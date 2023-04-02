茶園裡的繁星 魯冰花栽培有學問 增進地力收成豐 金黃花海超吸睛

【文／楊雋珩 攝影／吳尚鴻】

魯冰花耐寒、耐旱、耐酸性土壤、耐貧瘠，一直是北部茶園冬季綠肥的最佳作物。」行政院農業委員會（簡稱農委會）苗栗區農業改良場（簡稱苗栗場）農業推廣課助理研究員張訓堯表示，魯冰花學名為羽扇豆（Lupin，學名Lupinus spp.），屬豆科植物，根系發達、具固氮能力，是臺灣早期茶樹氮肥的主要來源。半世紀以前化肥尚未普及，許多茶農皆會利用採收冬茶後的茶樹休眠期栽種魯冰，再於採春茶前耕埋入土，最常見的黃花品種係由日本人於1920年代引進。

老字號的茶園綠肥首選 固氮保溼，增加有機質

農委會茶業改良場（簡稱茶改場）茶作技術課助理研究員劉秋芳補充，魯冰原產地是歐洲地中海，開花需冷涼氣候，早期茶改場針對數百種魯冰篩選馴化，「最終發現黃花魯冰在茶園的生長勢最好，便隨著茶產業重心的北部向中南部推廣。」據文獻記載，全臺魯冰花海面積在1950年代曾達8千公頃，而後逐漸被便宜、省工的化肥取代，1964年已大幅降至2千多公頃，直到近年農政單位積極推動永續農業、茶園友善耕作趨勢，百利無一害的魯冰花綠肥才又躍入眾人視野。

苗栗場助理研究員張訓堯提到，魯冰花為輪生總狀花序，蝶形小花次第堆疊排列，好像一座座金寶塔，蹲下去平視或仰角拍攝更有層次感。 （下圖提供／苗栗場）

談到魯冰最重要的固氮效益，張訓堯和劉秋芳說明，茶樹為高需氮作物，魯冰第一點，其根部有根瘤菌共生，可自空氣中固定游離氮、增加土壤中的氮素供給，並分泌酸性物質如檸檬酸（Citric Acid），提升土壤中的磷被植物利用的效率，減少肥料施用和流失，「平均每公頃茶園可提供40公斤氮肥，如以成木茶園（茶樹第4年以上）1年約需400公斤氮肥計算，種植魯冰起碼能貢獻25％、約100公斤氮肥量。」

第二，魯冰屬直根，主根根系超過20公分，可深入土壤，提升深層養分吸收，花開翻埋入土後，又可增加土壤中粗大有機質，「平均每公頃茶園可提供2,250～5,000公斤鮮重的有機質材料，新植茶園更可達2萬公斤」，有效改善土壤質地和生物相，茶園土壤疏鬆、不積水，有利茶樹根部發育；第三，茶園通常位在排水良好的坡地，種植魯冰可於雨季保護土表，降低水土流失，乾旱時亦能保溼，生長期間減少其他雜草成長機會，更降低除草成本。

魯冰喜好陽光、耐酸，因茶園多處坡地，排水良好又是酸性紅土，相當適合魯冰生長。

魯冰紫花（上圖）及白花品種（下圖），在茶園營造花海不若黃色品種搶眼，且白花花穗較短、看起來較稀疏，對浸水最敏感，容易有病害。 （照片提供／苗栗場）

時間空間決定效益 水田施作務必加強排水

種植魯冰好處多多，不過劉秋芳提醒，「魯冰的綠肥效益，端看你種的時間和給它的空間而定。」魯冰從播種至盛花期需60～70天，方可迎來地上部養分累積最高峰的階段，倘若太早耕埋，綠肥效果打折。而茶樹越幼小，魯冰在茶行間生長的空間越大越高壯，反之越低矮，產生的氮肥也有茶樹年需求量25％～10％的差距。

但無論出發點是為了綠肥栽培或花海營造，比較臺灣3種常見的魯冰綠肥品種黃花、紫花、白花，劉秋芳解釋黃花始終是推廣首選的原因在於，一般魯冰皆適合種在pH4.5～7的酸性土壤，「不過黃花最耐酸可到pH4，也最耐各種病害。加上黃花低溫需求較低，相同氣溫條件，黃花的寶塔狀花序大小和開花量都更優於紫花、白花。」

茶改場助理研究員劉秋芳比喻，魯冰就像茶園生命週期裡陪伴茶苗成長的好朋友，最適合種植的茶園是正值更新期、幼木期的茶園。

尤其黃花亮度高，與茶園綠葉相襯的顏色對比更明顯，花海吸睛效果最強，相形之下，紫花與白花就沒那麼顯眼。「特別白花很搞怪（káu-kuài）！」張訓堯笑稱，「它怕浸水、需肥性又高，假如溫度不夠低，它的花穗抽不長，看起來花序短短胖胖，模樣就很土！紫花的生長特性就大約介於黃花、白花間。」

