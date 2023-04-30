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泉發研茶 薪傳百年製茶技藝 品一碗不妥協的茶 直擊做茶馬拉松

聯合新聞網／ 鄉間小路
泉發研茶由第三代老闆夫妻謝清泉（左一）、蔡桂葉（左二），第四代大女兒謝雅惠（右二）、大媳婦彭怡珍（右一）等人合力經營，一路走來堅持保留傳統、品質至上，讓老味道百年鮮如一日。
泉發研茶由第三代老闆夫妻謝清泉（左一）、蔡桂葉（左二），第四代大女兒謝雅惠（右二）、大媳婦彭怡珍（右一）等人合力經營，一路走來堅持保留傳統、品質至上，讓老味道百年鮮如一日。

【文／楊雋珩　攝影／吳尚鴻】

「名間飲料茶1斤茶葉賣不到300，好一點的賣600，我們則賣800～1,000，同業覺得中低海拔怎麼可能賣這麼高，但我們所有茶園管理、製茶從不偷工減料，客人只要喝過都很能接受。」泉發茶廠第三代大家長謝清泉方邁入古稀之年，語氣和緩而自信，執壺的左手穩如參天巨木，傾倒涓滴水流穿越層層林冠、翻閱茶廠前世今生，為桌前茶杯注入透亮靜美的茶湯。

從少年仔做到老師傅 堅持重質不重量

自謙茶腳囝仔出身，謝清泉從小看著家裡阿公、爸爸做茶，排行老么的他，自6歲開始幫忙，8歲去讀書，因為哥哥姊姊都已成家，14歲就承擔起照顧父母和接手茶廠的責任。因為朝夕與茶相處，「小時候我都覺得我的手很香，也發現把茶帶去學校喝，一點都不口乾，就開始對茶越來越有興趣。」記憶中父親認真做茶的身影，影響謝清泉後半一甲子人生對茶葉的堅持，接棒後，他為原本無名的製茶所起了「泉發製茶廠」的名號，除保留傳統製茶精髓，也積極與時並進、放遠目光，追隨政策輔導方向優化茶廠設備，20年來逐步取得衛生評鑑、生產履歷和四星級衛生茶廠等認證。

為提升製茶技術，他年輕時即與朋友成立名間第一個茶葉產銷班，互相切磋好茶壞茶的成因，並常到行政院農業委員會茶業改良場（簡稱茶改場）上課吸取新知。為開拓製茶視野，有段時期他也常北上苗栗、桃園等北部茶區，購買原屬大規模生產、品質不穩定的茶菁，再以精湛的製茶手法翻轉其價值高價賣出；或不辭辛勞領著自家師傅，遠赴高海拔地區學習高山烏龍茶製作的獨到之處。

泉發茶廠的自有茶園很早就奉行兼顧生態的友善農法，除了使用有機資材取代化肥，也正朝向精準灌溉的滴灌模式前進，以對抗極端氣候衝擊。
泉發茶廠的自有茶園很早就奉行兼顧生態的友善農法，除了使用有機資材取代化肥，也正朝向精準灌溉的滴灌模式前進，以對抗極端氣候衝擊。

多年經驗令謝清泉深信，每種茶葉只要用心對待，都能呈現意想不到的絕佳風味。包含從生產環節就決定茶葉基本體質，好比「茶叢一定要通風對流，茶做起來才香，種太密容易得病蟲害」，且在泉發2公頃的自有茶園內，除草全靠人工，不過度使用農藥，並不惜成本善用益生菌、酵素液肥、花生殼等多元有機資材取代化肥，「第一顧到安全，再來品質。」謝清泉強調，吃化肥和有機肥長大的茶樹，前者生長速度、產量拚過後者，但比較茶條韌性，前者拉扯易破、回沖約5次，泉發的茶葉回沖7次，茶湯依舊濃郁，也不易喝到破碎葉片的乾澀口感，兩者優劣高下立判。

