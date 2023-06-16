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絢爛花椰菜 是人生的美麗冒險

聯合新聞網／ 鄉間小路

【文字／廖貽柔　圖片提供／蔥滿理想農場】

近年來，隨著健身飲食當道，低卡高纖的花椰菜成為許多健身者便當盒中的理想配菜，而紫色、黃色等彩色花椰菜的營養價值又比一般常見的白花椰菜和綠青花菜更豐碩。不過，彩色花椰菜種植不易，可說是花椰菜界的大魔王，願意挑戰的農人不多；以種植青蔥為本業的林東海夫婦，為什麼會踏上彩色花椰菜的升級打怪之路呢？

林東海與羅玉惠的本業其實是蔥農，在他們身後是滿開的青蔥花海。 （攝影／吳尚鴻）
林東海與羅玉惠的本業其實是蔥農，在他們身後是滿開的青蔥花海。 （攝影／吳尚鴻）

「可能因為我是個比較跳tone的人吧。」林大哥笑著說。

廚師變農夫　人生急轉彎

與其說種彩色花椰菜是件跳tone的事，不如說林大哥與羅姐的人生路就是不斷的「跳痛」──痛苦與挑戰接連浮現，但他們把每次危機都視為一場冒險，而且總想找到新奇、不循常規的方式跳過去。

林大哥年輕時是個廚師，二十多歲就當上西餐廳老闆、擁有自己的事業。看似人生早早攀上高峰，卻沒料到一轉眼就面臨下坡路，1999年，921大地震重創全臺，也震碎了林大哥的頭家夢。地震發生後供電不足，餐廳無法正常營運，景氣又一落千丈，陷入惡性循環；咬牙苦撐了三年，林大哥把所有積蓄都賠光，甚至背上債務，最終還是只能無奈吹熄燈號。

餐廳雖然收了，但林大哥吃飯的功夫可沒落下。他重操舊業當回廚師，而羅姐則在服飾店工作，生活依舊持續運轉。但他們總感覺有哪裡不對勁，「如果兩夫妻繼續這樣上班，這輩子就像繳房貸一樣一直在還債，覺得……人生應該不是只有這個樣子吧。」

不甘一生當個平淡上班族的林大哥，某日靈光一閃：宜蘭三星老家還留有一塊田地，不如回鄉打拚看看？就這樣，夫婦倆的人生忽然拐了個大彎，開啟務農副本，而這一試，就是另一個20年。

陰錯陽差　踏上彩色花椰菜之旅

剛進入務農新手村時，三星地區農會正好在推廣三星蔥，林大哥與羅姐便順利成章地種起青蔥；至於彩色花椰菜，則起於一次無心插柳卻充滿勇氣的嘗試。

某一年颱風連續造訪臺灣，短短三週就來了三次。第一次不算太慘；第二次尚存一絲生機；但到了第三次，青蔥真的撐不下去了。他們只得另闢蹊徑，跑到南部的種苗場尋找靈感，多試種其他作物。當時恰逢行政院農業委員會農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所培育出適合在臺灣栽培的紫花椰菜「台農1號」，夫婦倆大腿一拍：有趣，就是它了！

台農1號紫色花椰菜，成熟後花球飽滿，一顆顆立於田中宛如婚禮捧花般繽紛可愛。
台農1號紫色花椰菜，成熟後花球飽滿，一顆顆立於田中宛如婚禮捧花般繽紛可愛。

不只紫色，當然也有種基本款的白色和綠色，後來還多了金黃色、橘色，五顏六色的花椰菜紛紛進駐，將田地妝點得絢麗無比。但美麗是有代價的，種植花椰菜殊為不易，彩色花椰菜更是特別嬌貴，他們一路上走得很是艱辛。

相較於沉穩深紫色的台農1號，進口的紫色花椰菜顏色更加鮮豔桃紅。
相較於沉穩深紫色的台農1號，進口的紫色花椰菜顏色更加鮮豔桃紅。

寶塔花菜又稱羅馬花椰菜，原產於地中海地區，在臺灣較為少見。
寶塔花菜又稱羅馬花椰菜，原產於地中海地區，在臺灣較為少見。

花椰菜是冬季作物，宜蘭的白花椰菜、青花菜生長期是90天左右，而彩色花椰菜需要多種一個月，大約120天。農作物在田裡待的時間越長，風險就越高。一般吃花椰菜是吃花球的部位，但開花期的花椰菜很怕雨水，雨量一多就容易腐爛，收成不易；紫色花椰菜對氣候變化更是敏感，其鮮豔的色彩來自水溶性的花青素，如果遇到大量雨水沖刷，顏色飽和度會大幅下降。此外，冬季雖較無蟲害，但濕度高的環境使得真菌或細菌類的病害猖獗。它們會侵蝕花椰菜的生命，尤其抵抗力較弱的彩色花椰菜更易遭殃，葉子時常因病害而染上一片片黑色斑點。

花椰菜是如此畏懼雨水與潮濕，偏偏農場就位在多雨的宜蘭。

花椰菜食用指南

Q：花椰菜怎麼挑，買回家後該如何處理？

A：選購時可以注意花球表面是否完整無缺損，回家後若沒有要立即烹調，建議先不要水洗，以廚房紙巾將花椰菜濕的部分擦乾，再用保鮮膜仔細包裹，或裝進保鮮袋中冷藏，可保存一週以上。

值得注意的是，青花菜的花蕾一株株較鬆散，菜蟲容易躲在裡頭。不過有蟲代表農民沒噴灑太多農藥，仔細清洗即可。

清洗花椰菜有撇步！先將花椰菜切成適口大小，放入裝滿冷水的容器中浸泡15至20分鐘，再搖晃容器約30秒至1分鐘，可有效讓菜蟲跑出來。

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