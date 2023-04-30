用年輕人的視角感受茶 阿里山亮點茶莊兄弟檔 銪茗堂茶園與飲山郁茶館

【文／黃鈺婷（小鴨） 攝影／王士豪】

走進銪茗堂茶園，嶄新紅榜冠亞軍一張接著一張，不論是個人還是團體獎項、製茶還是遊程規畫，都在在顯見黃昶銪頂尖的製茶技術與豐厚團隊人脈。「來！喝杯茶。你聽過茶之呼吸嗎？」黃昶銪一開口便有著吸引人繼續聽下去的魅力，這正是大部分茶行必備的互動技巧，然而他的目標只是單純想分享茶的知識。

銪茗堂茶園位於番路鄉阿里山公路旁，面對隙頂群山視野極佳，氣候條件相當適合種茶。

黃昶銪也在茶園旁栽種萊姆、紅肉李等多元作物，用來搭配紅茶風味一絕。

農二代傳承敬業 看著父母背影往前走

推廣茶文化得用年輕人的語言，於是他將評茶的流程改編為動畫《鬼滅之刃》裡流行的呼吸心法，茶之呼吸第一式－開湯，第二式－收渣，用湯匙輕輕攪拌四分之一圈至半圈，有趣的諧擬讓大學生們成功記住茶道最基本的概念。不止於此，針對喝茶以強身健體的背後理論與臺灣婚嫁的茶禮習俗，他更是信手捻來。

茶學知識淵博的他笑稱，他是黃家三兄弟裡面最早回來做茶的，高職畢業就對升學沒興趣，結果老師一直鼓勵他，過了10年還拿了嘉義大學農藝系的招生簡章要他報名。多虧這個機會，他說自己後來終於找到有興趣又結合實務的方向，越學越深感知識需要不斷補充更新，所以現在又回去念碩士專班，繼續深研茶作學。

大部分農二代的童年都是在幫忙務農，他們家也不例外，至今黃昶銪都還記得一家五口塞在一臺機車上山種茶的回憶。父母黃榮增、羅秀梅剛開始種茶時，也並非科班出身，一切從零開始，不斷摸索並去茶改場上課受訓，一步一步慢慢精進，到後來生力茶業成為隙頂一帶製茶的老字號店家，羅秀梅更曾榮獲1999年的神農獎。正是如此巨大的背影，讓農二代不只是傳承，還必須背負突破現況的壓力往前走。

黃昶銪說，如果談傳承，他從母親身上學會的是敬業，父親則傳達了「艱苦做才會輕鬆賣」的扎實基本功原則。同時，從長輩默默行善、貢獻社會的身教中，他也體會良多，樂於付出因而成為他在茶業外的生活基調。

在銪茗堂體驗評茶，可體會茶之呼吸－開湯、收渣、聞香，學習評茶的四個項目－外觀、水色、香氣跟滋味。

在銪茗堂體驗評茶，可體會茶之呼吸－開湯、收渣、聞香，學習評茶的四個項目－外觀、水色、香氣跟滋味。

在銪茗堂體驗評茶，可體會茶之呼吸－開湯、收渣、聞香，學習評茶的四個項目－外觀、水色、香氣跟滋味。

在銪茗堂體驗評茶，可體會茶之呼吸－開湯、收渣、聞香，學習評茶的四個項目－外觀、水色、香氣跟滋味。

樂於付出重視合作 收穫最多的是自己

跟其他特色茶莊相比，銪茗堂將自身定位在茶農／茶園，比較著重在「茶體驗」及專業茶賽的「評鑑泡」，加上太太是茶藝師可設置茶席，將製茶技術與茶藝面向的體驗結合在起來，便是銪茗堂的特長。所有遊程皆可客製化但須預約，所以黃昶銪認為，第一件事就是要與對方聊天，才有辦法知道每位客人的需求。1小時的遊程有評茶體驗，2小時可增加茶席體驗，3～4小時的話，若當天適逢製茶期間，也可以嘗試採茶、揉茶。再進階如整天6小時的製茶體驗，包含吃午餐，從採茶、浪茶、揉茶、評茶乃至茶席，全都可以體驗到。

銪茗堂最有名的除了茶葉之外，便是茶堂主人的茶知識量，來此一趟，基礎茶湯三要素、評茶的四個項目及四個準備，茶之呼吸評茶流程，皆是基本必備常識。即使是心情、角色上想輕鬆一遊茶鄉的旅人，也可能學習到的是陸羽茶經的內容、食品科學小知識，或各種茶食譜分享。造訪銪茗堂的朋友，可以好好期待一下你會聽到什麼內容喔！

在比賽及體驗中才看得到的手工揉茶，將炒菁後的茶索用布緊包成團狀，重覆動作直到茶菁揉捻成球型，揉布球很吃體力與技術，被黃昶銪戲稱是世界上最累的球類活動。

黃昶銪曾榮獲2019年全國製茶技術冠軍，出品的茶葉產品包含焙香蜜茶、清香冬茶、春烏龍茶等，有口皆碑。

玻璃屋留住旅人腳步 走過創業辛勞創造差異化

同樣傳承茶業基礎功夫的飲山郁茶館，則選擇走另一條路，巨大的純白建築，讓經過的旅人常忍不住猜想，這棟有點像咖啡館的地方究竟是什麼，往往因此有人折返只求一解謎底。發現原來是玫瑰花溫室結合茶館空間後，大多會逛逛夢幻的玫瑰花園拍個照，再坐下來喝杯茶，這裡提供自助泡茶組合，讓簡單桌牌指引旅客如何泡茶，特別受到時下年輕人歡迎。

