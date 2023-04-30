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紅烏龍 鹿野茶區的再起之光 新興特色茶翻轉老茶區

聯合新聞網／ 鄉間小路
茶湯橙紅明亮的紅烏龍。
茶湯橙紅明亮的紅烏龍。

【文／莊政霖　攝影／林焮堯】

見證時光的資深茶手

博雅齋自然茶園（簡稱博雅齋），1986年成立，吳秋伶投入茶業的年資已37年；而2017年成立君玉茶園的蔡岳君，若從他以製茶學徒身分投入茶業的1994年算起，迄今也已29年。他們都親眼見證了1990年代鹿野茶業備受衝擊的歷程。

1991年，是臺灣茶葉進口量首次大於出口量的一年。就吳秋伶的觀點，那是第一記敲響的警鐘。「那年起，除了臺灣本土的高山茶，鹿野茶區又多一個競爭對手。」吳秋伶說，原先鹿野茶區一年約莫可以採收5次，「但受到便宜進口茶的衝擊，大家慢慢變得不太愛採，一年可能做個2、3次，其他就不收。」

14歲開始學製茶的蔡岳君則表示，當時製茶師傅一天的工錢約新臺幣3,000元。身為學徒的他，第一年的單日工錢就有1,200元。「當製茶學徒就跟我家請來做鳳梨的工人一樣薪資。」蔡岳君笑著說：「那時除了雨天，製茶團隊一年大概有330天都在做茶。做到師傅等級，年收入就有近百萬。那時覺得，製茶這工作好讚！」

「但是它也敗得很快。」蔡岳君話鋒一轉，回憶當年越南茶葉的進口，使得鹿野茶葉的價格一度暴跌近5成。兩位受訪者的共同記憶是，絕大部分的茶園紛紛翻種轉作果樹。蔡岳君表示，從前幾乎全年無休的製茶工作，「大概剩不到200天。那時候我覺得鹿野茶區已經沒有希望了，只好往各地的高山茶區跑。」

紅烏龍茶乾呈球形
紅烏龍茶乾呈球形

其茶湯水色橙紅，明亮澄清有如紅茶色澤，卻是甘、甜、滑潤的烏龍茶風味。
其茶湯水色橙紅，明亮澄清有如紅茶色澤，卻是甘、甜、滑潤的烏龍茶風味。

紅烏龍之父：吳聲舜

歷經超過10年的黯淡期，2008年，由行政院農業委員會茶業改良場（簡稱茶改場）臺東分場分場長吳聲舜（現任茶改場總場秘書）帶領研究團隊，針對中低海拔的鹿野茶區研發出醱酵程度較重、茶湯水色橙紅的烏龍茶製程，也就是現今人們所知的「紅烏龍」。

「其實在紅烏龍之前，鹿野茶區錯過一次機會，就是已故陳惠藏課長研發出來的蜜香紅茶。」吳秋伶回憶，當鹿野茶區還在觀望蜜香紅茶的發展潛力時，花蓮瑞穗的茶農已搶先一步做出成績。「我們先機已失，再怎麼做，也只是替人宣傳。」吳秋伶感嘆：「可是吳聲舜覺得，他有責任再為臺東研發出一個專屬的特色茶。」

2008年7月8日，吳聲舜召集茶農、製茶師傅到臺東分場會議室，發表紅烏龍的製程。15年過去了，吳秋伶仍把日子記得一清二楚。「那時候有博雅齋、七碗茶、厚生、上將，還有一些我們這輩的業者跟他說：『好！分場長！我們挺你！』茶葉採來，就這樣跟著吳聲舜的團隊做了3天。」

「一開始做出來真的難喝。」吳秋伶笑著回憶，當時分場長馬上說：「好！改重焙火！」焙到後面，茶湯竟然轉甜了，而揉成球狀的烏龍茶葉也很耐泡。「吳聲舜覺得這一定有可為，我們幾個業者就跟著一邊做、一邊調整。後來紅烏龍做起來，鹿野農會很感念吳聲舜的付出，聯合起來送他一塊匾額：紅烏龍之父。」

