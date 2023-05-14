文字／王叡婷 攝影／王大村

廚齡超過30年的蘇祐荃，國中二年級便跟著總舖師父親學料理、辦流水席，「雖然烹調方式跟飲食習慣變化很大，但身為料理人要不斷精進。」蘇祐荃坦言，許多經典辦桌大菜與重工的手路菜，在如今快節奏的消費模式下，幾乎快要失傳，必須在延續傳統與研發創新之間取得平衡。

十八般武藝的全蝦料理

「臺灣人愛吃蝦，以前酒家菜或辦桌宴客時常將蝦子入菜，例如生菜蝦鬆、蛋黃大蝦、蒜蓉蝦，還有大人小孩都愛吃的鮮蝦粉絲煲。」講起蝦料理，蘇祐荃話匣子大開，光是念出菜名就已經讓人口水直流。但並非人人都是大廚，如何在家也能端出好吃的蝦料理？蘇祐荃表示，簡單的煎蝦可以藉由調味，呈現多元風味，常見的有蒜味蝦、糖醋蝦、麻辣蝦，醃漬更是提升風味的祕訣。以米酒、醬油、糖醃漬30分鐘，入鍋香煎更富層次。「我自己很愛做一道老台菜──糖薑蒜大蝦，先用糖、薑、蒜、五香粉與檸檬汁醃漬草蝦，再裹粉炸到酥脆，滋味酸辣甜忍不住一口接一口，非常紲喙（suà-tshuì）。」

至於不擅長料理或是沒有瓦斯爐的租屋族，可以善加運用烤箱及電鍋。將鹽與孜然粉混合，均勻抹在蝦殼上，預熱烤箱以180°C烤至全熟（約三至五分鐘），「選擇體型大一點的蝦，且蝦殼不要剝掉，是防止過熟乾扁的好方法。」電鍋則可以做出居家版的鮮蝦煲，依口味喜好調和醬油膏、蒜末、香油、糖及魚露，即為蒜蓉醬，將蝦子置於粉絲或粄條上，淋入蒜蓉醬汁後放入電鍋，「外鍋一杯水，底下的粄條剛好吸飽蝦子的鮮美湯汁。」

吮指美味不「蝦」忙

食材新鮮是最不可忽略的要素，從買蝦、保鮮到烹調的前置處理，環環相扣。「千萬不要洗過再冰，也不能反覆退冰冷凍。」蘇祐荃強調，在臺灣購買蝦子的管道多元，無論是冷凍蝦或到市場、漁港選購鮮蝦，都有不錯的品質，卻容易因保存不當而變質。廣受大眾喜愛的乾燥櫻花蝦，蘇祐荃也有獨家保鮮小撇步。

吸吮蝦頭前，蘇祐荃建議取出胃曩。

烹煮前先開背處理，上桌後就能輕鬆大啖肥美蝦滋味。

※更多精彩內容請詳見《鄉間小路雜誌》。

※瞭解更多，歡迎前往《鄉間小路粉專》。

※本文由鄉間小路雜誌授權刊載，未經同意禁止轉載。