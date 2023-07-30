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與寒冷共存 製冰人的凝冰人生

聯合新聞網／ 鄉間小路
即便是在冷凍庫中進行切割作業還是得分秒必爭，保持冰塊的完整性。
即便是在冷凍庫中進行切割作業還是得分秒必爭，保持冰塊的完整性。

【文字／江懿文　攝影／王大偉】

「我們這邊的角色像是冰塊的中繼站，大冰塊被送來這裡之後，會先放在冷凍庫進行再乾燥及分切作業，切好、包裝好之後，再送到客戶那邊。」林洲旭穿著厚重保暖的外套，一邊分切冰塊一邊與我們解釋。

林洲旭與冰的緣分可以回推到童年時期，父母是冰塊中盤商，批發各式冰塊成品給客人，不過長大後的林洲旭並沒有馬上投入製冰產業，而是先到美容美甲業闖盪，在十多年前才決定重返製冰市場。

「會做生產也是因為客戶需求啦！」林洲旭打趣的說自己一開始沒有想走生產端，只是因為當中盤商時發現客戶需求時常未能得到改善，例如剉冰店首重安全、衛生，在運送冰塊的過程中也希望能夠保持冰塊完整性等要求，因此決定自己蓋工廠，生產符合客戶需求的冰塊。

層層關卡才能成就透亮冰磚

製作冰塊這件事乍聽之下簡單，一般人在家只要拿個容器、裝滿水、放進冷凍庫，不消一下午，一盒冰塊就完成了。但大型製冰廠的製冰作業可沒有那麼容易，得從原料的源頭開始把關，林洲旭提到目前稍微有點規模的製冰廠大多採用RO逆滲透淨水法來過濾水，有些工廠還會使用紅外線或紫外線消毒殺菌，製冰法也可大致區分為阿摩尼亞製冰法及冷媒製冰法兩種。

與家用自製冰塊不同，製冰廠製作衛生冰塊時，機器內部會將鐵製的模具直立擺放，開始注水後讓水流不斷順著模具流動。因為鐵板溫度很低，所以流動的水會漸漸形成冰塊，等到冰塊凝結成需要的尺寸後，再將模具上的冰塊脫去，整個過程約需一到兩天，林洲旭繼續解釋：「當你拿一個杯子加了八分滿的水直接放在家裡的冷凍庫，結冰後冰塊會是凸的，因為急速冷凍會使得水裡的空氣跟著膨脹、結凍，但專業製冰的話是走慢速低溫路線，八分滿的水就會做出八分滿的冰塊，而且透明乾淨、融化速度較慢。」

帶有黑糖香氣和風味的黑糖冰磚，是林洲旭的得意之作。
帶有黑糖香氣和風味的黑糖冰磚，是林洲旭的得意之作。

而角冰則是將過濾好的水注入上寬下窄的大桶中，桶內會放入一根風管打入空氣，讓水保持流動，水就會從外到內開始結冰；廠內使用阿摩尼亞製冰法，將溫度控制在負10至負15％，一塊110公分高及55公分寬的大型冰塊，重量可達150公斤左右，需花上至少48小時慢速冷凍結冰，「製冰不是像一般人想像中的溫度越低越好，如果低於負15°C的話，冰塊反而容易裂開。」

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