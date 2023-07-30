跟著榕果小蜂走 發現藤蔓上的野生陽光

【文字／賴郁薇 攝影／邱家驊】

在滿州老佛山一望無際的翠綠山腳下，有戶平房門口種了大果藤榕，藤蔓爬上好高的大樹，榕果被盛夏南風催熟，老屋主順手摘採幾粒，執意送給旅居南國的漂泊青年。

「你看，老屋主多疼愛你！」不必多說，同村庄的街坊鄰居都懂，這是滿州長輩不可言喻的疼愛，尤其在沒有柑仔店、沒有冰菓室的滿州，大果藤榕的果子可以洗成冰涼的野生榕果凍，用粗獷的清香野味抹去燥熱。

「較早（khah-tsá）囡仔嘛，有得食（tsia̍h）就足歡喜囉！」在村裡從一個毛頭囡仔到現在成為當地耆老的金鳳伯說，在他記憶裡，野生的大果藤榕在老佛山上滿山遍野，村裡總會有親戚鄰居上山採果後洗出這一大碗摻和黑糖水的涼凍。

半透明水潤的大果藤榕果凍，是滿州最在地的夏日清涼感。

一旁熱心的村民貴香嬤也點頭附和：「以前窮啊，就用大臉盆裝大果藤榕果實，直接拿男孩子穿的吊仔（tiàu-kah-á）包住榕果，使勁擠、搓、揉、洗……」在童年的記憶裡，大人會把摘採回來的野果變成清甜的享受。

出發！去很遠的山上尋找大果藤榕

大果藤榕是愛玉、薜荔的遠房表親，同樣都是榕屬，卻散發截然不同的清香氣息。現在的孩子幾乎沒看過野生的大果藤榕，只知道在很遠、很遠的山上，聽說它是一種藤類，會順著樹往上爬，山上的樹越高，大果藤榕就爬越高。至於野生大果藤榕藏在哪片樹林裡？大概只有村裡的長輩們才知道。

滿州響林村的壯丁話說當年「早出晚歸」，自告奮勇騎摩托車顛簸爬上很遠、很遠的山，直到摩托車再也無法前進的小徑岔路，再改以徒步繼續前行，就為了尋覓這野味。

在地達人邱昌興引路上山採果，憑印象認路，終於找到大果藤榕的蹤跡，葉片渾圓肥厚、果實金黃飽滿，「沒錯，就是它！」野外沒有梯子繩索輔助，他徒手爬上三層樓高的大樹，在茂密的樹冠叢裡翻找熟透、深紫色的榕果；每年7、8月的盛夏，當大果藤榕果實褪去橙黃的耀眼光澤，披上深沉暗紫色外衣時，就如同昭告野味獵人果子已成熟。邱昌興一次可以揹快40斤的大果藤榕果實，然後又是三個鐘頭起跳的回家路。

當認得那條路的耆老漸漸老去，老得沒辦法再上山，滿州人集體記憶中的大果藤榕只會越來越遙遠，以後的人就算順著藤蔓走，也可能再也找不到大果藤榕，最後這野味只能靜靜地被遺忘。

跟著小蜂一起 習慣山下的日子

邱昌興捨不得，於是想將滿州原生種大果藤榕帶下山種植，得到響林村長的支持。然而，大果藤榕生長地緣狹小侷限，只在恆春半島東南側和蘭嶼、臺東曾窺見過它的蹤跡，習慣山上劇烈溫差變化的它也不見得能適應平地炎熱高溫。邱昌興放棄阡插，直接將大果藤榕種在土裡，在矮木樁上搭起網架，讓大果藤榕爬上矮木頂點後，繼續依附網架攀爬。

大果藤榕的確花了幾年時間適應平地生活，邱昌興這才恍然大悟，一定是「榕果小蜂」的緣故。他摘下一顆大果藤榕雄果，掰開硬心果實，只見密密麻麻的榕果小蜂剛孵化，置身這小世界裡蠢蠢竄動，淡定等待出洞的那一日。

※更多精彩內容請詳見《鄉間小路雜誌》。

※瞭解更多，歡迎前往《鄉間小路粉專》。

※本文由鄉間小路雜誌授權刊載，未經同意禁止轉載。