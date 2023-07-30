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炎夏那碗涼冰 是最素樸的心意

聯合新聞網／ 鄉間小路
建成冰菓室的剉冰與現打果汁，陪伴頭份人走過近半世紀歲月。
建成冰菓室的剉冰與現打果汁，陪伴頭份人走過近半世紀歲月。

【文字／廖貽柔　攝影／何忠誠】

已佇立頭份街角46年之久的建成冰菓室，是附近街坊鄰里最熟悉的一道風景。老闆娘呂錦珠憶起當年，原本和老闆張慶煌一同在臺北上班，但他放不下日漸年邁的父母、想歸鄉照顧家人，於是兩人便收拾行囊，回頭份繼續打拚。

回鄉後該做些什麼呢？「老闆喜歡冰品啊，做起來乾淨又衛生。」開冰菓室的理由竟意外單純。憑著這份最質樸的心意，夫婦倆承接了老家的店面，打造為下一階段的落腳處，後來也成了所有頭份人的歇腳處。

想起開店的第一天，呂錦珠嘴角漾起少女般的微笑：「生意很好喔！把店裡擠得水洩不通。」

細節定勝負 冰也得處處考究

於是從那一天起，屬於他們的冰菓室人生開始了。

在眾多冰品之中，兩人選擇專心賣剉冰，「從冰塊到配料樣樣都能由我們掌控，自己安心、也讓客人安心。」這是他們數十年來唯一持守的原則。說來簡單做來難，紅豆一定要用萬丹紅豆；月見冰堅持選用土雞蛋；煉乳必須是烏鶖牌，因為是夫妻倆從小吃到大的味道，「單吃或許吃不出來，但濃厚乳香搭配剉冰最對味。」即使煉乳不見得是一碗冰的焦點所在，跟其他品牌比起來烏鶖牌成本更是貴上不少，但這是張慶煌與呂錦珠細微卻重要的堅持。

月見冰上打一顆雞蛋、再澆一圈煉乳，便是簡單樸素的美好滋味
月見冰上打一顆雞蛋、再澆一圈煉乳，便是簡單樸素的美好滋味

店內最受歡迎的前三名品項，分別是自創的「雜冰」、紅豆花生牛奶冰跟芒果牛奶冰。雜冰的誕生源於張慶煌深諳客人「每種料都想來一點」的心理，加了鳳梨、麥角、涼圓、花生、芋頭、紅豆、綠豆、花豆等八種配料，最後澆上煉乳和糖水，創造出極致豐富的滋味。呂錦珠每天都要來上一碗，嘗過所有配料，幫客人把關品質外，也吃出感情來。

除了冰之外，建成的現打果汁也是一絕。不加水也不加奶，頂多添一點蔗糖，百分之百飲盡臺灣水果的原汁原味，一杯就能趕跑夏日暑氣。

陪客人一起長大 一起變老

冰的美味吸引川流不息的人潮，冰菓室儼然成為頭份人的資訊交流所和充電站，一大早就有熟客上門，操著一口流利的客語和張慶煌閒話家常，點一杯西瓜汁放在面前不時啜飲。「姐姐──」戴著眼鏡的年輕小姐親切地喚呂錦珠，她則回以笑容：「一樣胡蘿蔔汁嗎？」原來這位小姐每天早上都要喝杯胡蘿蔔汁補充一日元氣。冰菓室經營得像台式早餐店，只消看你一眼，就知道要點什麼了，「熟客想換口味得趕快跟我說，要不然還來不及開口就直接做了。」曾有位客人還在抬頭看價目表，「綠豆花生牛奶冰對不對？」「您怎麼知道？」「都來第三次了，我怎麼會不知道！」客人驚疑的表情與呂錦珠優雅笑答形成強烈對比。

在地冰店如同好客的鄰居般親切，全頭份無人不識，「客人是從小吃到大，我是年輕賣到老。還有一些人，是陪我一起老。」

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