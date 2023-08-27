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北漂馬祖 體驗偏遠的澳口生活

聯合新聞網／ 鄉間小路
西尾半島所在地為海上梟雄林義和的戰略要地，經過政府修繕，如今是兩層樓的閩東建築空間。
西尾半島所在地為海上梟雄林義和的戰略要地，經過政府修繕，如今是兩層樓的閩東建築空間。

【文字‧圖片提供／鍾京燁】

馬祖位於閩江口，主要島嶼共有五個，分別為北竿、南竿、東莒、西莒、東引，最大的兩座島南竿、北竿皆有機場，從臺北松山機場搭飛機需要一小時，若從基隆搭船則需要八小時，島際間主要靠船運送補給。

馬祖是個什麼樣的地方？

初到馬祖，任誰都會被山海相連、跌宕起伏的地勢給震懾。在臺灣，柏油路是常見的都市風景，但馬祖只有灰白色的水泥地，連結澳口與聚落，在山海間形成一條沒有盡頭的迴圈。堅硬耐壓的水泥路面，是戰爭留下的歷史印記，當時馬祖作為戰略前線，為防止砲彈襲擊會沿著路起火燃燒，而捨棄易燃的柏油，加上水泥屬於剛性鋪面，能承受大型戰車的重量，但堅硬耐壓的特性，也表示摔車跌倒的話，更容易造成骨折挫傷，所以在馬祖租車時，店家總會叮嚀要小心！

除了路面材質差異，馬祖的海和歌詞「每當夏天我要去海邊」的青春熱情相差甚遠。馬祖以高聳直立的花崗岩體構成，沿岸淺灘深澳、海灣遍布，就像蘇軾《念奴嬌‧ 赤壁懷古》所描述：「亂石穿空，驚濤拍岸，捲起千堆雪。」那般波瀾壯闊。尤其走在北竿螺蚌山狹窄的山稜小路上，左右兩側皆是萬劫不復的窮惡深海，彷彿來到武俠小說的世界之中。

馬祖，在我尚未登島之前，只是個課本上出現過的地名，但在短暫的打工換宿期間，我卻多次冒出「好想留下來」的念頭，開門就看見海、遺世而獨立的自在，讓人忍不住深陷其中。只是還不清楚所夢所求的大學畢業生，最後仍選擇最安全的世界，加入臺北的社會新鮮人隊伍中。直到兩年後離職，在求職網重新看見「馬祖」兩字，那銀閃閃的海浪，一股腦的湧入心中，「我要去馬祖當店長！」24歲的衝動，偏離了我原本想像中的北漂路徑。

自願「金馬獎」更北的北漂就在前頭

西尾半島物產店，是重新回到馬祖後的落腳處，它位處南竿最偏遠的澳口── 芙蓉澳，是養殖淡菜最大宗的海域，而附近最著名的地標是「藍眼淚生態館」。開店初期，老闆佩佩帶領我們兩三個女生在這裡整理、打掃，面對一群外地人，養殖大哥充滿困惑的問：「你們到底來這裡幹什麼？」畢竟在一個連島民都不會來的地方，開一間賣咖哩的店，到底要賣給誰呢？

在所有人不看好的狀態下，西尾半島在疫情悄悄來臨的2020年夏季開始營運。西尾沒有供應馬祖風味餐常見的紅糟炒飯、老酒麵線，只有一款咖哩，「馬祖人才不會天天吃紅糟呢！」老闆佩佩經常往返臺馬，頭幾天還能每一頓都吃觀光客餐，到後來只想吃些平凡的家常菜，於是咖哩就成為西尾的招牌餐點。

採買補給 走進在地生活圈

「開門七件事， 柴米油鹽醬醋茶。」每個星期一我們都會開車到南竿唯一市場——介壽獅子市場採買。因馬祖地形、土質關係，在地栽種的蔬果不多，大部分都仰賴臺灣進貨，物價反映成本，所以馬祖普遍餐點價格和臺北差不多，甚至比臺北還貴。

「要不要買小黃瓜！」還沒踏入市場，外邊的奶奶、阿姨們就會熱情推銷自己種的各式蔬果，時不時還會有人賣著討沰（thoˇ la，馬祖方言，退潮時去海邊撿拾螺貝類）回來的佛手、野生淡菜、苦螺。有次較早去市場遇到四維村的木嬌婆婆賣菜，她的先生劉治國老村長就坐在遠方陰影處等她，等到快9點，七老八十的劉老村長就會開車上貨，從最熱鬧的介壽村開回最寧靜的四維村，老派浪漫，無須多說。

而馬祖人的熱情與斜槓生活在市場處處可見，例如坐在一樓左側的大三元阿姨早上賣水果，晚上回到介壽巷口賣炸物；裡頭賣豬肉的豬小妹願意為了想吃豬血糕的我們，半夜到屠宰場接豬血來製作；還有市場外側的大通阿姨， 經常送自家的魚丸、魚麵、青菜給我們，而最酷的便是在二樓賣雞蛋的壽華哥，基本上攤位都沒人， 只有幾包雞蛋和付錢箱擺在桌上，「又來拿蛋啊！」隔壁賣漁產乾貨阿姨以蛋攤「隱藏老闆」的身分，協助來往島民找錢、拿貨。

賣蛋的壽華哥其實在隔壁的山隴（介壽舊名）開深夜食堂賣鐵板牛排、炸雞塊，提供軍人、酒店小姐們夜晚的飽足， 因為需要使用大量雞蛋，就順道在市場加減賣，如果早上有醒來，就會準備私房早餐招待我們和阿姨。大哥做的炒飯、月亮蝦餅、牛肉麵、粉蒸排骨、蔬食麵線、炸春捲，好吃得驚為天人，我們敲碗要多加幾樣功夫菜，大哥直說：「這些用料太實在，賺不到錢啦！」

西尾咖哩使用大量香料製成，點綴的老酒溏心蛋充滿島嶼氣息。
西尾咖哩使用大量香料製成，點綴的老酒溏心蛋充滿島嶼氣息。

潤飯（nǒung muong nì，馬祖方言）是馬祖傳統小點心，因外層蘸糯米而得名。
潤飯（nǒung muong nì，馬祖方言）是馬祖傳統小點心，因外層蘸糯米而得名。

觀光客在市場尋覓在地早點，島民在市場購買民生所需、閒話家常，兩種身分因時間積累的深淺而感受到不同的島嶼切面，之前有旅客回應：「南竿好無聊，那些景點一下就看完了。」若是以踩點式路徑，走訪八八坑道、大漢據點、北海坑道，的確只需一天足矣，但馬祖特別之處需要慢下來才能感受得到。

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北漂馬祖 體驗偏遠的澳口生活

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