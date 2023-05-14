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現流仔上鮮 大溪漁港滿蝦而歸

聯合新聞網／ 鄉間小路
剛捕撈回港的櫻花蝦在豔陽下嫣紅發亮、新鮮剔透，準備分裝送到加工廠。
剛捕撈回港的櫻花蝦在豔陽下嫣紅發亮、新鮮剔透，準備分裝送到加工廠。

文字／江明麗　攝影／吳尚鴻

清明連假已過，但大溪漁港的下午依舊熱鬧非凡，一艘艘掛有龜山島拱蘭宮旗幟的船隻陸續進港，岸上的工作人員各個手速飛快，趕著要在傍晚前整理完貨箱，「每年的2、3月到9月，大溪漁港的主要漁獲是櫻花蝦，大家會分工挑蝦，把一些連帶撈起的白蝦或小魚挑出，才能出貨給廠商。」海波浪文創的負責人黃建圖站在大溪漁港制高點處，解釋著漁港周邊生態與遠方龜山島海域的關聯。

大溪漁港與龜山島的臍帶關係

黃建圖（右）、黃士洋（左）兩兄弟，對於家鄉龜山島海域及大溪漁港的海洋資源永續非常注重。
黃建圖（右）、黃士洋（左）兩兄弟，對於家鄉龜山島海域及大溪漁港的海洋資源永續非常注重。

1977年龜山島住民全部遷村移居本島，黃建圖與弟弟黃士洋是在本島出生的第一代，父親那一輩的人都曾經在龜山島居住，也依賴著附近的海域生活。駕船出海捕撈漁獲是祖先的日常，黃建圖遙指遠方屹立在蔚藍海洋中的綠色島嶼，「早期龜山島的人捕魚後會到大溪漁港販售，那時都是直接批賣。」大溪漁港在1934年興建，先有舊港，後來腹地過小才增建新港，「目前看到的大溪漁港觀光直銷賣場是2018年啟用的新建築，加入零售採買與現場海味料理。」

時光遞嬗，但在黃建圖眼裡，龜山島人的那一份凝聚力依然緊密，這可以展現在很多細節上：例如船隻懸掛的拱蘭宮廟旗，在汪洋海域中是一種另類的品牌識別；又如漁船們規範櫻花蝦季的捕撈限制，何時出海、休息，均有共識。還有當初遷村到大溪的根據地暫名仁澤新村，也應村民要求改回龜山島社區，保留了這份原祖地的記憶。這都是向心力的展現，剪不斷的臍帶關係。

推廣海洋教育　從「蝦」逛大溪漁港開始

「如果覺得海洋距離人們遠，那就把海洋帶過來。」黃建圖從文化角度出發，成立了海波浪文創品牌。他以漁鄉子弟的身分，追溯島上先民文化的故事，繼而了解大溪漁港及周邊社區的古往今來，深刻體認到除了到漁港吃吃喝喝、採買鮮貨，如果能透過親自走訪漁港，搭配生動的大溪本地歷史故事解說，更能疊加且保存漁鄉的歷史印記。

黃建圖也對當地各類魚蝦種類瞭若指掌，他帶著我們走過一個個魚攤，一邊解說：「龜山島的魚蝦資源豐富，大宗是櫻花蝦，另外還有葡萄蝦、牡丹蝦、甜蝦、扁蝦、角蝦等等，魚類則依季節不同可見紅目鰱、剝皮魚或黑喉。」

另外也可在大溪漁港看到俗稱的牡丹蝦，牠其實叫作東方異腕蝦，也稱作蝦母，在餐廳會被當作高級刺身食材。黃建圖解釋，主要原因在於牡丹蝦多為野生無法人工養殖，想吃到只能等現撈，且牡丹蝦含有豐富的蝦紅素，特徵為蝦頭大身體小，蝦身偏粉紅帶有通透感，可看到蝦腹中藍色的蝦卵，蝦膏肥腴，蝦肉極甜美。

5-2角蝦（左）是大溪漁港常見蝦種，大小尺寸不一，可以清蒸也適合拌炒料理。牡丹蝦（右）特徵明顯，頭大身體小，蝦腹位置有卵，在日料店是製作刺身的好食材。
5-2角蝦（左）是大溪漁港常見蝦種，大小尺寸不一，可以清蒸也適合拌炒料理。牡丹蝦（右）特徵明顯，頭大身體小，蝦腹位置有卵，在日料店是製作刺身的好食材。

跟著黃建圖走繞大溪漁港的過程中，我們被諸多蝦類圍繞，開始感到有點嘴饞。於是，黃建圖熟門熟路的帶我們去品嘗漁港周邊的蝦餅點心，在炸得金黃香酥的地瓜餅上有著外酥內嫩的小蝦點綴，一口咬下除了地瓜的甜、胡椒粉的香，還有蝦子帶來的海味衝擊。

在大溪漁港可買到現炸的地瓜蝦餅當作散步零食，品嘗海味。
在大溪漁港可買到現炸的地瓜蝦餅當作散步零食，品嘗海味。

滿足了貪食慾望後，大夥走回漁港，黃建圖又指著另外一籃有著淡橘紅外殼的蝦，「我們通稱這種叫作甜蝦，在龜山島海域捕獲量多。生食的甜蝦蝦肉富有彈性，肉多厚實，不用調味就可以吃到蝦子本身的甜味，黃色的蝦膏也很美味，還能清炒、汆燙或乾煎。」

而隔壁一籃長相奇特的蝦，吸引了我們的注意。外殼有稜有角的牠，顏色偏淺橘紅，俗名為角蝦，是大溪漁港的常見蝦類，喜歡聚居在臺灣東部及宜蘭龜山島海域，也稱台灣後海螯蝦、小龍蝦，因為全身都是硬殼又名鐵甲蝦。後海螯蝦全世界有17種，臺灣可發現四種，身體呈長筒狀，肉多味甜，可以生食，口感彈Q，類似蒟蒻。

紅紅火火櫻花蝦 撐起大溪漁港

黃士洋也向我們解釋了大溪漁港之所以盛產櫻花蝦的原因，「在海底大陸棚緣側兩百米深海線，適合櫻花蝦生存，早期我們作業用拖底網，撈起來的蝦子被當作下雜魚處理，後來請東港櫻花蝦團隊來輔導，我們的櫻花蝦產業才建立起來。」2005年頭城區漁會成立櫻花蝦漁業產銷班，大溪漁港成為臺灣繼東港之後的櫻花蝦第二大外銷來源地。根據水產試驗所的資料，這裡有櫻花蝦蹤跡是緣於龜山島南邊海域有一處彎套狀的海底地形，容易吸引蝦群聚集，加上淡水、黑潮匯注，產生豐富營養鹽造就了大溪漁港周邊豐碩的蝦群生長。

櫻花蝦是大溪漁港漁獲經濟收入的主力軍，因為品質好，大約有近九成都外銷日本。
櫻花蝦是大溪漁港漁獲經濟收入的主力軍，因為品質好，大約有近九成都外銷日本。

通常漁夫們捕獲櫻花蝦後，會先在船上做概略的粗分挑選。
通常漁夫們捕獲櫻花蝦後，會先在船上做概略的粗分挑選。

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