在茶藝而言，第一泡稱「溫潤泡」，需立刻倒掉。到了第二泡，茶的完整風味便更容易釋放。
在茶藝而言，第一泡稱「溫潤泡」，需立刻倒掉。到了第二泡，茶的完整風味便更容易釋放。

一支紅烏龍的完成

「直到吳聲舜推出紅烏龍並大力推廣，鹿野的茶業才慢慢回溫。」蔡岳君表示，他自己是在紅烏龍研發的隔年，接受鹿野一間大型茶廠的聘請，返回家鄉定居。「那是我第一次接觸到紅烏龍。製程剛訂出來，大家回去各自研究，不管是原料的選擇，還是做出來的味道，都沒有一個很標準的定義，說什麼樣子才叫極品紅烏龍。」蔡岳君說，一直要到2013、2014年，各家業者製程趨於穩定，紅烏龍產量才開始提升。

蔡岳君表示，紅烏龍的製作，結合了烏龍茶和紅茶的製程。「從茶菁採摘回來到殺菁之前，紅烏龍跟烏龍茶的製程是一樣的。」蔡岳君說，當烏龍茶進行殺菁程序時，紅烏龍則由此改走紅茶的製程，進入揉捻、醱酵。補足醱酵，才又回到殺菁。待製茶完成，再進入烘焙程序。

「很多人以為紅烏龍是用烏龍茶種下去做，其實不一定，它可以套用在任何茶種，做出來的風味、香氣都不一樣。」蔡岳君和老闆娘莊梅玉互相補充，君玉目前主要以大葉烏龍、金萱（臺茶12號）、翠玉（臺茶13號）、迎香（臺茶20號）這4種茶葉來製作紅烏龍。「四季春、青心烏龍我也試過。不管什麼茶種，只要拿得到原料，我都會做做看。」

君玉茶園老闆蔡岳君（左）與妻子莊梅玉（右），深耕製茶功夫，願盡己之力做出讓人回味的好茶。
君玉茶園老闆蔡岳君（左）與妻子莊梅玉（右），深耕製茶功夫，願盡己之力做出讓人回味的好茶。

用實績說話 好茶力＝行銷超能力

因著吳聲舜超凡的行動力，臺東分場於2008年9月便舉辦了第一場紅烏龍競賽。「吳聲舜覺得，興起紅烏龍風氣最快的方式，就是比賽。」吳秋伶說，如此一來，想要爭取成績的茶業同行，自然會用心去做。「第一場比賽，我們就拿了兩面金牌。」

2008年以降，博雅齋共榮獲82面金牌。而君玉茶園自2017年成立後，亦是金牌紅烏龍常勝軍。對這些專心致志的茶人來說，行銷不是他們的強項，但只要好茶在競賽中取得了成績，自然不會乏人問津。蔡岳君指著茶廠牆面上陳列的歷年金牌茶，「如果沒有事先預留，這些金牌茶連一臺斤、半臺斤都被搶光，留不下來。」

如何才能製作出風味絕佳的紅烏龍呢？蔡岳君表示，因應茶種的不同，藉由醱酵程度和烘焙來控制最終的風味。吳秋伶的小兒子簡睿宏也表示，在醱酵的過程中，會請跟博雅齋配合的製茶師留意，該批茶葉適合做成果香、還是花香。「果香需要醱酵程度高一些，花香則是需要低一點。如果是被小綠葉蟬叮咬過的茶葉，這就非常珍貴了，我們會盡可能把它的蜜香保留下來。」

在吳聲舜的鼓勵下，2016年博雅齋參加中國國際名茶評比，獲得三金一銀；緊接著自2017年起，連續7年取得比利時ITQI風味絕佳獎章三顆星評價，榮獲最高榮譽的「鑽石獎」，自此無須再送評。而後起的君玉茶園在親朋顧客的鼓勵下，也已連續2年取得三顆星評價，距離第二高榮譽的「水晶獎」僅有一步之遙。

