，總一上架就引起搶購
設定在中、高價位市場的水果絲瓜，總一上架就引起搶購

水果絲瓜準備上市前，林孟寬以他曾任職大賣場高階主管多年的經驗，決定主打中、高價位市場，做出品牌區隔。他提到目前臺灣種植水果絲瓜的農友，僅有約三、四位，產量不多。以一分地為例，整個產期三到四個月，大概有約五千公斤的產量。

「那時候跟賣場的採購報品，一直講水果絲瓜多厲害，對方也沒辦法體會。」林孟寬回想初次報品，仍覺得相當特別。「他們決定盲測，所有的採購都一起來，把賣場絲瓜全部生吃比較，最後當然是我們勝出。」提起這段經驗，他笑稱緊張歸緊張，但這類測試自己還是滿具信心。

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