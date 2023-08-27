返郷築夢 用新視角旅讀山城

【文字／江明麗 攝影／王大偉】

「把各地蒐集來的農業廢棄物或日常生活廢棄紙料處理過後，放到調理機打成漿，中間大概要經過九道程序，才能做成一張手抄紙。」陳世翊用食物攪拌機製作紙漿，邊操作邊解釋得打上三次，每次十秒的步驟，盡量完整還原他教授的課程內容。因為這裡雖然是工作室，但裡頭的成品幾乎全部出清，原因在於湖籽目前以訂單為主，著重商品客製化，另外也開辦手抄紙課程，例如窗花杯墊、種子紙、網版印刷等體驗活動。

粗紙變身手抄紙以千變萬化書寫精彩

為何走上設計手抄紙的創業路？陳世翊回憶起自己參加苗栗縣政府舉辦的青年創業工作坊活動中，接觸到蠶絲、藤編與藺草編織等傳統技藝，其中手抄紙讓他印象最為深刻。「苗栗的粗紙產業在早年是很重要的經濟命脈，主要製作金銀紙，那時一斤粗紙能換一塊肉，一牛車粗紙可以買一棟房。」陳世翊表示，當年造紙用的素材是山上的桂竹，砍伐後放到水塘混拌石灰浸泡，得花上兩到三個月的時間。這麼棒的製作工藝及產業如今卻抵不過時代洪流逐漸式微，便興起復興苗栗手抄紙文化的念頭，找到了客家紙達人張秀雲老師，「老師以文史工作者的角度，保存、傳承及發揚客家粗紙文化， 但我想發展得更多元， 讓手抄紙可以有各種尺寸、功能，亦能千變萬化的應用。」

2017年陳世翊成立湖籽手作實驗室，用手抄紙製作過燈罩、量尺、杯墊、明信片、生日卡、創意金銀紙等多種文創商品， 甚至搭配嘉義阿里山小火車遊程，製作蒸汽火車頭前的編號牌。他的原材料靈感來自於日本豐田汽車的「零庫存」管理計畫，目的在於不要浪費資源，所以不論是金銀紙切邊的廢紙、果園裡茂谷柑的枝梗枯葉、辦公室的碎紙團、農田稻作收割後的稻草堆，甚至連二手紅包袋都能成為手抄紙的製作材料。

稻米與客家美食的綠色旅程

為了蒐集苗栗縣18個鄉鎮的農產廢料， 陳世翊開啟與農民之間的聯繫，串起他的客家文化旅行地圖，在幾個常合作的農場裡，他與頭份市上興里「河背庒農園」的園主劉芳明互動最為密切，不僅使用當地廢棄的無毒稻草，他也與農場配合，在頭份開辦稻穀教學課程，讓原本就以傳承客家農村文化為主的河背庒農園內容更加豐富。

劉芳明是苗栗早期返鄉青年的代表之一，他從小在稻田、菜園長大，對農事毫不陌生，插秧巡田、割稻、烘稻，都是兒時的快樂回憶，成長後出外於半導體產業就職，依舊難忘童年田間忙碌的時光，於是12年前選擇返鄉接手長輩的種稻事業，因為看到噴灑農藥對身體的戕害，體認到食安重要性的他，便轉採無農藥、施放有機肥的方式耕種。

為了推廣客家米食文化，劉芳明將農場轉型成休閒農園，還特地參加行政院農業委員會舉辦的漂鳥營，現在的河背庒農園是一處有著六分地稻田，四分地友善農園的綠色天地。種植了製作客家草仔粿的艾草、活動餐食裡會吃到的青嫩地瓜葉，而一旁的火龍果已結成綠果， 等待之後的採摘。菜園旁有幾棵茶樹，是劉芳明正在提煉茶樹精油的材料之一，後方的雞鴨籠是每日產蛋的大本營，還有鵝隻在水裡優游，身處其間，能享受滿滿的農家田園樂。另外在可容納百來人的教室裡，擺放著擁有百年歷史的阿嬤紅眠床、製作客家米食的粄模，處處散發歷史韻味。

「我是吃著紅粄、水粄、菜頭粿和年糕長大，這些技法慢慢消失在年輕族群的生活中，我希望來到農場裡的人能透過參與活動，讓客家米食文化傳承下去。」

來食茶 客庄茶的創意場域

陳世翊跟劉芳明走到一片倒塌的野薑花叢旁，兩人很自然地討論眼前素材，陳世翊拿起葉片，指著上面的紋路，解釋長纖維與短纖維的差異性，湖籽手作實驗室走進大自然，俯拾皆是教育素材。這樣的合作模式也同樣出現在「青創1號基地樂客茶館」中，這是臺灣青農品牌「 梁山水泊」在2022年9月進駐頭份市公所廳舍閒置空間的實體基地，執行長詹又穎暨推廣銅鑼鄉杭菊的各式產品後，也將注意力放到盛產黑豆的頭份市。

