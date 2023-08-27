穿梭部落巷弄 看見背山面海小村落

【文字／李香誼 攝影／闕宇良】

2017年，金崙大橋開通，取代繞進金崙村內的舊臺九線，來往臺東、屏東的車流不再經過金崙村。村民擔憂，南迴公路截彎取直工程與金崙大橋的通車會衝擊金崙觀光，切斷小村生機。然而，後來的發展出乎意料，少了車潮，卻多了搭乘鐵道而來的遊客，圖個一日恬靜。以鐵路為交通工具的遊者進入村落多靠徒步，當時速五公里的步行，取代時速60公里的行駛，為金崙村的觀光景觀帶來正向且永續的質變。

找出聽眾 訴說在地故事

少了汽車的喧囂擁塞，多了閒適寧靜，漫步讓遊客不自覺開啟五感探索。村裡逐漸出現各式特色小店，返鄉者或在地人各自找到適合自己的位置與空間，展現小村的多元風貌。大武窟部落位在上金崙，相較於店家聚集的下金崙，此地觀光氣息較淡薄。人因徒步而滋生想更了解在地的渴望，比努禮曼工作室為此設計了一條故事廊道，帶領遊人逐步踏進大武窟部落的百年時光。

日治時期，大武窟部落因理蕃政策被迫往山下遷移，緊臨海岸線；民國時期，因南迴公路開拓，地方政府治理重心的轉移，部落又再次往上方移動，分布在舊南迴公路周邊。歷經幾次遷徙，部落景觀與傳統文化隨著政權更迭與社會變遷而改變。在這40年間，部落歷經傳統領袖制度的空窗期；自1968年，最後一位巫師過世，從此後繼無人。

比努禮曼工作室的創辦人博睿齊曾以為自己的部落已經漢化，每當友人問起：「你們部落有什麼？」博睿齊總建議他們不如去別的部落看看。然而2019年，因一通新任傳統領袖從家鄉打來的電話，讓博睿齊半信半疑地從臺北回鄉，加入傳統領域劃設計畫，從此一頭栽入地方文史的田調採集工作。「我發現部落不是沒有故事，而是沒有聽眾。」

走出金崙車站，往右方賓茂國中的方向走，轉個彎，這裡曾是大武窟部落最繁華的街道，如今是寧靜的住宅區。真耶穌教會的舊址原是部落的青年聚會所，是每位排灣男孩的受訓之地，在嚴明的階級制度中學習自律與服從。祖靈屋與青年聚會所比鄰而立，領袖的家屋就在對面。這些完全消失的傳統建物，在比努禮曼工作室的努力下，透過文字與圖像重現，濃縮在一個個故事牌之中。從曾祖母的手紋到祖靈屋的雕飾， 牌上的每個字、畫中的每個細節，都是博家兄妹倆四處踏查、考證，和每位耆老努力回溯童年依稀記憶的成果。凝聚族人之力，讓一個古詞彙、一棵樹、一顆巨石都長出重建部落歷史的力量。

漫步上金崙 走讀大武窟部落的過往風華

傳統排灣族會根據地貌、植物特色為地方命名。為了找回消失的地景形貌，博家兄妹從古老地名的考究著手。大武窟部落的排灣語「tjavuqel」具有木心之意。當時，被迫遷往山下的祖先們看中一塊平坦之地作為新部落據點。族人先砍伐周邊的樹，打算過幾天再來蓋房，幾天後，族人看見木材的髓心長出新芽，發現此處是肥沃之地，經部落討論，將此地以木心為名。

從青年會所舊址繞過半個街廓，來到巨石舊址，這裡曾是部落孩子接受海訓前的集合點，訴說部落祭儀與海洋曾經的緊密連帶。傳統海訓的細節已幾乎失傳，僅剩耆老零星而模糊的記憶——受訓的男孩在海灘摔跤、競技、賽跑。博睿齊採集到一首古童謠，幽默描述海訓的情景：「哪家人跑得最快，像雲一樣快；哪家人跑得最慢，跑最慢的人，身上的佩刀會斷成兩段，人會禿頭。」

