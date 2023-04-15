快訊

62件疫苗、防疫弊案「查無不法」簽結 陳時中：終於還我及防疫夥伴遲來的清白

聽新聞
test
0:00 / 0:00

虎尾幾分甜 因糖而生的甜蜜小鎮

聯合新聞網／ 鄉間小路
五分車載滿甘蔗，通過「後壁寮旗站」的黃花風鈴木。
五分車載滿甘蔗，通過「後壁寮旗站」的黃花風鈴木。

文字／賴郁薇　攝影／黃毛

雲林在地鄉親熟悉的「馬光厝線」是全臺唯一仍實際運輸甘蔗的五分車鐵道，總長約16公里，橫貫土庫、虎尾、褒忠三個鄉鎮，沿途經過9到13番五個裝車場（蔗埕），是卡車把甘蔗交貨給五分車的地方。在老糖廠人徐股長的記憶中，風光時期馬光厝線至少有十幾處蔗埕。

百年糖廠真實運轉著

一只火車頭可拉動50臺五分車，一列載運共250噸甘蔗，滿足虎尾糖廠每日兩到三千噸的甘蔗需求量。頭班車清早出發，車來車往「欽鏘──欽鏘──」直到傍晚，時速十多公里的「蝸速」五分車，和超高速鐵路在虎尾高鐵站的橋下短暫交會。

或許是捨不得五分車「老牛拉車」辛苦賣命，「雲林記憶Cool」說書人李漢鵬在虎尾驛候車室坐看五分車，笑說如果改公路運蔗，一天會有三百輛卡車載著甘蔗在小鎮跑，「整個虎尾街區都是甘蔗車！」

一車車的甘蔗等待搭上五分車，準備載運到虎尾糖廠。
一車車的甘蔗等待搭上五分車，準備載運到虎尾糖廠。

乍聽誇張的描述卻一點也不為過，虎尾「糖都」這樣真實運轉著，從甘蔗變成一袋袋砂糖，虎尾糖廠墨綠斑駁的煙囪日復一日吐露甜蜜蒸氣，是糖業活著的證明。

微觀蔗糖結晶 製糖的魔幻時刻

同為老糖廠人，製糖工場鄭股長日日活在甘蔗糖香中，應該很浪漫吧？他笑而不答，只是悠悠揭開甜蜜濾鏡底下的真實。

鍋爐管線繁重而滾燙，伴隨「轟隆──轟隆──」的低沉巨響，白甘蔗滾動軋入壓榨機輾壓，黃澄蔗汁在蒸餾桶槽翻騰冒泡，如潮汐拍打在桶槽圓窗上，直到慢慢濃稠成甘蔗糖漿，沸騰才回歸和緩平靜。

抬頭逆光透視澄澈蔗汁，鄭股長頭頂安全帽、半瞇起眼睛地說，甘蔗品種、採收成熟度不同，糖度色澤深淺也就不同。濃稠糖漿進入結晶罐，加入二砂糖種催化糖漿熬成更濃稠的糖膏，結晶和結晶之間聚合。

不間斷地攪拌接近飽和的糖漿溶液，冷卻後形成本土二砂的粗獷結晶。至於壓榨乾癟且殘留不到3%糖分的蔗渣，和熬煮蔗糖的氤氳蒸氣，則又送回鍋爐繼續燃燒。

精益求精的糖金歲月

「高溫鍋爐小心安全，非工作人員請勿進入」、「勞工職安至上，緊握扶手」，結晶爐上懸掛一板一眼的標語，不停歇的鍋爐配線堪稱「骨董級」，機器運作順不順全看運氣，糖廠員工幽默地說：「鍋爐爺爺有他的脾氣！」

虎尾糖廠從每年12月到翌年4月開工，不分晝夜刻苦耐勞，糖蜜積累難免鏽蝕鍋爐管線，運轉超過半世紀的機械，只能仰賴大半年歲修養護內燃機以及臺車鐵軌線路，才能繼續努力運轉。

採收甘蔗的勞動力、糖廠人力、固定設備資本等，墊高了龐大糖業的成本，同時間，國際糖價頻頻下跌，「做一公斤、賠一公斤」。雖然是賠錢生意，虎尾糖廠仍努力活著，李漢鵬直說存在的理由就是戰略自主。因此哪怕糖廠一再縮編、鍋爐運作不順暢，或五分車轉彎時，還要車掌跳下車搬動老舊轉轍器，「只要能平安載運甘蔗就好！」十足貼切虎尾糖廠那句務實的中心思想綱要：「品質要精益求精，成本要低又再低。」

