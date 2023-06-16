增肌減脂好朋友 吃不膩的百變雞胸肉

【文字／王叡婷 攝影／王大偉】

康福先生由Victor（郭冠群）、KH（郭旭）、James三個大男生共同創業，從學生時期就是好友的他們，秉持「More than Tasty」的品牌宗旨，在嚴格把關營養、熱量比例的前提下，研發出多款即拆可食、簡易料理的好滋味，從肉品主食到甜點、貝果，甚至宵夜時段適合吃的產品都一手包辦。

跌跌撞撞的創業之路

打造品牌並非一帆風順，聊起創業期間的甘苦談，三人話匣子大開，說笑打鬧，你一言我一語，「科技業上班族很無趣，基本上可以算出三年，甚至十年後大略的生活樣貌。」Victor是十足的理工男，他不願人生如此無趣，便想著兼職創業，恰巧James的妻子（當時的女朋友）家裡賣牛肉，認識不少食品廠商，就這樣開始了生鮮冷凍食材批發事業，從親朋好友及公司團購出發。James笑著說：「當時誰都沒想過這是我們未來的事業，所以一個人只拿出五千塊資金。」當時三人沒有租工作室，自家空間能用則用，冷凍櫃陸續購入占據KH家，「但是當貨量越來越多，就改放到我家，為了省搬運費，我們還推著裝滿商品的冷凍庫橫跨整條忠孝東路，輪子都磨壞了。」Victor好氣又好笑的說。

邊上班邊忙批發的他們漸漸意識到，光靠轉賣沒有附加價值的生鮮商品，利潤實在不高，加上網路直播興起，無法拚量的情況下，將喪失競爭力，「我們開始思考，什麼食品即使貴一點，消費者也願意買單？答案是：健康、方便。」三人效法國外餐廳使用舒肥方式烹調肉品，上網看影片學習，尋找適合的耐熱容器、自組層架讓每塊雞胸肉不重疊，使熱度均勻恆溫、調味要好吃又健康……「每次在Victor家一弄就好幾個小時，一次出爐約十幾片，大家開始試吃，到後來真的味蕾麻痺。」三人分工協力，最後終於推出理想中的舒肥雞胸肉即食包。

舒肥雞胸肉香拌油蔥口味（中），選用彰化小農契做的粉蔥，搭配橄欖油及薑泥，調配出蔥香濃郁，卻輕盈溫和的風味。

考驗才開始 堅守初心不放棄

當三人以為一切都步上軌道後，狀況卻一一浮現。「當時我做了香檸西西里口味，香料隨興撒完全沒秤重，沒想到大家試吃後驚為天人，辦公室同事直接團購一百包，我慌了，因為做不出一模一樣的味道。」KH苦笑著說，後來測試包含製作，拖了三個多禮拜才交貨，也因為這次經驗，讓他們了解無論多細微的調整都要詳細記錄。「我們從大學時期就開始健身，也注重飲食，知道吃得健康是一場馬拉松，必須要讓大家吃不膩，不然水煮餐最方便啊！但就索然無味。」正因為三人設身處地為消費者著想，康福先生推出青醬、川椒、BBQ、果香辣味等各式風味，滿足不同客群喜好。「遠山玫瑰鹽雖然調味簡單，只有玫瑰鹽與橄欖油，卻是很大的挑戰，因為消費者會直接品嘗到雞肉原味，若味道不滿意，客人不會再給第二次機會。」Victor直言，雞本身的飼養環境與飼料，都會影響肉的風味，而舒肥時間、溫度也須嚴格掌控。

「即使每天換不同口味，但眼裡看見的就是一片片雞胸肉，難免會想：難道健身餐只能這麼無聊？」他們不甘於滿足現狀，企圖讓熱愛健身的人也能享受美味且多元的餐飲。秉持「More than Tasty」原則，研發包入雞胸肉與蔬菜的水餃，不但能同時攝取蛋白質及纖維質，熱量與脂肪比起一般豬肉餡更是少了一半，「雞胸肉優點就是低油脂，但同時也是缺點，因為滑潤度不夠，就會顯得口感較差。」為了解決乾柴問題，他們在內餡中拌入雞骨高湯，一口咬下還會爆汁，搭配黃、橘、綠、紅等多種粉嫩色系的天然蔬果彩色餃皮，在社群媒體及相機先食的年代，更引發討論熱潮，「完全看不出來是健身餐！」、「原來低卡低脂不是都無色無味。」、「沒有健身也會想吃。」，得到諸多好評。彩蔬水餃也因應客人喜好，推出多種口味，蘋果與水梨的自然甜味搭配微辣泡菜廣受青睞，低脂且富含蛋白質的蝦水餃則是健身人士的最愛，「印象最深刻的是咖哩水餃，我們跑了好多地方買香料自己調配，還偷偷用Victor媽媽的咖啡磨豆機研磨荳蔻。」James進一步指出，約有10％的客群對飲食控管更嚴格，希望能有碳水更低的產品，因此他們選用非基改黃豆千張取代水餃皮，大幅度降低碳水，「千張餃算是客人敲碗而生的。」蒸煮口感軟滑、氣炸顯酥脆，味覺更豐富。

健身餐也能吃貝果、冰淇淋？

甜點、麵包通常是減脂健身人的拒絕往來戶，因製作原料含有大量奶油、精製糖等食材，但康福先生的品牌宗旨是要讓健身飲食多樣化，因此也推出減糖、低鹽、少油的貝果，「除了熱銷的莓果可可、香濃起司口味，低碳豌豆蛋白貝果是我們將營養素發揮到極致的自信品項。」KH解釋，麵團中加入豌豆蛋白，相較原味貝果降低約20％的熱量及碳水，滿足口腹之慾也不用擔心超標。可研發時麵粉的筋性問題卻讓他們吃足苦頭，因為減少麵粉後，麵團不容易成型，「反覆測試到食品廠商生氣不願意接單，跑好幾家才克服難關，無法符合要求的產品我們也會捐給弱勢團體，避免浪費。」

他們知道許多執行飲食控制或想增肌減脂的人，也想放鬆慰勞自己，但又怕高糖、高脂肪的甜點會對身體造成負擔。因此以天然赤藻糖醇取代砂糖，歷時一年多研發低卡高蛋白冰淇淋，比起一般市面上的冰淇淋，減脂減糖大約60至70％，直接享用或加入espresso就是經典的義式甜點阿法奇朵，在補碳日配鬆餅一起吃，讓繁忙的生活多了小確幸，「曾有客人說，從沒想過健身飲食也能吃得這麼幸福。看到這樣的回饋，再多的辛苦都值得了。」

耗時一年多研發的低卡高蛋白冰淇淋，是想吃甜食又擔心高脂肪、高糖對身體造成負擔，或影響飲食控制者的一大福音。

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