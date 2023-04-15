虎尾幾分甜 因糖而生的甜蜜小鎮

文字／賴郁薇 攝影／黃毛

雲林在地鄉親熟悉的「馬光厝線」是全臺唯一仍實際運輸甘蔗的五分車鐵道，總長約16公里，橫貫土庫、虎尾、褒忠三個鄉鎮，沿途經過9到13番五個裝車場（蔗埕），是卡車把甘蔗交貨給五分車的地方。在老糖廠人徐股長的記憶中，風光時期馬光厝線至少有十幾處蔗埕。

百年糖廠真實運轉著

一只火車頭可拉動50臺五分車，一列載運共250噸甘蔗，滿足虎尾糖廠每日兩到三千噸的甘蔗需求量。頭班車清早出發，車來車往「欽鏘──欽鏘──」直到傍晚，時速十多公里的「蝸速」五分車，和超高速鐵路在虎尾高鐵站的橋下短暫交會。

或許是捨不得五分車「老牛拉車」辛苦賣命，「雲林記憶Cool」說書人李漢鵬在虎尾驛候車室坐看五分車，笑說如果改公路運蔗，一天會有三百輛卡車載著甘蔗在小鎮跑，「整個虎尾街區都是甘蔗車！」

一車車的甘蔗等待搭上五分車，準備載運到虎尾糖廠。

乍聽誇張的描述卻一點也不為過，虎尾「糖都」這樣真實運轉著，從甘蔗變成一袋袋砂糖，虎尾糖廠墨綠斑駁的煙囪日復一日吐露甜蜜蒸氣，是糖業活著的證明。

微觀蔗糖結晶 製糖的魔幻時刻

同為老糖廠人，製糖工場鄭股長日日活在甘蔗糖香中，應該很浪漫吧？他笑而不答，只是悠悠揭開甜蜜濾鏡底下的真實。

鍋爐管線繁重而滾燙，伴隨「轟隆──轟隆──」的低沉巨響，白甘蔗滾動軋入壓榨機輾壓，黃澄蔗汁在蒸餾桶槽翻騰冒泡，如潮汐拍打在桶槽圓窗上，直到慢慢濃稠成甘蔗糖漿，沸騰才回歸和緩平靜。

抬頭逆光透視澄澈蔗汁，鄭股長頭頂安全帽、半瞇起眼睛地說，甘蔗品種、採收成熟度不同，糖度色澤深淺也就不同。濃稠糖漿進入結晶罐，加入二砂糖種催化糖漿熬成更濃稠的糖膏，結晶和結晶之間聚合。

不間斷地攪拌接近飽和的糖漿溶液，冷卻後形成本土二砂的粗獷結晶。至於壓榨乾癟且殘留不到3%糖分的蔗渣，和熬煮蔗糖的氤氳蒸氣，則又送回鍋爐繼續燃燒。

精益求精的糖金歲月

「高溫鍋爐小心安全，非工作人員請勿進入」、「勞工職安至上，緊握扶手」，結晶爐上懸掛一板一眼的標語，不停歇的鍋爐配線堪稱「骨董級」，機器運作順不順全看運氣，糖廠員工幽默地說：「鍋爐爺爺有他的脾氣！」

虎尾糖廠從每年12月到翌年4月開工，不分晝夜刻苦耐勞，糖蜜積累難免鏽蝕鍋爐管線，運轉超過半世紀的機械，只能仰賴大半年歲修養護內燃機以及臺車鐵軌線路，才能繼續努力運轉。

採收甘蔗的勞動力、糖廠人力、固定設備資本等，墊高了龐大糖業的成本，同時間，國際糖價頻頻下跌，「做一公斤、賠一公斤」。雖然是賠錢生意，虎尾糖廠仍努力活著，李漢鵬直說存在的理由就是戰略自主。因此哪怕糖廠一再縮編、鍋爐運作不順暢，或五分車轉彎時，還要車掌跳下車搬動老舊轉轍器，「只要能平安載運甘蔗就好！」十足貼切虎尾糖廠那句務實的中心思想綱要：「品質要精益求精，成本要低又再低。」

※更多精彩內容請詳見《鄉間小路雜誌》。

※瞭解更多，歡迎前往《鄉間小路粉專》。

※本文由鄉間小路雜誌授權刊載，未經同意禁止轉載。