如何聰明做好魯冰栽培管理，收到事半功倍之效？張訓堯根據輔導經驗分享三大面向，和在茶園、水田施作時應注意的實務技巧。

第一點環境，建議在自然低溫的冬季10～12月播種（預期12～2月開花），且魯冰性喜陽光，區位選擇應避免鄰近竹林、建築物等有遮蔭處，以免延遲生長。第二點土壤，應選擇排水良好的砂土、砂壤土及團粒構造良好的壤土，「若是水田栽培，因為魯冰不耐淹水，不適合黏重的水稻田土壤，一定要採取高畦、田邊溝等加強排水的配套措施。」第三點種子，以購買當年採收、發芽率高的新鮮種子為佳。

像小豆子的魯冰種子很會吸水，播種時若加太多水，反而容易腐爛，農友常納悶怎麼常澆水卻不發芽，就是這個緣故。

剛播種忌過度給水 適度施肥締造壯麗花海

掌握三項基本概念後，魯冰種子每公頃的建議播種量，傳統茶園更新期為15公斤，機械化採收茶園為20公斤，水田為40公斤。種子灑下去後稍微翻耕，「但不能太深，因為魯冰和豆科種子一樣很會吸水，如果埋太深、水分含量高，種子容易太溼爛掉。同樣道理，播種時機和播種後的水分管理相當關鍵！」他指出，茶園播種後，可以噴灌、滴灌設施給水，若在土質較黏重的水田播種則不給水；再者下次給水時間大約是魯冰長出3片葉之後，即前兩週忌過度給水，以免影響成活率。

「觀察天氣很重要，在水田播種特別要參考前後的氣象預報，提早規畫整地事宜。播種前的兩週要事先把畦做好，讓表土是乾、鬆軟的狀態，這樣的溼度，再把種子丟下去覆土即可。最好也能預期播下去後的兩週都是乾爽天氣，1週後種子自然陸續萌芽。」

假如期間不幸遇上大雨或手癢澆太多水，土壤表面結皮，形成不透氣硬實土壤，種子無法呼吸、突破結皮發芽，就容易腐爛死亡。「因此魯冰剛種下去，水田不澆水、茶園要澆水，這是農友最需要注意的。」

當魯冰小苗持續茁壯，張訓堯建議施肥部分，若田區初次種魯冰，土壤中尚無根瘤菌固氮，農友可在幼苗期酌施氮肥，後期適度增加磷鉀肥。他強調，即使魯冰根部有根瘤菌共生，但新植魯冰固氮力有限、自身生長也需要氮肥，如果初期施肥不足，無法獲得最佳生長營養，魯冰植株容易低矮、提早開花，羸弱的花姿到後期很難呈現壯觀的花海地景。

對此，在播種前處理時，他提供一個接種根瘤菌促進生長的小訣竅。方法是取魯冰種子和已種過魯冰的土壤重量比例1：2，將兩者均勻混合後撒播，覆土不超過1.5公分，拌種時切記只加少許水，就能有效增加土壤中的固氮菌，幫助魯冰後續生長。

茶樹生命中的童伴角色 以幼木、機械茶園最適合

目前常態種植魯冰綠肥的地區，主要分布苗栗以北的木柵樟樹步道茶區、桃園龍潭大北坑茶區和苗栗市八甲茶區，面積從3公頃到十幾公頃不等，也有零星農友與苗栗場合作水田栽培試驗。

如果想嘗試在茶園栽培魯冰，機械採收茶園會比傳統茶園更適合營造魯冰花海。因前者茶樹行距至少1.6公尺，空間、光照充足，可撒播更多種子，若是行距約1.2公尺的傳統茶園，僅適合在茶園更新、茶苗幼木期（茶樹新植第1～4年）種植，一旦茶樹茂密生長，走道空間變狹小、光線不良，魯冰容易徒長不開花。

「如果是成木茶園，但已到臺刈階段（自茶樹基部離地6～9公分處水平剪枝，使長出新枝，多為茶樹極其衰弱時的更新手段）也適合種魯冰，因為那時的茶樹怕曬，魯冰可發揮遮蔭效果。」

劉秋芳形容，魯冰的角色就像茶園生命週期中短暫陪伴茶樹童年的一個好朋友，「等茶樹長大後，就不該看到它囉，如果一直持續，反而表示茶園管理有問題。」或者說，茶園主應想清楚栽培魯冰的多元目的中，何者為主、何者為副，從茶園管理的主軸出發，取得平衡點。

