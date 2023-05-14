一網打盡 蝦仔家族特輯

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聯合新聞網／ 鄉間小路

訊頭＝文字／編輯部　插畫／王錦堯　審定／國立臺灣海洋大學海洋生物研究所教授陳天任

草對蝦（草蝦）Penaeus monodon

草蝦的背緣有著倒三角形的墨綠色斑紋、淡紫色的步足及帶有黃色條紋的尾巴，早期多為野生捕撈。1968年「臺灣草蝦之父」廖一久成功以人工繁殖草蝦，且推動集約式養殖，讓臺灣在1987年達到最高峰八萬多公噸的草蝦產量，獲得「草蝦王國」稱號。

不過好景不常，隔年出現草蝦桿狀病毒及1992年白點病毒迅速蔓延，使得草蝦大量染病死亡，養殖產業幾乎得從零開始。近年有專家學者致力於改善草蝦養殖環境及流程，期望讓草蝦產業重新在臺灣活躍。

范氏對蝦（白蝦）Penaeus vannamei

白蝦原產地在中南美洲太平洋岸，約於1994年引進臺灣，替補當時受到病毒影響的草蝦，成為海水養殖蝦種市場的新興選擇。白蝦抗病力高且適應力強，並可用半鹹淡水飼養，是目前全球海水蝦養殖的主要品種，也是臺灣主要的食用蝦之一。

白蝦的特徵是蝦鬚整根為紅、步足顏色偏白，體色會因生活環境及飼料有所差異。屬於底棲性的雜食性蝦類，在臺灣很常與魚類混養。

正櫻蝦（櫻花蝦）Sergia lucens

成蝦身長約四公分，卻有十多個發光器及紅色素，晶透的紅蝦有如海中落櫻而得名。牠們白天會在兩、三百公尺深的地方活動，日落以後才會上浮攝食及產卵。早期以為僅日本沿海有櫻花蝦，是日本傳統名產，後來證實臺灣的正櫻蝦與櫻花蝦為同屬同種，原本被當作下雜魚的正櫻蝦開始大量外銷日本，身價水漲船高。而臺灣的櫻花蝦產品除了正櫻蝦外，另有日本櫻蝦（Sergia talismani），兩者長得很像，只是前者身上紅點較少、後者較多。

飄洋過海到台灣

克氏原蝲蛄（美國螯蝦）Procambarus clarkii

原產於美國中南部與墨西哥中北部一帶的淡水螯蝦，俗稱美國螯蝦，通體呈暗紅色，還有一雙大螯足，近年中國盛行的小龍蝦料理幾乎都是使用克氏原蝲蛄。而牠也是令臺灣人頭痛數十年的不速之客，約1970年代，水族業者大量引進作為觀賞蝦販售，孰料因人為棄養與養殖疏失，其足跡蔓延至野外。

牠們性情兇悍、適應力極強且繁殖力驚人，能在各式溝渠生存，並具有蝦類中罕見的攜幼保育行為，嚴重威脅其他淡水生態。再者，淡水螯蝦的挖洞習性，會導致田間水分流失、農作物減產。如今克氏原蝲蛄的紅色夢魘還是現在進行式，這也提醒我們絕不能未經申請便引進外來物種，更不可隨意撈捕、棄養，除了違反《野生動物保育法》，還會造成臺灣更大的生態危機。

溪流小精靈

臺灣米蝦Caridina formosae

顧名思義，米蝦的身體通常比其他蝦類迷你，臺灣米蝦便是箇中代表。牠體型約在0.8至2.5公分間，最大的特徵是身體側面綴有約七個棕紅色斑點，所以又有個可愛的別稱：七星米蝦。這種蝦多出沒於河川中、上游與小山澗中，為難能可貴的臺灣特有種淡水蝦之一。

臺灣米蝦和粗糙沼蝦一樣，終其一生都活在純淡水的環境中，也就是所謂的陸封型淡水蝦。除此之外，由於臺灣米蝦很依賴乾淨的水域，若是有幸瞧見它的蹤跡，那便代表該地水質汙染程度低、含氧量高，是一條非常清澈的溪流哦！

參考資料＝國立臺灣海洋大學水產養殖學系水生動物實驗中心〈草對蝦〉、《臺灣淡水及河口魚蝦圖鑑》、《台灣淡水魚蝦生態大圖鑑》、上下游〈蝦知識》台灣餐桌有哪些好蝦？怎麼挑蝦才是專家？一文回顧蝦歷史〉、食力〈台灣曾是全球第一的養蝦王國！水試所「養殖場示範計畫」如何助30年一蹶不振的產業重返榮耀？〉、國史館〈臺灣「草蝦王國」的形成（1968-1988）—政府與民間扮演的角色〉、科學月刊〈羅竹芳專訪－從蝦白點病毒的研究到抗病草蝦的培育〉、行政院農委會水產試驗所〈全陸封型沼蝦–粗糙沼蝦〉、台灣魚類資料庫〈近年來農委會准許輸入水產動物彙整清單¬〉、一夫水產、《漁業推廣》〈泰國蝦開創釣蝦產業〉、台灣水產動物監測資料庫〈克氏原蝲蛄 (Procambarus clarkii)〉、環境資訊中心〈紅色生態劊子手：美國螯蝦〉、我們的島〈【外來種入侵】美國螯蝦移除中｜繁殖力驚人危害台灣生態〉、自然谷〈台灣米蝦〉

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