博雅齋的紅烏龍聲名遠播，負責人吳秋伶（右）及返鄉協助家業的次子簡睿宏（左），致力於鹿野紅烏龍的推展。
博雅齋的紅烏龍聲名遠播，負責人吳秋伶（右）及返鄉協助家業的次子簡睿宏（左），致力於鹿野紅烏龍的推展。

圖中下方葉緣的亮綠色小蟲為小綠葉蟬。若茶葉經小綠葉蟬叮咬，臺語稱「著涎」，是紅烏龍、蜜香紅茶等臺灣特色茶產生蜜香的秘密武器。 （攝影／何忠誠）
圖中下方葉緣的亮綠色小蟲為小綠葉蟬。若茶葉經小綠葉蟬叮咬，臺語稱「著涎」，是紅烏龍、蜜香紅茶等臺灣特色茶產生蜜香的秘密武器。 （攝影／何忠誠）

蔡岳君說明，紅烏龍茶葉經揉捻、醱酵後，再置入殺菁機進行「溫熱回溼潤」的工序。
蔡岳君說明，紅烏龍茶葉經揉捻、醱酵後，再置入殺菁機進行「溫熱回溼潤」的工序。

方興未艾 鹿野紅烏龍的挑戰

據蔡岳君估算，目前鹿野茶區的種植面積約為150甲，尚難望全盛時期的項背。君玉茶園自種3甲土地，另有換工或收購取得的茶菁，製成茶乾後，年產量約6,000～7,000臺斤。而博雅齋原先契作面積約6甲半，茶乾年產量約落在6,000～8,000臺斤之間，2021年起，博雅齋向臺東武陵外役監獄承租約9甲的土地，預計每年新增2甲的種植面積。

「整個鹿野的大廠就2家，再來就是像我們君玉這種規模的，有十幾家。」蔡岳君說，因農村勞動力衰退，除了數一數二的大廠養得起自己的採茶班，其餘業者在採收期間，只能盡早預約全鹿野僅餘的兩個採茶班，「採工人數不足，難免會採到老葉。」而博雅齋與武陵監獄合作，便是希望訓練受刑人採茶，解決缺工問題。

另一方面，由於紅烏龍聲名大噪，陸續有外縣市業者投入紅烏龍製作。吳秋伶認為，鹿野的好山好水不會被取代，「從我們這裡的風土氣候所做出來的紅烏龍，跟別處不一樣。老天爺還是很眷顧我們後山，也很感謝吳聲舜，帶給我們這麼好的產品。」

鹿野紅烏龍不會被取代的另一個要訣，也許是技術上的自我砥礪。蔡岳君感嘆：「這幾年鹿野的同業在焙茶上，都是精益求精，一個比一個還要強，不容大意啊！這也激勵我持續投入焙茶的研究。」曾經沉寂的鹿野茶區，因著臺東分場與眾茶農投入紅烏龍的亮眼表現，於世人眼前再度閃閃發光。

蔡岳君示範「團揉」。紅烏龍茶葉成品是否能呈現漂亮的球形，端看製茶師在此工序的功夫。
蔡岳君示範「團揉」。紅烏龍茶葉成品是否能呈現漂亮的球形，端看製茶師在此工序的功夫。

紅烏龍的前世今生

口述．圖片提供／蕭建興　行政院農業委員會茶業改良場臺東分場分場長

採訪．整理／何宜嬨

誕生

談到紅烏龍的起源，不得不探討早期臺東地區的種茶情況。過去臺東茶葉主要做成青茶類，例如半球形的包種茶，在地茶農大多是批發供應給臺灣其他地區的茶商，整個臺東縣將近有8、900公頃的茶園，其中鹿野鄉占有約450公頃的栽種面積。