如果要的是綠肥功能，就盡量讓魯冰生長久一點，開花結莢多一點，即使因配合採冬茶得延至12月種魯冰，劉秋芳建議，若可等3～4月採完春茶後再耕埋，氮肥貢獻量更高；如果主要期待的是花海的吸客功能，考量點就少一點。

苗栗八甲復興百年茶業 石虎現蹤生態茶園

位在苗栗市南勢里的八甲茶園，早期是苗栗重要的紅茶產區，丘陵密布、酸性紅土的天然環境極適合生產茶葉，1950年代茶園曾接近上百公頃，後因工業化發展式微，直到農委會水土保持局臺中分局自2016年起，攜手茶改場、苗栗場、苗栗市農會等單位推動茶園復耕，輔導茶農種植魯冰綠肥，逐漸打響「貓裏紅」品牌知名度，每年初春盛開的金黃花海，也成為聲名遠播的季節限定美景。

「2019～2020年花海面積最大，有10公頃，其中一塊是整片5公頃平地茶園，花海營造效果極佳，近年面積剩約5公頃，且應該還會再下降。」張訓堯解釋，畢竟八甲茶區推動復耕7年、面積已經恢復至40多公頃，如今幼木期茶園已寥寥無幾。

楊敏珠的青心大冇茶園已是第4年種植魯冰花作為綠肥，機械化採收的茶行距寬1.6公尺，魯冰花生長空間和光照充足。

為正在發育的魯冰花幼苗。

今年第4年種植黃花魯冰的八甲茶農楊敏珠大姊即表示：「很可惜，明年等我的茶樹已經很大株，我就沒辦法再撒了。」家族茶業傳承三代、自產自製自銷的她與家人合力經營4公頃茶園，她盛讚，自從種了魯冰，除了綠肥的優點說不完，更為她帶來意想不到的驚喜。

「魯冰一種，土壤一鬆，我的田區開始出現很多大蚯蚓，蚯蚓一多，就和茶園周圍的次生林跑出一個食物鏈來啦。」4年來，她與研究單位合作架設生物監測相機，拍到高達8種保育類動物進入茶園覓食，包括白鼻心、食蟹獴、珍貴的石虎母子等，友善茶園與生態共好的意義非凡。比較沒轍的是，「還有很多野兔，很喜歡在茶叢跳來跳去，今年種的魯冰已經被牠們吃掉快10行。」

她強調，「種魯冰一定要避開我們做茶的時間，像去年尾我們還有採東方美人，撒播魯冰的時間就比較晚，加上今年1月又乾又冷，魯冰就長得慢。」3月初開花，其實離3月底春茶前的耕埋作業十分緊湊。

楊敏珠(右)笑稱，「綠葉就是需要黃花陪襯才美」，種植魯冰綠肥讓她的茶園雜草少了、氮肥多了，許多嬌客也固定造訪。

永續觀光有賴深度經營 賞花別誤踩幼小茶苗

種植魯冰為茶園生產和生態帶來正面影響，又提供在地休閒農業發展契機，吸引遊客親臨產地休憩，張訓堯期許，雖然魯冰盛花期僅延續數週，但假如地方政府持續協同在地團體，打造涵蓋綠肥宣導、客家文化、環境教育的深度花海遊程，使遊人不僅賞花，也橫向探索更多地方特色產業及人文風情，才有望提升農村旅遊的回頭率。

「魯冰素有客家母親花之稱，象徵自己很刻苦犧牲來照顧家庭，就像魯冰花在很茂盛時被打下去讓茶樹長得更好。這些文學、文化意涵，連同茶區的歷史脈絡，未來都應一併傳達給遊客，讓花海不只是一次性活動，而能永續經營。」

他與劉秋芳也提醒，歷年魯冰花季最讓茶農感到困擾的是，經常發生遊客走入茶園拍照，只認得魯冰花卻誤踩腳邊茶樹幼苗的憾事，讓茶農事後須進行補苗。期許未來活動單位在動線規畫或事前宣導上能做得更細膩，一起建立遊客對於茶園魯冰的賞花教育，或許更能迎來賓主盡歡的結果，讓金黃色的魯冰花搖曳在更多茶園，療癒旅人身心。

每年春季苗栗八甲茶區旁的魯冰花海，總吸引許多遊客到此賞花海、品好茶，藉由跨域整合，期待未來進一步活絡在地茶產業新價值。 （照片提供／苗栗場）

魯冰花綠肥栽培管理（資料來源／行政院農業委員會苗栗區農業改良場－魯冰播種小學堂推廣手冊）

魯冰花綠肥栽培管理（資料來源／行政院農業委員會苗栗區農業改良場－魯冰播種小學堂推廣手冊）

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