製茶前先觀天象 沿續老祖宗智慧活用工法

除了細心為茶樹營造天然友善的育成環境，謝清泉在即將採收茶芽、準備製茶作業時，也宛如現代孔明，會時時觀察雨水、風向、太陽強弱等大自然的信號。

「像今年做春仔茶前，松柏嶺已超過半年沒下雨，茶樹生長參差不齊，草骨有的很粗很高、有的很嫩很低，稱作公孫芽。這種情況下，葉子因為缺少水分，纖維多、老化快，不限品種，我都會建議茶農要提前幾天嫩採處理，假設茶樹50～60天採收，可提早40天上下就採掉嫩芽。」採下的茶菁，謝清泉以部分醱酵的青茶製茶流程說明，接著會進入第二步：日光萎凋，將茶菁攤在地面接受陽光曝曬。

今年春茶因久旱未雨，茶芽生長不均，形成有高有低的公孫芽，謝清泉建議此時宜嫩採處理，以利做茶時走水順暢。
今年春茶因久旱未雨，茶芽生長不均，形成有高有低的公孫芽，謝清泉建議此時宜嫩採處理，以利做茶時走水順暢。

自古老一輩流傳午時茶（以11～13時採收的茶菁製茶）滋味最佳，他解釋，原因是正午氣溫高、溼度低，茶葉含水量少，等於正式萎凋前即在自然走水；假如太早採，露水留在茶葉上，後面萎凋時間就得拉長。因此，「中午採茶最好，但常找不到師傅，因為現在很多人覺得太熱太累，寧可8～9點就採收。但過午甚至傍晚更不行，太陽漸漸下山，萎凋少了日頭香、走水不順，做起來也不好喝。」閩南語諺語「早上採茶做不香，中午採茶找嘸工，暗時採茶白費工」，正形容這樣的光景。

還有一點是許多製茶師累積多年的經驗準則：南風不做茶。泉發第四代經營者之一、謝清泉大媳婦彭怡珍透露：「爸爸只要明天做茶，今天就會站在門外感受風向。」風的調性關乎茶的香氣，如果那幾天吹的是燥熱的西南風，茶葉醱酵快，「日光萎凋的技術要拿捏得更準」，且揉捻時茶團乾燥容易鬆散；如果吹冷涼的東北風，茶葉醱酵熟成得慢，做起來香氣足，更有機會孕育一杯甘美青茶。

可說茶葉品質好壞，在製茶階段深受陽光、溫度、溼度、空氣流通等外在條件影響，製茶師不僅要掌握大原則，更要「看茶做茶」，在天公不作美時，擁有隨時視現場茶菁狀態，靈活調整工序細節的應變能力。

萎凋充足的茶葉，沖泡時茶湯呈現清澈透亮的光澤，喝起來也不苦不澀。
萎凋充足的茶葉，沖泡時茶湯呈現清澈透亮的光澤，喝起來也不苦不澀。

憑五感控制醱酵輕重 夜半殺菁鎖住完美茶香

日光萎凋約2小時後，持續醱酵的茶葉會在第三步：室內萎凋，顯現更明顯的色香形變化。謝清泉會將已初步蒸散水分而軟化的茶葉，從室外水泥地的棉布上移至室內的竹笳笠，先用手輕柔捧起翻動使其均勻鋪平，再將笳笠堆疊於鐵架，每靜置1～2小時就重複翻拌1次，使茶菁緩慢醱酵8小時後，「茶梗葉摸起來不再扎手，聞起來從植物臭菁味轉成清香味」，便可從溫和的手工浪菁階段，進入加強版的第四步：茶籠浪菁。

茶菁放入長約2.5公尺、直徑1公尺的浪菁機旋轉約30分鐘，「有兩個目的，第一浪菁，第二過篩。」彭怡珍說明，茶菁在劇烈翻攪中互相撞擊、葉緣細胞破損，加速氧化酶催化兒茶素等茶多酚的氧化聚合，破碎的枝梗葉片則掉到地上淘汰。此時謝清泉往往會來回蹲在茶籠洞口，用鼻子嗅聞茶菁氣味的轉化，待青澀菁味漸漸轉為一股乾淨如花瓣的甜香，師傅們便會取出茶菁平攤於笳笠，堆菁厚度比室內萎凋時更厚，使茶菁渥堆靜置的產熱及醱酵反應更強。靜待3～4小時後，「茶菁揚香至一個高點，外表呈現綠葉鑲紅邊」，就可進入第一天製程最後下半夜、封存茶香的第五步：殺菁。

