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初心者照過來！健身飲食大哉問

聯合新聞網／ 鄉間小路

【文字／李怡欣　攝影／王大偉】

Q1碳循環飲食、間歇性斷食、生酮飲食是什麼？適合哪些人執行？

碳循環飲食簡而言之，是依每日運動強度調整碳水化合物攝取量的飲食方式，分成做重訓等高強度運動的高碳日、低強度有氧運動的低碳日、沒有運動的休息日，適合有運動習慣的人。

間歇性斷食的原理是壓縮每日進食時間，剩餘時間則透過斷食耗盡體內養分、降低胰島素濃度，讓身體燃燒脂肪作為能量來源，作息規律的人會比較適合。

生酮飲食則是透過高油低碳水飲食，讓身體模擬飢餓模式來燃燒脂肪產生能量。雖然減重速度快，但過程中沒有力氣去運動，容易出現疲倦、長痘痘，甚至掉髮等狀況。除非有正確完整的營養學知識，否則不建議輕易嘗試。

Q2想瘦就要零碳水化合物配無調味水煮餐？

許多人視碳水化合物（又稱醣類）為減脂剋星，事實上大腦、神經系統及紅血球細胞都需要葡萄糖作為能量來源，戒醣不僅影響生理功能，甚至有酮酸中毒的風險，情緒也會不穩定。建議成人每天最少要攝取50克碳水化合物，大約等於一碗七分滿的飯、三片吐司，或是三個拳頭大的水果。

無調味水煮餐容易吃膩，且身體需要適量的油脂，否則無法吸收脂溶性維生素。可以選擇堅果來攝取健康的不飽和脂肪酸，若想來點小確幸，則可烘烤或氣炸肉類與蔬菜，搭配生菜沙拉拌芥末籽醬、和風、油醋、優格等清爽的醬料。

Q3乳清蛋白能取代正餐嗎？

市售的乳清蛋白多會附上湯匙，一匙份量約30至40克，內含25到35克蛋白質，等同吃進四到五顆雞蛋，適合在運動後攝取，也可以讓胃口不好的老人補充營養。雖然乳清蛋白的蛋白質含量高，但沒有維生素跟礦物質，碳水化合物含量也很低，無法完全取代正餐喔！

跟著營養健身教練動次動

【模特兒／小蝶　場地協力／肌轉Fitness Studio】

躺著就能做

把握睡前30分鐘做橋式和死蟲式這兩個和緩的運動，不僅訓練核心肌力，也能助你一夜好眠。以下運動不適合在太軟的床上，可在家中地板鋪瑜伽墊施作。

每組動作15下，組間休息1分鐘，3~5組一輪動作。

橋式

1.平躺後雙腳屈膝、腳掌踩地，雙腳打開與骨盆同寬，雙手手掌朝下平放在身體兩側，腰部貼緊瑜伽墊。

2.雙腳踩地，利用臀部的力量抬高臀部，讓膝蓋、髖關節和肩膀呈傾斜的一直線。

3.停留三到五個呼吸，放下休息五秒鐘。

久坐一族動起來

容易駝背圓肩的學生或上班族們，快試試以下簡單的運動校正姿勢，緩解不適。皆可搭配彈力帶增加阻力，強化效果。

每組動作20下，組間休息1分鐘，3~5組一輪動作。

徒手單槓

1.背部靠牆，雙手向上伸直，肩膀放鬆。

2.想像在拉單槓，雙手由上往下拉到肘關節彎曲90度的位置，背肌用力夾緊。

可麗餅

雙手平舉平行地面至肩膀高度，左右手平行向外伸展到身體兩側，模仿做可麗餅的動作，伸展時要有背肌夾緊之感，且注意不要不小心聳肩。

※更多精彩內容請詳見《鄉間小路雜誌》。

※瞭解更多，歡迎前往《鄉間小路粉專》。

※本文由鄉間小路雜誌授權刊載，未經同意禁止轉載。

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