然而1990年代後，東部地區陸續經歷幾波嚴重乾旱，造成茶樹大量枯死，茶工廠因產銷因素收購茶菁的意願逐漸下滑，即使茶農復耕也找不到銷路，導致茶園面積大幅萎縮。茶農陸續調整銷售方向，從大盤批發大幅轉向自產、自製、自銷的零售方式，但面對外來茶的低價競爭，中低海拔的茶區逐漸失去市場競爭力，於是臺東分場決定從茶葉加工作為改變的起點，以此和其他種植小葉種的茶區有所區隔，紅烏龍試驗也由此展開了。

茶改場臺東分場分場長蕭建興表示，紅烏龍的誕生，促進了臺東茶產業的另一波興盛。
茶改場臺東分場分場長蕭建興表示，紅烏龍的誕生，促進了臺東茶產業的另一波興盛。

特色

紅烏龍結合了烏龍茶與紅茶的製程，以小葉種茶樹品種為主，如臺茶12號金萱、臺茶13號翠玉、臺茶20號迎香、臺茶22號沁玉、大葉烏龍及青心大冇等；而大葉種茶樹像是臺茶8號的阿薩姆類品種，較不適合製作成紅烏龍，比較適合做紅茶類。

茶葉含有豐富的多元酚，例如兒茶素，大葉種的多元酚含量較高，製成紅茶後苦澀味降低許多，具有較強的收斂性；小葉種的多元酚含量較低，通常做成清香型的茶類。紅烏龍則融合這兩者的特性，在製程前端進行烏龍茶的萎凋、靜置攪拌，接著轉進紅茶的重揉捻製程，然後再補足醱酵、殺菁、初乾、覆炒、團揉、乾燥、精製、烘焙等。

相比於清香型包種茶，紅烏龍的製程較為繁瑣，但中間靜置時間長，節奏較緩和，對製茶師的工時負擔比較小。藉由加強烏龍茶與紅茶之間的醱酵落差，不僅提高甘醇度，還保留了小葉種的香氣。此外，若茶葉經過小綠葉蟬吸食，還可以做出具有蜜香味的紅烏龍，甚至再細分成花香、果香味等等不同的風味與口感。

臺東分場協助鹿野農會定期舉辦臺東紅烏龍評鑑，落實茶葉分級與品質把關，輔助農民調整製茶技術，增加茶農信心。除了基本製程SOP，製茶師可根據自家特色調整萎凋、揉捻時間，根據後端銷售需求分類烘焙滋味。往年是5、6月舉辦比賽，不過今（2023）年茶區遇到低溫寒流，加上乾旱缺水的影響，比賽可能會延後，再請農民多加留意農會公告。

透過製茶研習，協助茶農提升紅烏龍製茶技術。
透過製茶研習，協助茶農提升紅烏龍製茶技術。

紅水烏龍v.s.紅烏龍

紅水烏龍指的是傳統凍頂烏龍的做法，屬於茶湯偏紅的烏龍茶，不是清香型茶湯顏色較淡的烏龍茶；紅烏龍則是重萎凋、重揉捻又重醱酵，揉捻時長達1～2小時，葉片表面的破壞度強，低溫烘焙時間也長。茶菁原料若被小綠葉蟬或紅蜘蛛取食過，茶湯明顯偏紅，不符合一般優質清香型烏龍茶的判斷標準，但要是做成紅烏龍，反而凸顯它的特色，茶農只要掌握紅烏龍的製作技術要領，都可以投入紅烏龍加工的行列。

不過，紅烏龍也會因為各地區土壤性質不同，風味上有所差異。建議農友先了解種植區域的氣候條件與土壤狀況，參考適地適種的原則，再來評估茶樹品種，加強田間管理，然後選擇合適的製茶類別，並留意製茶過程中的烘焙與揉捻，一步步做到位，才能做出香甜甘醇的好茶。

臺東分場舉辦茶農觀摩會，推廣紅烏龍省工栽培。
臺東分場舉辦茶農觀摩會，推廣紅烏龍省工栽培。

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