用三角網捕撈的日本禿頭鯊的白色種魚苗， 可以被料理成多種美食。

離巨石舊址不遠的圓環旁，曾是傳統鞦韆的架設點。博睿齊在耆老的口述中發現，一般排灣族的盪鞦韆儀式中，新娘多採站姿，然而大武窟部落的女性則呈坐姿， 與卑南族較接近。進一步考究，發現此項差異和鄰近卑南族的通婚與文化上的密集交流有關。除了盪鞦韆的新娘姿勢不同，大武窟部落與多數排灣部落還有些相異之處。一般認為排灣族的傳統屋舍是石板屋，但東海岸地區的頁岩質地脆弱，不適用作建材，因地制宜，金崙地區排灣部落的傳統屋舍主要原料是茅草與竹子。

對博睿齊而言，部落文史工作並非為了界定什麼才是標準純正的排灣族，而是真實呈現自己部落過往的樣貌，「最主要是把我們自己的故事講清楚，沒有什麼純不純正的問題，文化本來就是變動的。我們抱持開放的態度，去觀察自己文化的不斷滾動與流變。」

從部落看見族群多樣性

比努禮曼工作室所在地前身是一位獨居外省榮民邵澤富的住所，歷經戰亂動盪，一群退除役官兵輾轉定根金崙。邵澤富一輩子孤家寡人，把鄰居的孩子當自己孩子般疼愛。「小時候爸媽工作忙時， 伯伯常照顧我們三餐、替我們守門，他會坐在自家門前，看到我們的爸媽回家，客廳亮起燈，伯伯才熄燈，放心休息。」邵澤富生前將小屋託付給博家，這棟小屋後來成了部落文史工作室。博睿臻在工作室大門畫了邵澤富與自己的手，紀念一位獨居老榮民的曾經存在，與其對部落鄰里的關愛。

從比努禮曼工作室轉個彎，步行一分鐘到「線織屋」，女主人多美是一位嫁到排灣部落的阿美族媳婦，透過這個空間推廣排灣族傳統的羊角勾勾織技藝。傳統會以長鬃山羊的角製作勾針，如今因羊角取得與處理不易，改用鐵鉤取代；而傳統的苧麻線從採集到製作過程繁複耗時，現今改用棉線代替。多美表示用羊角勾織出約30公分見方的背袋，得耗費約半年。然而，耗工費時換來的是無比的堅韌，背袋無論用在狩獵或採集皆耐磨耐操，因為每個網結都是獨立堅實的死結，不會稍有破洞就越破越大。多美認為自己是阿美族，而羊角勾勾織是跟排灣族耆老學來的技藝，應該回饋給排灣族。現在用羊角勾編織的老人家越來越少，希望排灣孩子能持續學習這項技藝。她常說：「我不是承傳者，我只是一名傳達者。」

「金崙聖若瑟天主堂」距離線織屋約四分鐘路程。設計教堂的印尼籍司鐸蔡恩忠神父，與排灣族教友和部落工藝師合作，打造充滿排灣文化意象的天主堂。整體建築呈甕型，因為甕在排灣族傳統中，代表祖靈的棲息之地。中央的天井如甕口，陽光從甕口直照在祭臺，讓教堂空間充滿神聖祥和之感。堂內座椅以同心圓狀排列，象徵傳統排灣族的社會階級觀，祭壇旁的聖若瑟與聖母瑪利亞穿著排灣族貴族服飾；兩側窗上畫著身著排灣服飾的耶穌歷經苦路十四處，圖中常出現代表排灣族祖靈的百步蛇，彷彿陪伴背著十字架受苦的耶穌，在地人透過這座教堂，展現祖靈與基督信仰交匯的新想像。

沒有一個族群能獨立存在，彼此支持才能互為彰顯。跨族群的相互理解與善意往來，是旅途中最美的風景。近年政府與旅行社積極推廣南迴鐵路村落旅遊，大武窟部落傳統領袖步拉路揚‧篤禮福萬堅持，話語權必須留在部落，導覽員必須由地方人擔任， 遊客才能真正的與在地對話。

他也強調：「導覽人一定要是在地人，但不用一定是原住民。很多人的刻板印象是部落的導覽人一定是原住民，但有些人就在部落生活，如果只是因為他不是排灣族就沒有話語權，這樣也不對。金崙的特色是族群多元，這樣反而能透過不同族群的角度告訴遊人，部落是怎麼跟其他族群生活在一起。」

金崙聖若瑟天主堂建築如甕型，外觀的裝潢及配色吸睛。

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