早期殺菁是製茶師站在燒柴火的鍋釜前揮汗手工炒茶，現代利用滾筒式炒菁機，藉由約300°C、6分鐘不等的高溫破壞茶菁中的酵素活性抑制醱酵，茶葉香型會固定下來並變得更加柔軟。「等於茶葉在殺菁前都是活的，炒過後味道就停留在殺菁前的模樣。」彭怡珍舉例，例如綠茶醱酵度低，不萎凋直接殺菁，氣味最接近茶葉原始清香；青茶如烏龍茶醱酵度高，最終喝起來滋味更醇厚、重喉韻。製茶師在殺菁階段依然會審慎以眼視、鼻聞、手觸茶葉，衡量加熱溫度和時間，「炒過頭，茶葉就毀了，不僅有焦味，也容易破掉變成很多葉末；炒不夠，茶葉繼續醱酵，一泡下去，茶湯會變濁濁澀澀的。」謝清泉大女兒謝雅惠回憶，小時候爸媽半夜炒茶，整晚睡不到2個鐘頭，四個小孩全被叫起來幫忙，等到炒茶完畢，天空已是清晨5點魚肚白，做茶須一口氣不斷的辛苦，長大後想來回甘。

謝清泉即使已交棒給第四代，但凡茶園管理和製茶仍親力親為，圖為他專注嗅聞茶菁香氣轉化的神情。
謝清泉即使已交棒給第四代，但凡茶園管理和製茶仍親力親為，圖為他專注嗅聞茶菁香氣轉化的神情。

從葉片、條索到球狀 揉捻乾燥為成品定型

第二天製茶師會在早上8點回到茶廠，接續整天不斷循環的第六步：揉捻塑形和第七步：乾燥。早期揉捻以人工腳踩「足揉」，現代利用望月氏揉捻機初揉，茶葉受到揉壓捲曲成條索狀，葉肉細胞破裂滲出汁液附於葉表，一來茶葉黏結度及可塑性增加，二來提高茶葉萃取率，沖泡時更容易釋出茶湯。至此，若直接進入乾燥，即為氣味清香的條形茶，繼續擠壓解塊、團揉才烘乾，就成為濃郁度更高的球形茶。

師傅把昨夜高溫炒菁後，已靜置回潤2～3小時的茶葉，先放入擠壓成型機壓整為立體方形，再倒入解塊機滾動鬆開緊實的茶葉，然後鋪在甲種乾燥機履帶上通過60～100°C熱風過火。彭怡珍強調，「如果乾燥太急，茶葉太酥沒有彈性，就難擠壓成型」，因此按照茶葉消水、變色程度，製茶師要重複此工序5～6次，慢慢逼出水分。

萎凋走水後逐漸軟化、醱酵中的茶葉。
萎凋走水後逐漸軟化、醱酵中的茶葉。

之後體積越縮越少的茶葉，會包入布巾放進蓮花束包機和平揉整形機收尾，使茶葉外觀修飾成更團結的球形，再讓甲種乾燥機以大約100°C溫度，重複乾燥茶葉水分降至5％以下。待熱呼呼的毛茶降溫後，第八步：揀枝篩分，把茶葉依照外型完整度及大小分類並剔除粗梗等雜物，使茶葉品質更臻精緻，一場製茶馬拉松才算來到終點。

目前泉發以四班制製茶，採茶、浪茶、炒茶、揉茶各一班，由家人和其他師傅分工。「現在是我們第四代在經營，不過爸爸仍是最後把關的主審，大小細節絕不睜一隻眼閉一隻眼。」彭怡珍和謝雅惠舉例，父親凡事以茶為準，家裡不許抽菸喝酒，因為鼻子對做茶太重要了，就怕影響味覺嗅覺；也不準小朋友養毛小孩，避免浪茶的手沾染氣味和寵物跑來跑去，「若有誰敢穿鞋子踏到茶葉，肯定也被念到耳朵長繭。」