茶館主人黃昶升及太太王雅婷表示，這種模式容易拉近一般消費者與茶的距離，不會覺得來阿里山好像就是茶廠、茶園，更有其他選擇。而玫瑰花其實頗具觀光效益，從花園的拍照留念，到了解手中這杯玫瑰花茶的「窨製（窨讀ㄧㄣˋ，義同「薰」）」過程，都讓旅人留下深刻印象。

郁山飲結合玫瑰花園與茶館，既是從產地到餐桌最小距離，又具觀光魅力，夫妻倆努力維繫園區生態，選種輪流開花的玫瑰，讓客人一年四季都有花可賞。

郁山飲結合玫瑰花園與茶館，既是從產地到餐桌最小距離，又具觀光魅力，夫妻倆努力維繫園區生態，選種輪流開花的玫瑰，讓客人一年四季都有花可賞。

2016年新形態的飲山郁茶館開幕，2017年便獲選全國亮點茶莊，黃昶升夫妻認為，是清楚自己行銷上的弱點，沒辦法跟第一代或其他擅長對話的同業相比，因此深知一開始就得做出差異化。在產品方面，當時市面上流行的茶都是醱酵程度較輕的風味，認為那就是高山茶風味。然而在他的製茶師專業領域裡，醱酵的茶第一點口味好喝，第二點降低腸胃刺激性，第三點又可以轉換出不同風味，只不過那樣花香、果香風味的特質，在市場上普遍被塑造成屬於低海拔茶葉的味道。堅持口味先決的黃昶升，於是從醱酵茶路線切入產品線開發，然而不走市場主流，自然不受顧客青睞，得依靠時間慢慢引導客人愛上他的茶。

妻子王雅婷補充，當時賣茶壓力很大，又要顧小孩，假日還要跑展場銷售，後來是因為買了這塊地以後，兩人開始有了自己的想法及夢想，知道必須創造附加價值，讓客人主動找上門，所以才用玫瑰花結合茶空間，讓消費者一眼就能明顯看出飲山郁獨一無二的經營模式，她笑稱「沒錢只能靠創意取勝」。再來就是以自助泡茶吸引年輕人，因為年輕人對於到茶莊消費往往有壓力，只是旅程中想在茶園旁喝杯茶而已。細心滿足顧客需求的新茶館，果然開始反轉低潮，同時市場風味也迎來醱酵茶的流行。

為降低品茶買茶的消費壓力，郁山飲以售價150元的自助泡茶組合吸引遊客，並搭配簡易文字說明與擺飾，解釋泡茶與窨製流程。

評茶導覽輕鬆玩 玫瑰花茶就該看不到花瓣

現在旅人來到飲山郁，可以透過評茶體驗，以比賽茶的品茗模式，一次了解阿里山到底產了哪些茶，從不醱酵到全醱酵，從同品種到不同茶樹品種的香氣，從焙火程度的深淺，清楚比較出茶的類型與自己的喜好。10杯茶的品評裡有玫瑰烏龍，也有不醱酵的綠茶、半醱酵的烏龍，和比較重醱酵的東方美人茶、全醱酵的紅茶，以及放置10年以上後醱酵的老茶，1.5小時的品茗還加上茶園導覽解說。

最大的特色茶是玫瑰烏龍，透過窨製技法將茶與玫瑰花味道結合，新鮮花瓣花量不用多，只要香氣夠重、夠新鮮，便可做窨花茶。茶葉的特性是乾燥度低，水分只有4～6％，因此會吸味道及水氣，利用這個特性，將剛採收的新鮮玫瑰花連同做好的茶，放在一個密閉空間，讓花香滲進茶葉裡；大約薰一天之後，將花瓣挑出，再烘乾一次茶葉，乾燥後乍聞沒有玫瑰花香，但當熱水注入茶葉，玫瑰香氣立刻飄出來。窨製薰花在旅人看來，簡直是一種變魔術的概念。

來飲山郁體驗評茶，標準浸泡6分鐘，開湯後6分鐘才聞香，接著由輕焙火到重焙火依序品嘗，找出自己最愛的口味。

飲山郁的盛郁系列禮盒（左）強調融合第一代的職人精神、第二代的創新並期望第三代與農共好，花茶系列禮盒（中）則是將阿里山茶結合有機玫瑰。

茶產業面臨巨大挑戰 堅守專業、保持彈性

提到阿里山茶產業的未來挑戰，兩兄弟不約而同地提到氣候變遷，前年乾旱、今年又乾旱，極端氣候卻常態發生的情況，對春茶甚至茶樹存亡的危機相當巨大。更別提長年來的農業缺工議題，通膨壓力下茶業的成本推高，利潤連年降低，銷售不易，也阻礙了新農民的進場。黃昶升認為，目前茶產業來到低谷，光看阿里山的茶園面積沒有增加就可以知道，很多茶園不是轉作蔬菜就是改種咖啡。

面臨未來變化，有深厚製茶基礎的兩人也表示，茶農們勢必得提升各方面的專業度，黃昶銪認為製茶、品評技術的精進是根本，在此之外也得學習更新資訊，增進與客人溝通表達的技巧，並橫向合作協力銷售，「一群青農一起打團體戰」。黃昶升說，除了穩定技術基礎，缺工問題只能盡量利用科技省工，植保機、機械採收，都是茶園不遠的未來，茶農應事先投入準備，不論是科技協助、多樣化種植，還是電商通路，對一切保持彈性的心態。

各擁不同風景的兄弟檔，面對迎面而來的風雨，山裡的孩子也只能紮穩馬步、放低姿態，學著調適應對山上山下的各種變化。

兄弟倆認為無論是極端氣候造成的乾旱或缺工問題都迫在眉睫，手搖茶飲與咖啡排擠效應也是隱憂，茶業推廣未來有待努力。 （圖片提供／黃昶銪）

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