除了販售飲料、輕食，這裡也是文創商品的寄賣點。除此之外，茶館也以黑豆為主，研發黑豆咖啡、蟲草黑豆甚好茶等產品，其中黑豆咖啡獲得國際風味評鑑所頒發的風味絕佳獎二星獎章。詹又穎表示，頭份的黑豆產量占全臺三分之一且品質好，加上近幾年鼓勵農民耕種五穀雜糧，讓黑豆在市場上有一席之地，她自許為苗栗留鄉青年，本著推廣家鄉的心，研發各種產品，除了黑豆之外，其他苗栗特產如紅棗等，也能加工成咖啡或點心在茶館販售，「我們也在特定產品裡附贈一份湖籽手作的種子紙，讓購買者在品嘗茶飲的同時，也能感受綠苗在手抄紙發芽的樂趣。」希望以此為基地，讓大家有一個歇腳休息的空間，更認識苗栗特產的魅力。

水圳巡禮 發現水粄與城市臍帶連結

為了推廣手抄紙，陳世翊幾乎跑遍苗栗各地，因緣際會下認識了苗栗返鄉的青創種子隊員、懂栗嗨創辦人陳建成，「懂栗嗨是客語『很厲害』的諧音。」陳建成除了懂栗嗨之外，還經營2019年開設的「共發」（客語「講話」的諧音）生活共享空間，一樓販售特色文具與生活雜貨，二樓為展覽室，另外也打理「發粄」粉絲專頁，專門書寫客語原創短句與文字設計，偶爾還得回老家的十元商店打打工，身兼多職。

2023年是他回苗栗的第七年，他原本在臺北的媒體公關公司從事新聞工作，彼時經常反思，可以幫企業形塑品牌，為何不能幫家鄉苗栗以品牌形象經營，這處從小孕育他成長的土地有太多值得分享的美麗，於是他努力找尋隱藏在歷史脈絡下的回憶線頭，發現苗栗市的灌溉水圳乘載超過兩百多年的歲月，便以這條古早的溝渠為軸線，延伸出了街巷觀察、客語生活以及藝術創作等特色。

苗栗市的灌溉水圳歷史超過兩百年，這座土地公廟左右對聯上標示有船的字樣，揭櫫水圳環繞形成的地勢風貌。

懂栗嗨企劃的「隨伴過家聊」還獲得教育部青年發展署舉辦的「111年青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫」金獎，隨伴過家聊來自於客語「水粄串門子」諧音的發想，由客家水粄為引， 導入苗栗水圳的環境議題，相當發人深省。「我們想以飲食面向帶大家認識這條水圳曾發生過的風土人文，水粄用竹葉作盛器，配料也由傳統的韭菜豆干創新為花生小魚乾，或添加一些芝麻醬，以形帶義，為水圳的現狀發聲。」跟著陳建成漫步在清澈溪流周邊，聽他講述這條從1755年就存在的水道歷史。

大約兩小時的慢行，卻如同走過水道的百年風華，看著河道由清淺變深壑，陳建成道出了人與水越離越遠的軌跡，所以，他們的計畫以倒反時光的形態，帶領大家走入溝渠，感受緩流溪水、優游的魚群及漂浮的綠色水草。「溝渠中如果有豐富的水草、河蜆、小魚蝦，代表水域低汙染。我們在中下游區看到的水草就是苦草，是水圳最常見的水生植物。」陳建成指著陽光下泛著盈綠光芒的水草說。

懂栗嗨用低色調漁拓藝術，降低對於場域風貌的影響，導入苗栗水圳的環境議題。

有關水圳的客家回憶，陳建成信手拈來，他掰開美人蕉已經結實的蒴果，幾粒黑色珍珠般的豆子是他們小時候做沙包的原料，也是竹槍的子彈。再指著水澗橋邊、一株開著粉色小花的植物，他解釋這是客家人經常拿來入菜的土人參，又被稱作假人參，加蛋清炒或煮湯都很可口。經過楊屋伙房，一段染布經商致富的人文故事就這麼鋪陳開來。關於這條水圳的時光，日日重複敘述也很精彩。

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