一場香甜的芒果馬拉松 在南化起跑

【文字／周季嬋 攝影／林韋言】

芒果，對張玥騰來說很熟悉，從小看阿公和爸爸在外面吃到好吃或沒看過的品種，他們會忍不住買苗、剪一段枝條回來種種看。常見的愛文、金煌不必說，還有凱特、玉文、金興、黑香、海頓、西施、七月香、變種土芒果和台農一號，加上一些不知名的，目前張玥騰家就有多達12種芒果。張家原本主力經營從種甘蔗到煮糖、銷售的黑糖品牌「黑糖農莊」，並已小有規模，但是種甘蔗畢竟也要看天吃飯，為了分散風險，就以家裡原有的芒果園再出發，形成冬天製糖、夏天採果的農業節奏。

種芒果 忙整年

張家的芒果園位在南化區，土質以白堊土為主，有機質表土雖薄，卻含有豐富礦物，正好適合芒果喜貧脊土壤的特性。張玥騰的芒果園約八年前開始草生栽培，建立穩定草相、不使用除草劑，一年大約割四次草，不必進果園的時期，就讓草自由生長。「不知道是不是真的草生栽培比較好，但就是不想看到草站著枯死。」

愛文和金煌的採收期大約從6月中開始持續一個半月，採收期之外，一整年都有不同的工作要做。採收結束需馬上修剪枝條，接著施肥讓葉子順利成長，大約10月使用植物生長調節劑巴克素抑制新葉冒出，集中養分在已長出的葉片，植株才會準備開花。隔年1月施磷肥催花，開花後噴藥殺菌除蟲確保順利結果，這時候是決定芒果收成的關鍵，沒顧好可能就沒芒果可採收。到了果實持續長大的中果期就要開始疏果，去掉壞果的同時也要取捨留果數量，如果貪心留太多果，隨著芒果成熟變重、壓斷枝條，反而會造成損失。疏果後套袋，用竹竿支撐負擔比較重的枝條，或注意植株是否太乾需要澆灌，接下來就可以等待收成。

張玥騰解釋：「種芒果是一種高自律產業，相當重視管理時機。」每個工序都要按部就班，才能收成甜美的果實。

品種不同 各有各的風采

芒果園裡的套袋分成兩種：白色套袋透光，可以看到愛文透出來的紅有幾分；金煌則用不透光的袋子，採收靠手感。因為金煌即使成熟果皮也是綠的，不會自己轉黃，需隔絕陽光催熟後才會轉為「金黃」，如果直接照到陽光，表皮即使催熟都還是偏綠，會無法成為市場上偏好的「金黃色的金煌芒果」。

金煌芒果必須套上不透光的袋子，催熟後才有金黃色澤。

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