「玩玩看才知道」 跳脫窠臼做25種茶

嚴格之外，謝清泉的溫柔，體現在總是願意讓晚輩盡情嘗試各種茶葉製程，即使曾因初做紅烏龍搞砸上千斤茶菁也不責罵，因為他何曾不是這樣玩出名堂？

彭怡珍回憶，1970年代名間主要種烏龍和武夷，1980年代茶改場開發出金萱和翠玉，整個產區轉而大量種植，等到經濟效益下降，又改種可一年六收的四季春，「直到2008年茶改場將紅茶製程引進名間前，這裡主要都做青茶。」

因此，當茶改場搬來紅茶揉捻機在泉發舉辦觀摩會時，老茶農都說，紅茶是日月潭的阿薩姆大葉種才能做，全是小葉種的名間茶不可能做成紅茶，唯獨富有實驗精神的謝清泉認為：「沒試過怎麼知道成不成？」不久，泉發成為名間第一個成功研製小葉金萱紅茶的茶廠，香甜的小葉種紅茶從名間一舉擴散到竹山、鹿谷、阿里山等中部山頭，帶動區域茶業發展新炫風。

如今泉發擁有4塊茶區、5個品種：烏龍、四季春、金萱、翠玉、紅韻，從不醱酵的綠茶、輕醱酵的白茶、中醱酵的冬片到重醱酵的紅茶和紅烏龍，有別於多數茶農習慣一種品種做一種茶，這間茶廠不嫌累，不同季節做不同品項。例如金萱一年三收，春茶冬茶外，夏天5～7月天氣熱，就做重醱酵和須烘炒的紅茶、紅烏龍與重萎凋的白茶；四季春一年四收，採冬茶落在10月，若於12～1月最冷的時節加一收，還可做冬片，或留待農曆年後做不知春（早春茶）。

繼承謝清泉對做茶源源不絕的熱情和好奇心，彭怡珍興奮地說：「現在我們正朝5種品種乘以5種製程，即25種茶的方向研製！」在不同醱酵程度、溫度等變化參數裡鑽研而不脫離核心工序，他們將烏龍拿去做東方美人，四季春拿去做碧螺春，大肆翻玩的結果，有的尚有缺點，有的大為成功，25種已研發完成10種，「前提要感謝爸爸給我們這樣的舞臺，願意不計成本支持我們去玩每種製程，也才能做出自己真的很特色的茶葉。」

玩茶沒有極限，泉發嘗試以5種品種✕5種製程做出25種茶葉，圖中由由右到左依序為以金萱製成的綠茶、白茶、冬片、紅烏龍與紅茶。
玩茶沒有極限，泉發嘗試以5種品種✕5種製程做出25種茶葉，圖中由由右到左依序為以金萱製成的綠茶、白茶、冬片、紅烏龍與紅茶。

三代攜手成立新品牌 重誠信方能永續經營

2022年走過百年歷史的泉發製茶廠，在大兒子謝明欽與太太彭怡珍構思下，有了「泉發研茶」的新名字。「研」象徵一家子的研究精神，也意味嚴謹的「嚴」與語言的「言」，希望與更多人分享茶的故事。隨著第四代全數踏入茶業江湖，第五代小朋友在耳濡目染下，也個個是小小泡茶師，謝清泉欣慰，從阿公日治時期傳承下來的製茶經驗得以延續，也勉勵下一代茶人，做茶不能僵化，要隨時體察市場脈動和消費者的口味自我修正，「銷售更不能黑白賣，一定要有誠信，路才走的長遠。」極重視信用的他，即使同個茶園、不同批製作的茶葉都會告知買家，絕不A茶賣完用B茶代替。

展望茶鄉未來，「最好有多一點青農回來做茶，年輕人的創意搭配茶改場的研發，一起把茶鄉帶動起來。」春日午後的一盞茶續了又續，老師傅的期許如溫熱茶杯，滿室飄香。

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