※更多精彩內容請詳見《鄉間小路雜誌》。

※瞭解更多，歡迎前往《鄉間小路粉專》。

※本文由鄉間小路雜誌授權刊載，未經同意禁止轉載。

延伸閱讀

吸毒男詐騙又販毒 被逮時自爆這星座 警連續逮11嫌送辦

臭翻天！酸臭味汙染虎尾3個里「綿延3公里」 民眾猛捏鼻

最貴只要30元！虎尾婆婆店內掛滿獎狀 網友大讚：功德無量

雲林台78甲線開發案露曙光？縣府提經費低5倍的替代案

相關新聞

糖的多重宇宙

大家都有幫家人跑腿買糖的經驗吧！看著超市架上擺滿各式各樣的糖，光是砂糖就有特砂、細砂及二砂，隔壁架上還有黑糖、方糖、冰糖，讓人眼花撩亂。除此之外麥芽膏、甜味劑和果糖也任君挑選，同樣都是糖，為什麼顏色、形狀差異那麼大，它們有什麼不一樣呢？

甜甜的記憶 臺灣糖二三事

很長一段時間，世人從水果與蜂蜜淺嘗甜味，直到砂糖出現。這由甘蔗煉成的甜蜜，不僅運輸保存更方便，而且用來調味、做甜點、加入咖啡茶飲皆宜，甚至曾被視為仙丹妙藥。「甜」逐漸成為飲食中重要的一味，砂糖的需求量也與日俱增。17世紀英國、荷蘭、法國等西方強權在熱帶殖民地成立大農場，大量引進勞力廣植甘蔗、量產砂糖，當時在國際上相當搶手的臺灣，自然也成了砂糖之島。

虎尾幾分甜 因糖而生的甜蜜小鎮

還沒到清明四月天，田間白甘蔗已收割得差不多了，虎尾小鎮的徐徐微風中摻和三分微甜，暗示製糖的季節已屆尾聲。甘蔗躺在五分車裡，從雲林縣褒忠鄉的13番蔗埕啟程，沿12番、11番、10番、9番，路過糖鐵軌道分歧點「後壁寮旗站」的黃花風鈴木，原路載返虎尾糖廠。

手工古法黑糖 來自土地的甘甜原味

每年農曆春節前後，太平洋沿岸的海岸山脈裡，甘蔗花開熟成，糖分累積到高點。製糖農人宋德貴（阿貴）砍下一支支甘蔗，延續著家傳的技藝，循古法手工熬製黑糖。一年一收的甘蔗，一年一做的柴燒黑糖，成了臺東縣長濱鄉的風土韻律。

從綠肥變身超級食物 臺灣本土蕎麥正興起！

知名韓劇《孤單又燦爛的神－鬼怪》，深印在劇迷腦海中的重要場景，絕不會錯過的，是那整片白綠相間，如細雪初降大地般廣闊的蕎麥花田。顏色雪白，花語是「戀人」的甜蕎花穗，與一般所知蕎麥麵中的蕎麥同株，在結果前會盛開滿滿細碎的小白花，白色花瓣中一抹淺黃的花心，還帶著粉色的花蕊，隨風搖曳的嬌俏模樣，宛如初雪覆蓋大地，讓人彷彿抵達仙境般地美麗。而這樣的美景，其實不用出國，在臺灣就能看得到！

茶園裡的繁星 魯冰花栽培有學問 增進地力收成豐 金黃花海超吸睛

每年2～3月，有「客家母親花」之稱的魯冰花盛放於臺灣北部鄉間茶園，為黛綠茶叢染上一片金黃，美不勝收，吸引許多遊客慕名而來。其實栽植魯冰花，不僅可營造花海景觀，對改善土壤質地、養分回收、雜草控制更是卓有貢獻。到底如何栽種才能彰顯魯冰花的綠肥功能？茶園與水田施作須注意哪些細節？黃花、白花、紫花的差異在哪？看完這篇，想必魯冰花的魅力成因和各種栽培知識都難不倒你了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